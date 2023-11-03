19 женщин, которые сходили на маникюр и решили, что в следующий раз лучше сами дома сделают
Для большинства женщин маникюр — это маленький праздник, ведь «обновленные» руки не могут не радовать глаз. Но порой на их пути к счастью попадаются такие мастера, которых даже близко нельзя подпускать к ногтям.
«Заплатила $60, еще и чаевые оставила. Стоит ли попросить исправить такую работу?»
«Все, это последняя капля. Больше в этот маникюрный салон ни ногой»
«А я ведь просто попросила сделать все как на картинке»
«Есть ощущение, что в салоне с моими ногтями крепко напортачили»
«Пошла в новый маникюрный салон и считаю, что это не стоит $70. Точно не вернусь»
«Стажер испортил мои ногти так, что я чуть не разревелась»
«Сегодняшний день стал последней каплей. Грязная работа с кутикулой, перебор с лаком и неровная подпилка»
- О боже. Скажите, что вы не платили за это и заставили специалиста исправить этот ужас. © clearwatergreen / Reddit
- Она берет с меня $38 каждые несколько недель. И это не считая чаевых в размере $10-15, которые я оставляю, потому что она друг семьи. © cats_and_coffee15 / Reddit
«Пришлось пойти к новому мастеру маникюра, потому что мой был в отпуске. Мой маникюр — худший из тех, что у меня когда-либо были»
«Только что вышла из салона и все еще немного раздражена. Мой мастер по маникюру оплошала и не справилась с „дизайном“, который я хотела»
«Прошло всего 10 часов с тех пор, как я сделала ногти. И они уже выглядит ужасно»
«Попросила мастера не подпиливать мне ногти, а просто нанести гель. А она мне их уничтожила, и теперь пальцы болят. Не думаю, что когда-нибудь снова буду делать маникюр»
«Заплатила $50 за это. Да я дома сделала бы лучше!»
«Сходила сделать маникюр, очень недовольна. Ногти выглядят отросшими, да и акрилом мне руки измазали»
«Сестра заплатила 50 фунтов за это. Хотела все как на картинке слева, но получилось как получилось. Она в шоке»
«Сегодня заплатила $45 долларов за французский маникюр. Не ожидала многого, но кажется, что даже я могла сделать лучше»
«Стоит ли переделать?»
«Ногти полностью испорчены. Я в шоке. Плакала в душе от боли»
«Мой новый мастер маникюра просто отодвигает кутикулу, а не срезает ее»
«Вчера нанесли мне на ногти гель-лак, а сейчас там появились пузырьки воздуха»
Но не только мастера маникюра умеют неприятно удивить. Вот, например, женщины из этой статьи еще долго будут стороной обходить салоны красоты.
Фото на превью max714714 / Reddit
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