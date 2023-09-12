19 женщин, которые до чертиков устали от песен про зайку и лужайку и не собираются тащить все на себе
Рассказы о том, что счастье женщины — в детях, многие дамы слышат с самого детства и до пенсии. Проблемы по гинекологии? Надо родить — и все пройдет. Сложные отношения с мужем? Это потому, что детей нет. В пару к сыну обязательно надо дочку, а потом — за третьим, за четвертым. Чаще всего нести все это «счастье» женщинам приходится на своих плечах, совмещая семью, работу и быт. Но некоторым дамам удается противостоять репродуктивному давлению и отвоевать себе ровно столько материнских обязанностей, сколько они могут осилить.
- Встречалась с мужчиной. Это были нездоровые отношения, да и жили мы не вместе. Работала я неофициально, училась заочно, жилье снимала. Мне было уже лет 25, и вся родня, зная мою ситуацию, намекала на создание семьи, я вяло отбрыкивалась. Приехал мой дядька и опять завел ту же пластинку: «Ребеночка тебе нужно. Ну а почему нет? Ты хорошо зарабатываешь, полностью себя обеспечиваешь, ну хоть от него вон для себя роди». Как меня перемкнуло! Говорю: «Дядь Володь, я тоже детей хочу, но кто кормить-поить меня будет, когда я в декрет уйду? Ребенка моего содержать кто будет? Ты? Давайте с женой твоей, тетей Мариной, все вместе встретимся, и если и она не будет против того, чтобы я на вашу шею села, то рожу хоть четверых. Обучение мое тоже на ваши плечи ляжет, съем жилья. Согласны?» Он молча слушал, потом сказал: «Да, ты права, тебе самой решать, когда ты можешь позволить себе рождение детей». Сейчас так же начинают про второго ребенка намекать. Чую, скоро опять сорвусь и выскажусь. © Чёрная Жемчужина / ADME
- У нас с мужем двое прекрасных, умных и замечательных детей-погодков. Обе беременности были трудными, потом меня дважды накрывала послеродовая депрессия. Сидеть дома с детьми тоже было не сказкой: весь дом на мне, включая стрижку газона, плюс дети, а муж на работе с утра до вечера. Недавно младший пошел в детский сад, а я смогла выйти на работу и счастлива, как никогда. Но начались проблемы с мужем: он хочет третьего ребенка, а я не хочу! Еще до свадьбы он признавался, что мечтает о 7 детях. Я говорила, что мой максимум — 4, но надо еще посмотреть, как пойдет дело. Сейчас мне двоих более чем достаточно. А муж теперь заявляет, что если я дальше не буду рожать, он со мной разведется. И психотерапевт, к которой мы пришли на парную терапию, похоже, встала на его сторону и убеждает мужа, что мне надо просто проработать свои «маленькие травмы». И тогда, мол, все наладится. Я чувствую себя ужасно. Мне не хочется разрушать его мечту о большой семье или разводиться, но и рожать еще как минимум двоих я не собираюсь. Мне очень хотелось бы просто нажать на кнопку и стать той замечательной женщиной, которая обожает материнство. Но где эта кнопка? © feeling-hopeles / Reddit
- На нас с мужем со всех сторон давили: «Рожайте, мы поможем!». И вот мы наконец-то решились. Родился сын. Через месяц созвали родню познакомиться с внуком. Я, еле живая после бессонных ночей, кесарева, геморроя и прочего, накрыла стол. А родственнички начали с пеной у рта рассказывать, как они будут делить внука и как заберут его с года жить к себе, а я буду наслаждаться жизнью. На этом счастливой сказке конец. Чтобы поехать к стоматологу или гинекологу, мне надо было недели за 2 их уведомить. У родни сразу миллион дел: то огород, то понос. «Ты же дома сидишь! Что тебе еще делать? Воспитывай! Мы же как-то воспитали без стиралок, а вы все избалованные. Какие памперсы? Надо в 3 месяца уже высаживать над раковиной!» А когда я привезла ребенка, первым делом заорали: «Где памперсы? Он сейчас нам все описает». В общем, сын пошел в школу, стало уже легче. Началась идеальная, спокойная жизнь. И тут заходит муж с вопросом: «А второго-то рожать собираешься?» Приплыли. © #щастьематеринства / VK
