19 женщин, которые рушат стереотип о том, что винтажные вещи — это безвкусное старье

Новое — это хорошо забытое старое. За последние годы в мире моды набирают популярность винтажные вещи. И если еще пару лет назад многие стремились выкинуть все свои гардеробные приветы из 90-х, то сейчас самое время прошерстить кладовки и обнаружить в них последний писк моды.

«Сидит просто идеально! Я не могла пройти мимо»

«Наконец-то надела свою блузку в викторианском стиле»

«Почему мы перестали так одеваться?»

«Эти бархатные брюки клеш — лучшее, что я когда-либо шила»

«Купила этот прекрасный свитер 50-х годов. Как же он мне нравится!»

«Дети на работе сказали, что я выгляжу как ворона. Это лучший комплимент»

«Еще маленькой девочкой мечтала о таком платье и вот решила сшить сама из пододеяльника, который взяла у родителей»

«Я купила это потрясающее платье 60-70-х годов и решила сразу устроить ему фотосессию»

Вся одежда на фото — винтажная

«Побывала на выставке старинных автомобилей»

«В последнее время просто тащусь от расклешенных брюк»

«Решила примерить на себя образ Монро, а на фото наложила фильтр»

Вы точно не путешествуете во времени? © Djeter998 / Reddit

«Рождество — любимое время для винтажных нарядов»

«Находка мечты! Купила ночные рубашки 60-х годов на гаражной распродаже»

«Мама сохранила бабушкино ожерелье, потому что в детстве я очень любила с ним играть. Теперь я могу увековечить память о бабушке»

«Викторианская эпоха и начало эдвардианского периода — мои любимые»

«Купила этот винтажный костюм. Кое-где нужно было его подшить, но я справилась»

«Бабушка научила меня шить, когда мне было 7. Я стала дизайнером и теперь шью коллекцию из тканей, которые она мне отдала»

«Вдохновилась „Маленькими женщинами“»