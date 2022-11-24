19 заведений, которые могут поразить не только вкусной едой, но и крутой фишкой

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Мы приходим в заведения по разным причинам: нам может нравиться тамошняя кухня или особая атмосфера, хочется попробовать что-то новое, а иногда — всё это вместе. Вот и пользователи сети поделились фотографиями общественных мест, у которых есть своя запоминающаяся изюминка.

«Вот такое кафе есть в Сеуле. Никогда раньше не видел ничего подобного. Мы просидели там несколько часов — настолько все красиво»

Открытие нового заведения барбекю сопровождалось церемонией разрезания не ленты, а жареных ребрышек

Этот ресторан не обновлялся с 60-х годов



«В ресторане мексиканской кухни еду нам принес этот робот-кот»

«Пожалуйста, дождитесь, пока персонал выдаст вам горячие блюда. Спасибо».

В этом заведении есть отдельное меню для собак

«Легкий вездеход. Хот-дог из свинины. Рай для гончей. Куриный дом. Мисочка крутых бургеров. Улететь в небеса. Мисочка косточек. Обычный щеночек».

В этом суши-ресторане васаби используется для того, чтобы соус не скользил во время подачи

Заведение, в котором плата взимается по росту

«Добро пожаловать! Взрослый — $ 14,49. Дети: ростом 90–120 см — $ 6,99, 120–150 см — $ 9,99, до 90 см — все бесплатно».

Это кафе позволяет вам молча сообщить людям, что вы готовы разделить с ними столик

«Пожалуйста, присоединяйтесь».

«А в этом заведении есть стулья-качели»



«Работники этого ресторана заметили, что я левша, и принесли мне это — приборы для левшей»

Просто маленькое кафе с видом на норвежские горы и водопад

Кафе, в котором старые автомобили переделаны в сиденья

«Рядом с моим домом есть кафе, в котором потолок сделан из резиновых уточек»



«В моем городе есть кошачье кафе, которое принимает уличных кошек, давая им дом»

«В местном заведении подают крендельки размером с пиццу»

«В одном из наших местных ресторанов есть „пузыри“ с подогревом, поэтому зимой можно есть на улице»

Туалетная бумага в этом ресторане украшена свежими цветами. И это в мужском туалете!

Интерьер этого кафе не менялся с 90-х годов

«В этом заведении лучший вид из окна, который я когда-либо видел в своей жизни. Необычно, что это простой общепит»