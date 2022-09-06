19 женщин исправили одну-единственную деталь внешности, которая их жутко бесила

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Современный мир предоставляет множество возможностей изменить свою внешность: от небольших перемен с помощью стрижки волос и ухода за кожей до серьезных преобразований с помощью пластической хирургии. Поэтому если женщине не нравится что-то в своем облике, то в ее власти внести какие-то коррективы. Именно так и поступили героини этой статьи.

Нам в ADME очень нравится, что женщина может взять в свои руки вопрос внешности. Поэтому мы не смогли отвести глаз от фотографий этих решительных дам, которые не побоялись перемен.

«Сегодня 8 лет, как я активно ухаживаю за кожей. И вот результат»

Это невероятно, но теперь ваша кожа выглядит моложе, несмотря на прошедшие годы. © JulieZ0705 / Reddit

Как будто героиня фильмов про школу, где девушка снимает очки, распускает волосы и сразу же становится популярной

«Меня всегда раздражало, что в момент улыбки пропадала верхняя губа. Поэтому я сходила в салон и вколола ботокс»

«Так мой нос выглядит через 4 месяца после ринопластики»

«Я всего лишь постриглась, сменила цвет и стала пользоваться диффузором»

После операции по изменению носа и исправлению носовой перегородки прошло 6 недель

«Я спросила совета, что мне делать со лбом, и прислушалась к идее отпустить челку вместо того, чтобы колоть ботокс»

«Месяц назад я сделала ринопластику и теперь просто в восторге от результата»

«Когда вам немного за 30 и вы скинули вес, средняя часть лица „уплывает“ вниз. Поэтому я вколола филлеры»

До и после визита в салон

7 недель после ринопластики

«Потребовалось переехать в другую страну, чтобы проблемы с кожей исчезли»

«Мой результат через 7 недель после операции на челюсти»

«Мои волосы в плохом состоянии, предстоит еще много работы с ними. Ну а сейчас я сделала глубокое кондиционирование»

«Мне 36 лет. Так выглядит моя кожа после 15 месяцев выполнения строгой программы ухода за ней»

«До и после того, как мне вкололи филлеры под глаза»

2 месяца после операции по изменению челюсти

«Я сделала балаяж и не пойму, что идет мне больше: такое окрашивание или естественный цвет волос»

«Мне 37 лет. Я похудела за последние 2 года и вколола филлеры»