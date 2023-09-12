19 женщин, которые до чертиков устали от песен про зайку и лужайку и не собираются тащить все на себе

Рассказы о том, что счастье женщины — в детях, многие дамы слышат с самого детства и до пенсии. Проблемы по гинекологии? Надо родить — и все пройдет. Сложные отношения с мужем? Это потому, что детей нет. В пару к сыну обязательно надо дочку, а потом — за третьим, за четвертым. Чаще всего нести все это «счастье» женщинам приходится на своих плечах, совмещая семью, работу и быт. Но некоторым дамам удается противостоять репродуктивному давлению и отвоевать себе ровно столько материнских обязанностей, сколько они могут осилить.