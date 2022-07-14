19 доказательств того, что винтажные вещи с годами становятся только круче

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Мода на ретровещи набирает обороты. Выбор в пользу винтажной одежды снижает риск встретить кого-то в похожем наряде. Не говоря уже о том, что старые предметы гардероба имеют свой шарм и характер. А наряды и аксессуары, доставшиеся в наследство от наших бабушек и дедушек, ценны еще и как память.

Мы в ADME бережно относимся к истории, поэтому обожаем винтажную моду. К тому же одеваться в секонд-хендах и на блошиных рынках значит еще и заботиться об окружающей среде. Герои нашей подборки того же мнения. Только взгляните на этих модников!

«Принарядилась на Пасху»

«Очки выглядят немного странно, но мне нравится»

«Лаки для ногтей 1951 года выпуска до сих пор не испортились. На свотчах они нанесены в 2 слоя»

«Оправа пролежала в коробке почти 100 лет. А сегодня я забрал ее из оптики с новыми стеклами»

«Как-то мама достала это платье эпохи 70-х и небрежно спросила, нравится ли. Я никогда так быстро не говорила „Да!“»

Винтажный Samsonite ярко-розового цвета прямиком из 70-х

«Недавно я сорвала джекпот на распродаже имущества — это платье»

«Потрясающее платиновое кольцо с бриллиантами 1920-х годов. Семейная реликвия, которую я получила от моей 86-летней бабушки»

«Пальто было сшито в 1974 году, откопала его в винтажном магазинчике»

Атласный костюм с расклешенными брюками в стиле диско

«Влюблена в это свадебное платье из 1920-х»

Великолепный чехол для очков

«Я нашла это удивительное винтажное платье всего за $ 6,99 в комиссионном магазине»

«Одни из моих любимых винтажных находок — шляпа с цветами и платье для пикника»

Стиль на этом фото вдохновлен 70-ми

«Купил эти Ray Ban из ограниченной серии, выпущенной в честь Олимпийских игр 1996 года»

Винтажное платье середины прошлого века

«Нашла это красивое винтажное свадебное платье в местном комиссионном магазине»

«Вписала этот винтажный ремень в современный образ»