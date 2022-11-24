19 заведений, которые могут поразить не только вкусной едой, но и крутой фишкой
Мы приходим в заведения по разным причинам: нам может нравиться тамошняя кухня или особая атмосфера, хочется попробовать что-то новое, а иногда — всё это вместе. Вот и пользователи сети поделились фотографиями общественных мест, у которых есть своя запоминающаяся изюминка.
«Вот такое кафе есть в Сеуле. Никогда раньше не видел ничего подобного. Мы просидели там несколько часов — настолько все красиво»
Открытие нового заведения барбекю сопровождалось церемонией разрезания не ленты, а жареных ребрышек
Этот ресторан не обновлялся с 60-х годов
«В ресторане мексиканской кухни еду нам принес этот робот-кот»
«Пожалуйста, дождитесь, пока персонал выдаст вам горячие блюда. Спасибо».
В этом заведении есть отдельное меню для собак
«Легкий вездеход. Хот-дог из свинины. Рай для гончей. Куриный дом. Мисочка крутых бургеров. Улететь в небеса. Мисочка косточек. Обычный щеночек».
В этом суши-ресторане васаби используется для того, чтобы соус не скользил во время подачи
Заведение, в котором плата взимается по росту
«Добро пожаловать! Взрослый — $ 14,49. Дети: ростом 90–120 см — $ 6,99, 120–150 см — $ 9,99, до 90 см — все бесплатно».
Это кафе позволяет вам молча сообщить людям, что вы готовы разделить с ними столик
«Пожалуйста, присоединяйтесь».
«А в этом заведении есть стулья-качели»
«Работники этого ресторана заметили, что я левша, и принесли мне это — приборы для левшей»
Просто маленькое кафе с видом на норвежские горы и водопад
Кафе, в котором старые автомобили переделаны в сиденья
«Рядом с моим домом есть кафе, в котором потолок сделан из резиновых уточек»
«В моем городе есть кошачье кафе, которое принимает уличных кошек, давая им дом»
«В местном заведении подают крендельки размером с пиццу»
«В одном из наших местных ресторанов есть „пузыри“ с подогревом, поэтому зимой можно есть на улице»
Туалетная бумага в этом ресторане украшена свежими цветами. И это в мужском туалете!
Интерьер этого кафе не менялся с 90-х годов
«В этом заведении лучший вид из окна, который я когда-либо видел в своей жизни. Необычно, что это простой общепит»
А в каком заведении с крутой фишкой были вы в последнее время?
Фото на превью caffeinetherapy / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 заведений, которые могут поразить не только вкусной едой, но и крутой фишкой
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