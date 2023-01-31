19 женщин, которые рушат стереотип о том, что винтажные вещи — это безвкусное старье
Новое — это хорошо забытое старое. За последние годы в мире моды набирают популярность винтажные вещи. И если еще пару лет назад многие стремились выкинуть все свои гардеробные приветы из 90-х, то сейчас самое время прошерстить кладовки и обнаружить в них последний писк моды.
«Сидит просто идеально! Я не могла пройти мимо»
«Наконец-то надела свою блузку в викторианском стиле»
«Почему мы перестали так одеваться?»
«Эти бархатные брюки клеш — лучшее, что я когда-либо шила»
«Купила этот прекрасный свитер 50-х годов. Как же он мне нравится!»
«Дети на работе сказали, что я выгляжу как ворона. Это лучший комплимент»
«Еще маленькой девочкой мечтала о таком платье и вот решила сшить сама из пододеяльника, который взяла у родителей»
«Я купила это потрясающее платье 60-70-х годов и решила сразу устроить ему фотосессию»
Вся одежда на фото — винтажная
- Какого года фото? © jreditsoudidnthaveto / Reddit
- Мы сфотографировались на прошлой неделе... © Issy_Allen / Reddit
«Побывала на выставке старинных автомобилей»
«В последнее время просто тащусь от расклешенных брюк»
«Решила примерить на себя образ Монро, а на фото наложила фильтр»
- Вы точно не путешествуете во времени? © Djeter998 / Reddit
«Рождество — любимое время для винтажных нарядов»
«Находка мечты! Купила ночные рубашки 60-х годов на гаражной распродаже»
«Мама сохранила бабушкино ожерелье, потому что в детстве я очень любила с ним играть. Теперь я могу увековечить память о бабушке»
«Викторианская эпоха и начало эдвардианского периода — мои любимые»
«Купила этот винтажный костюм. Кое-где нужно было его подшить, но я справилась»
«Бабушка научила меня шить, когда мне было 7. Я стала дизайнером и теперь шью коллекцию из тканей, которые она мне отдала»
«Вдохновилась „Маленькими женщинами“»
Как вы считаете, с чем связана цикличность моды? Почему многие не хотят следовать современным тенденциям, а предпочитают возвращаться в прошлое?
Фото на превью C-R-E-A-T-I-V-I-T-Y / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 женщин, которые рушат стереотип о том, что винтажные вещи — это безвкусное старье
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