- Родственники, которые агрессивно намекают на пополнение в семье, отвратительны. У меня бывшая свекровь такая вот была. Дико поругались, когда на очередной ее вопрос («Когда же ты забеременеешь?») я ответила: «Не знаю. А как ваша репродуктивная система сегодня поживает, Клавдия Семеновна? Не беспокоит? А вы все же проверьте, все ли там в порядке». Ну серьезно, понимаю, что хамство. Но откуда это неистребимое желание лезть в чужую постель и жизнь? © Олень / ADME
- Моя мать доходила до того, что, сидя у меня в гостях, за моим столом, через мою голову говорила моему мужу: «Заставь ее родить!» А я ей отвечала: «Имя-отчество, загляните в шкаф, посчитайте свои деловые костюмы — их 16, блузки к ним — 58 штук, вечерние платья — 5 новых за год. Померяйте высоту своих каблуков, загляните в ежедневник и вспомните про свои три работы, посмотрите в зеркало и скажите себе со всей прямотой ответственного работника: „Ну какая из вас бабушка?“ А если вам нечего сказать, когда речь заходит о внуках, так пожалуйтесь на меня, что не рожаю, как всегда, и успокойтесь. Мне не привыкать». © Ольна Лемберг / Dzen
- Я всю жизнь росла без своего угла. Сначала в однушке с родителями, потом в небольшой двушке с бабушкой, дедушкой, мамой и собакой. В 17 лет съехала, в 20 вышла замуж, в 21 у нас появилась своя маленькая студия, в которой даже ванной не было, только душевой поддон. И с тех пор я только и слышала: «Ну и что, что поддон? Тебя вообще в однушке вырастили, и ничего. Деток надо!» Почему-то все уверены, что, во-первых, когда у ребенка из своего пространства есть только диван-чебурашка и полка в шкафу — это «ничего». А во-вторых, они думают, что меня заботит комфорт ребенка. Но я не о нем думаю, а о себе! Мне плохо будет! Тесно, мало воздуха, шумно. Недавно сестра мужа накинулась на меня с претензией: «А мы вот вообще двоих детей в однушке родили! Вы считаете, что это ненормально, да?!» Я не знаю, что она хотела услышать. Я считаю, что дети должны быть в радость и к месту, а не лишь бы было как у всех. © bulo4nitsa / Pikabu
- Семья все время уговаривает родить ребенка. Я детей категорически не хочу иметь и не люблю их, но зато люблю деньги. Однажды на очередной рассказ семьи о «зайках-лужайках» сказала так: «Хорошо. Раз вы так хотите ребенка, то давайте все по-честному: я рожаю и отдаю его вам на воспитание, а деньги со всех выплат остаются мне». Родственники сразу: «Да как ты такое можешь говорить? Это же твой ребенок!» После этого общаются через слово, зато пока тему детей не поднимают. © Подслушано у девушек / VK
- Я люблю своих детей, но они не единственное достижение в моей жизни. Раньше я бегала марафоны, лазила по горам, написала роман, который был опубликован и имел умеренный успех, еще у меня есть степень магистра искусств. Но недавно разговорились с соседями о наших главных достижениях. Когда очередь высказаться дошла до меня, сосед выдал: «О, ну с тобой все ясно: твоя главная гордость — трое прекрасных деток». Честно говоря, я была шокирована и сказала: «Нет. Не это мое самое большое достижение. И, кстати, меня возмущает предположение, что деторождение — это мой максимум. У тебя, сосед, тоже есть дети, почему же ты не считаешь их вершиной своей жизни?» Сосед сначала был в шоке, потом промямлил, что он-то своих малышей не рожал, поэтому и не назвал их появление своим достижением. Я просто закатила глаза и сказала: «Давай не будем сводить возможности женщин к их биологическим функциям, ладно?» Самое обидное, что соседки его поддержали, мол, дети — это главное счастье в их жизни и все такое. Ну, если других достижений нет... © cassiecasscassi / Reddit
- Я родила в 27, ребенок желанный и запланированный. Дочка получилась крайне беспокойной. Почти 2 года жизни — просто адский ад 24/7. Больше я такое переживать не хочу, поэтому мы с мужем решили, что нам хватит одного ребенка. Сейчас дочке уже 8 лет, она прекрасна, пойдет в 3 класс. В нашем классе 95% — многодетные. И вот наступил момент в моей жизни, когда чуть ли не оправдываться приходится за то, что у меня один ребенок. Мне втирают: «Единственный ребенок в семье нормальным не вырастет. А кто ему будет поддержкой в будущем? Не останавливайтесь, семья должна быть большой!» Да отстаньте от меня. Я родила столько детей, сколько мне надо. Нам хватает. Накипело. © introvertspit / Pikabu
