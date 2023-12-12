19 женщин, которые точно отыскали источник вечной молодости

Есть такие женщины, которым в любом возрасте оборачиваются вслед мужчины, а подружки выпрашивают у них секреты по уходу за кожей и волосами. Мы собрали фотографии прекрасных дам, которые напомнят нам, как важно любить свое лицо и тело и не переставать заботиться о них.

«Кожа моей 86-летней бабушки, я не шучу»

«Когда ей было 20, она случайно подслушала, как мужчина советовал уход, в котором обязательно должен быть увлажняющий крем и крем с SPF. С того дня она не переставала следовать этому совету».

«Мне 46. Я только что сделала фото в спортзале, а потом пошла и наелась вафель»

«Я мать троих детей, и мне не помешало бы немного уверенности в себе»

Божечки, да если бы я выглядела так после рождения троих детей, я бы прыгала от счастья. © Unknown author / Reddit

«Для красивой кожи я использую третиноин, средство с муцином улитки и сыворотку с витамином С»

Серсея Ланнистер, это ты?! Сходство поразительное! Особенно улыбка! © PSyChoPaTh91 / Reddit

Это вампирские чары, не иначе. Вечная молодость и сияющая безупречная кожа. © sneekysmiles / Reddit

«Мне 41, и Новый год я проведу одна. Но это точно лучше, чем токсичные отношения»

«Впервые за долгое время рискнула надеть купальник. Заметно, что я мать троих детей?»

Ты выглядишь прекрасно! И фигура отличная! © ewf4life / Reddit

«Поверите ли вы, что на мне вообще нет тонального крема? Я так горжусь своей кожей»

«Мне 41, и я никогда раньше не покупала такое платье и не чувствовала себя уверенно в нем»

«Моей маме (справа) неделю назад исполнилось 60 лет»

«Мне 40, у меня двое детей, а муж недавно разбил мне сердце»

«На этой неделе мне исполнилось 30»

С ума сойти! Ты выглядишь не старше подростка! © Resident_Emu_3275 / Reddit

«Сегодня мне 36 лет!»

«В прошлом году перешла с использования дорогих люксовых брендов на лабораторную косметику. Разница налицо»

«Мне 39»

«Мне 38, и вот мое фото с девичника»

«Я 34-летняя мама и сомневаюсь, стоит ли мне так сильно оголять ноги»

Возраст — это просто число. Кстати, ты выглядишь потрясающе. © Mrsaleen351 / Reddit

«Мне 51, и это хорошее число!»

«Сегодня мой день рождения! Мне исполняется 30!»

«Мне 51 год»