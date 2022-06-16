19 везунчиков, которые на барахолке купили вещи за бесценок, а оказалось, что стоят они кучу денег

Многие люди, когда слышат слово «барахолка», представляют себе старые, никому не нужные предметы. Но те, кто ходит в комиссионные магазины, не понаслышке знают, что там порой попадаются вещи дорогих брендов, иногда даже эксклюзивные. И, самое главное, стоит все это богатство каких-то смешных денег. Доказательство тому — фотографии пользователей интернета, которые не смогли умолчать о своих удачных находках.

Увидев эти вещи, мы в ADME и сами захотели поскорее побежать в комиссионные магазины. Теперь мы точно знаем, что, если хорошенько там покопошиться, есть шанс откопать крутую вещь за сущие копейки.

1. «Чуть с ума не сошла, когда увидела логотип Cartier на этом ведерке для льда. Я купила его за $ 4,99, хотя на сайте такое же продается за $ 1 320»

2. «Откопал кашемировую толстовку Loro Piana за $ 14,99, хотя новая такая стоит $ 7 510!»

3. «Мне жутко понравился этот крутецкий коврик за $ 15. Но когда я проверила, сколько он стоит, у меня челюсть отвисла. Его цена — $ 1 495»

4. «Заплатила за эту красоту всего $ 16. А кто-то продает очень похожую вещь за $ 350»

5. «Купила графин от Tiffany & Co. за каких-то $ 4,99»

Матерь божья! На их сайте он стоит $ 700! Невероятная находка! © dancing_light / Reddit

6. «Подвесной потолочный подсвечник стоил на барахолке всего € 5»

«А при проверке оказалось, что это изделие известного норвежского дизайнера примерно 1960-х годов. Обычная цена такого на аукционе начинается от € 1 000».

7. «Купила футляр для ключей от Gucci за $ 4. Да, возможно, это подделка, но он такой милый и винтажный, что мне все равно»

«Эта вещь настоящая. Без заглавной буквы „I“, красивая равномерная строчка, правильный традиционный узор в виде паутины. Бомбезная находка! Сегодня рыночная цена подобных — примерно $ 150-250. Хотя я раньше не видел ни одного кошелька с сердечком, так что он, возможно, стоит еще дороже». © unknown author / Reddit

8. «За $ 13,49 купила сумку от Prada. Я, как только ее увидела, схватила и давай бежать»

9. «Случайно наткнулась на клевую вазу. На ней нет маркировки, отдала за нее $ 3»

10. «Я поначалу подумала, что ремень за $ 2,99 — подделка, но потом чуть не сошла с ума. Оказалось, это настоящий Gucci и он стоит $ 650»

11. «Вот моя самая милая находка на блошином рынке. Обошлась мне в $ 5»

Похожая тарелка с такой же картиной продается почти за $ 140. © ClawMachineFulOfBeef / Reddit

12. «Сын уже несколько недель хочет игрушку-динозавра, которая стоит $ 65. А я нашла такую же в комиссионке за $ 9,9»

13. «Казалось бы, хорошая куртка за такие деньги ($ 10). А позже выяснил, что новая такая продается за $ 2 990!»

14. «Я просто в восторге от этой находки, доставшейся мне за $ 15. Виниловый проигрыватель абсолютно новый, лишь коробка слегка помята»

Я присматривался к похожей модели за $ 200. Отличная находка! © ethanwc / Reddit

15. «Удача улыбнулась мне, и мне достался диван за $ 35»

Мы заплатили около $ 200 за диван, который выглядит точно так же! © crappenheimers / Reddit

16. «Мне сегодня повезло: в местном секонд-хенде купила совершенно новую пару Birkenstock всего за $ 1»

Я только что купила такие же за $ 99. © EnvironmentalCall578 / Reddit

17. «В комиссионном магазине приобрел тепловентилятор Dyson за $ 3»

«У конкретной модели был отзыв из-за перегрева и возгорания. Но я позвонил в Dyson, и они бесплатно заменили его этой моделью (которая, между прочим, продавалась за $ 400–500)».

18. «Вот моя самая крутая находка: настоящий шарф Hermes. Он обошелся мне в пару центов, а в интернете точно такой же стоит $ 310»

19. «Купила платье Armani за $ 40, хотя первоначально оно стоило $ 2 345 (все бирки на месте)»