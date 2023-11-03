19 женщин, которые сходили на маникюр и решили, что в следующий раз лучше сами дома сделают

Для большинства женщин маникюр — это маленький праздник, ведь «обновленные» руки не могут не радовать глаз. Но порой на их пути к счастью попадаются такие мастера, которых даже близко нельзя подпускать к ногтям.

«Заплатила $60, еще и чаевые оставила. Стоит ли попросить исправить такую работу?»

«Все, это последняя капля. Больше в этот маникюрный салон ни ногой»

«А я ведь просто попросила сделать все как на картинке»

«Есть ощущение, что в салоне с моими ногтями крепко напортачили»

«Пошла в новый маникюрный салон и считаю, что это не стоит $70. Точно не вернусь»

«Стажер испортил мои ногти так, что я чуть не разревелась»

«Сегодняшний день стал последней каплей. Грязная работа с кутикулой, перебор с лаком и неровная подпилка»

О боже. Скажите, что вы не платили за это и заставили специалиста исправить этот ужас. © clearwatergreen / Reddit

Она берет с меня $38 каждые несколько недель. И это не считая чаевых в размере $10-15, которые я оставляю, потому что она друг семьи. © cats_and_coffee15 / Reddit

«Пришлось пойти к новому мастеру маникюра, потому что мой был в отпуске. Мой маникюр — худший из тех, что у меня когда-либо были»

«Только что вышла из салона и все еще немного раздражена. Мой мастер по маникюру оплошала и не справилась с „дизайном“, который я хотела»

«Прошло всего 10 часов с тех пор, как я сделала ногти. И они уже выглядит ужасно»

«Попросила мастера не подпиливать мне ногти, а просто нанести гель. А она мне их уничтожила, и теперь пальцы болят. Не думаю, что когда-нибудь снова буду делать маникюр»

«Заплатила $50 за это. Да я дома сделала бы лучше!»

«Сходила сделать маникюр, очень недовольна. Ногти выглядят отросшими, да и акрилом мне руки измазали»

«Сестра заплатила 50 фунтов за это. Хотела все как на картинке слева, но получилось как получилось. Она в шоке»

«Сегодня заплатила $45 долларов за французский маникюр. Не ожидала многого, но кажется, что даже я могла сделать лучше»

«Стоит ли переделать?»

«Ногти полностью испорчены. Я в шоке. Плакала в душе от боли»

«Мой новый мастер маникюра просто отодвигает кутикулу, а не срезает ее»

«Вчера нанесли мне на ногти гель-лак, а сейчас там появились пузырьки воздуха»