- Моему сыну было 15 месяцев, когда я подала на развод. Муж решил, что если я кормлю грудью — он свободен, я ж никуда не денусь теперь, а значит: «Бабы, я к вам!» Получал зарплату и с ней исчезал на 3 недели. За неделю до следующей зарплаты появлялся нагулянный, с ветром в карманах и довольный, как кот после сметаны. И все повторялось. На третий раз он приехал, а я уже собрала его вещи и выдала ему копию заявления о разводе. За 15 месяцев жизни сына он на руках папы не был ни разу. Ибо: «Он же маленький, с ним неинтересно». Ни дня не жалела о разводе. Сейчас сыну почти 16. Все рассказала без купюр. Он также сказал: «Лучше никакого отца, чем такой». И да, перед родами родня со всех сторон кричала: «Мы тебе поможем, ты не будешь с ним одна!» В итоге один раз свекровь осталась со своим внуком на час, за который успела его сначала укутать донельзя, а потом потного ребенка раздеть и открыть рядом с ним окно. Так в 4 месяца мой сын заработал воспаление легких. А я оказалась виновата: «Чего слабого такого родила?» © Арнарика ARMY / ADME
- Я еще в 9 лет поняла, что не хочу детей. Мне сейчас 68 лет, и я ни разу не пожалела о своем решении. Наоборот, я всегда знала, что поступила правильно. Никто из подруг меня не понял, ну и ладно. Зато у меня была возможность путешествовать, тратить деньги на вещи и впечатления, которые делали меня счастливой, а не на подгузники и школьную форму. Сейчас, когда встречаемся с подругами, они часто говорят: «Не пойми меня неправильно, я люблю своих детей, но...» Они всегда говорят «но». Я так благодарна своему же выбору за то, что мне не нужно говорить «но». © Peggy Newlands / Quora
- Мы с мужем 3 года пытались зачать ребенка, помогло ЭКО. И вот сейчас, в 4:30 утра, я сижу после очередной бессонной ночи с 2-месячными близнецами. Я чувствую себя зомби. Мой муж — лучший отец в мире. Он очень мне помогает, но ему надо работать. Я думаю о своем ближайшем будущем, и иногда мне просто хочется плакать. Будет лучше, будет легче, но конкретно вот этот период — отстой. Самое смешное, что люди спрашивают нас, когда мы собираемся за третьим, ведь у нас две девочки, а надо мальчика! Как бы я не любила моих малышек, я не думаю, что смогу когда-нибудь решиться на такое снова. Это не эгоистично — хотеть сохранить хоть немного здравомыслия и индивидуальности. © lilylady / Reddit
- Мне 33 года, я замужем, хорошо зарабатываю, счастлива. Моя мама однажды поборола рак, а недавно у нее диагностировали другую, более агрессивную форму опухоли. Учитывая ее историю лечения, прогноз не очень хороший. И вот теперь мама плачет, что сейчас самое время подарить ей внука. Доктор дает ей около года жизни, мол, я как раз успею. Она говорит, что это единственное, что поможет ей чувствовать себя лучше перед уходом в мир иной. Но я не хочу ребенка. Мой муж не хочет ребенка. Нам и так хорошо. Теперь некоторые друзья матери звонят мне и говорят, что я поступаю бесчеловечно, не желая исполнять последнее желание умирающей. Неужели я должна родить только для того, чтобы порадовать маму? © grandbabyfabricator / Reddit
- Мне 39. Пришла к новому гинекологу на плановый осмотр. Она меня спрашивает: «Ляльку планируете?» Я говорю: «Нет, у меня уже есть сын». Докторша чуть слюной не поперхнулась от возмущения: «Так вам дочку надо! Яичники вон какие шикарные!» Тут уже я не сдержалась и пообещала обсудить прелесть моих яичников, а заодно и компетентность доктора, с заведующей. Благо давно знакомы. Гинеколог поджала губы и больше ни слова не сказала. Как можно гнать человека рожать, если ты вообще ничего о нем не знаешь? Может, мне жить негде? Может, я с мужем уже 5 лет не живу? Может, мне зарплаты едва на еду хватает? Но яичники же шикарные — значит, надо!
