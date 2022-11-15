19 женщин рассказали, как их вторые половинки отреагировали на новость о том, что скоро станут папами

Беременность и рождение детей — серьезное испытание для отношений в паре. Кто-то проходит его с достоинством, сохраняя любовь и взаимопонимание. Другие пугаются грядущей ответственности и сбегают из отношений. Точно можно сказать только одно: новость о 2 полосках на тесте редко кого оставляет равнодушным. И рассказы женщин о том, как они сообщили своим вторым половинкам о беременности, — прямое тому доказательство.