- Мне 28. Мама с моих 15 лет мечтает о внуках. И вот радость — наконец-то внучка. Теперь матери неинтересно, как дела у меня, как мое здоровье — важен только мой ребенок. А любая фраза о том, что я хочу день для себя, вызывает причитания, мол, я не имею права жалеть о рождении такой чудной девочки. А я не жалею. Я безумно люблю своего ребенка, но я ведь тоже человек. 24/8 (да, именно на 8) я нахожусь с ребенком. Но я сделала усилие и выбила у мужа один день в неделю на себя. В конце концов, он тоже родитель. Я не хочу приносить себя в жертву, как это сделала мать. Всю жизнь я помню ее уставшей, раздраженной и несчастной. Я видела, как уходит ее красота без должного ухода, как она забивала на хорошую одежду, променяв ее на затрепанный халат. А ведь она не старая — ей сейчас даже 50 нет... Она всегда повторяет, что принесла себя в жертву ради нас. И теперь еще и мне навязывает чувство вины за то, что я не хочу так же. © #щастьематеринства / VK
- Моя подруга родила второго ребенка, когда я только замуж вышла. У ее мужа тогда как раз удачно бизнес попер, и они решили, что и после декрета работать она не будет — хотелось видеть, как малыши растут. Ну и мой благоверный начал наседать, что тоже хочет ляльку. Но если до свадьбы он был сама щедрость, то после начались звоночки. Окончательно я поняла, что сразу из роддома поеду работать, когда мой заявил, мол, подруга моя офигела и сидит на мужниной шее, хотя их малышу еще и года не исполнилось. И сказал, что сам он с ребенком сидеть не собирался, так как «это бабское дело». Развелись мы, в общем. © Бутербродик / ADME
- Мне 34 года, я домохозяйка с 4 детьми — мальчишками от 6 до 11 лет. Я отказалась от карьеры медсестры, чтобы муж мог спокойно работать врачом. В теории у каждого члена нашей семьи есть обязанности по дому, но по факту я верчусь-кручусь одна, включая генеральную уборку, приготовление пищи, покупку продуктов и финансовое планирование. Несколько недель назад я, наконец, сломалась. У меня не было выходных с тех пор, как родились близнецы, а им уже 6 лет! Я год просила всех о помощи, но в итоге сказала: «Хватит!» Взяла и забронировала себе на неделю коттедж в часе езды от нашего дома и сообщила семье, что поеду туда одна и что со мной можно будет связаться только в случае крайней необходимости. Еще сказала всем, что их задача — поддерживать дом в том же состоянии, в котором я его оставила, и им придется готовить и убираться в мое отсутствие. Семья устроила мне бойкот, муж злится, хотя сам как-то свинтил один на неделю — и ничего. Ну как хотят, а я отдыхать. © Little-Brush-4871 / Reddit
- У меня нет детей. Когда начинаются разговоры про «часики» и «пора рожать», я просто застываю в ступоре и смотрю в одну точку до тех пор, пока не переведут тему. Затем еще 5-15 минут сижу, возможно, даже разговариваю на какие-то другие темы, а потом у меня «внезапно» появляются срочные неотложные дела. Такой метод практикую с родственниками, ничью нежную душонку не задела, но зато до них дошло, что начало этого разговора ведет к скорому окончанию посиделок. © bezzabotna / Pikabu
- Когда я вышла на работу после декрета и встала финансово на ноги, то развелась с мужем, хотя до этого мы 10 лет в браке прожили. А развелись мы потому, что муж за время моего декрета оборзел: хамил, грубил, разговаривал сквозь зубы, рявкал на меня, вечно предъявлял претензии, только что носом не тыкал. И в один прекрасный день я сказала: «Знаешь, что? Шел бы ты отсюда, вот прямо сейчас!» Сказать, что он опешил от моей «дерзости», не сказать ничего. Он ушел, но в течение 1,5 лет приходил каждый день! Сам приносил продукты, постоянно приглашал нас с детьми в кино, на каток, в аквапарк, превратился в лучшего на свете отца для наших детей. Присылал мне цветы на работу, дарил подарки, приглашал на свидания, говорил, что все осознал, что был неправ. Короче, мы помирились и сошлись полгода назад после 1,5 лет раздельной жизни. Это теперь другой человек. Да и я изменилась: стала уверенной в себе, финансово свободной, поняла, что мне и с ним хорошо сейчас, и без него было замечательно. И главное — он это знает. Теперь борзеть не решается. © muchas_gracias / Dzen
Возможно, мужья и родители так хотят спровадить женщин в роддом, потому что искренне считают: все дамы обожают возиться с детьми. Однако декрет — это не отпуск, а трудная, временами изматывающая работа, и далеко не каждая женщина способна справиться с ней на отлично и вообще хочет этого.