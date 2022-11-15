19 женщин рассказали, как их вторые половинки отреагировали на новость о том, что скоро станут папами
Беременность и рождение детей — серьезное испытание для отношений в паре. Кто-то проходит его с достоинством, сохраняя любовь и взаимопонимание. Другие пугаются грядущей ответственности и сбегают из отношений. Точно можно сказать только одно: новость о 2 полосках на тесте редко кого оставляет равнодушным. И рассказы женщин о том, как они сообщили своим вторым половинкам о беременности, — прямое тому доказательство.
- Планировали с мужем ребенка года через полтора, но бац — и 2 полоски. Утром перед работой решила сказать о беременности. Новость эту муж выслушал, молча подошел, пожал мне руку и сказал: «Поздравляю, молодец!» — и ушел, тихонько закрыв дверь. Если честно, после такого думала, что он мне вечером грамоту вручит, а после того как рожу — диплом притащит. Вечером супруг пришел в себя, был рад, но недолго. Когда на УЗИ врач заявил: «У вас двойня, поздравляю!», ошеломленный муж молча встал, пожал руку ему, потом мне, поцеловал в лоб и сказал: «Поздравляю, ты вдвойне молодец!» — и гордо обратно сел на стул. И тут я поняла: при выписке никакого диплома — только медаль, я ее честно заслужила. © Babyapple23 / Pikabu
- Когда мой муж увидел 2 полоски на тесте на беременность, пустил слезу (ему 34 года). После первого УЗИ он опять всплакнул, а когда на втором УЗИ узнал, что у нас будет девочка, то и вовсе расплакался. Даже не знаю, что будет, когда мы рожать поедем. © Палата № 6 / VK
- Мы с мужем пытались стать родителями дольше года, но ничего не получалось. Супруг переживал, что проблема в нем и у нас никогда не будет ребенка. И тут — надо же! — у меня задержка на неделю. Сделала тест — 2 полоски. Я вышла из ванной, рыдая и показывая ему тест на беременность. Муж сел на стул на кухне и обхватил голову руками. Мы сидели молча около 3 минут, а потом он вскочил и закричал: «Мы сделали это!» Когда шок прошел, мы смеялись и плакали, и были на седьмом небе от счастья. © Sourpatchtaby / Reddit
- Муж — большой любитель кроссовок, поэтому, когда я узнала о беременности, пошла в обувной магазин и купила пару детской обуви. Я положила маленькие кроссовки в обувную коробку нормального размера и туда же поместила положительный тест на беременность. Пришла домой и сказал супругу, что купила ему кое-что по акции. Он был так удивлен! Это было действительно здорово. © sadEngineeringTurtle / Reddit
- Долго не удавалось забеременеть. Мы с мужем уже опустили руки, устали. В один день меня начало тошнить. Постоянно. Сначала списала все на свои вечные проблемы с желудком, потом все же решила сделать тест. Увидела призрачную вторую полоску. Сидела рыдала на унитазе и шептала: «Спасибо, спасибо, спасибо». Тут позвонил муж. Я не хотела сообщать ему о беременности вот так, по телефону, но из меня вырвалось: «Две полоски! Две! Я беременна!» В ответ — длительная тишина, после которой он сказал: «Да ну на фиг». Отлично просто! Романтика! Когда муж пришел домой, в меня прилетел пакет с кучей разных тестов на беременность. Каждый тест по очереди мы окунали в стаканчик и смотрели уже на отчетливые 2 полоски. В тот же день мы пошли вставать на учет в женскую консультацию. © TKras / Pikabu
- Я разбудила мужа рано утром, чтобы рассказать, что беременна. Его реакция: «Ну ты же не рожаешь прямо сейчас, так что можно я посплю?» На самом деле он был рад. © Peengboe / Reddit
- У нас с мужем был перерыв в лечении бесплодия. После недельной задержки (что для меня не редкость) я без всякой надежды все же решила сделать тест и увидела 2 ярко-красные полоски. От шока я заорала и выбежала из ванной. Муж прибежал на мои крики и пытался выяснить, что случилось, а я была в такой истерике, что даже говорить не могла — просто показывала на дверь рукой. Супруг думал, что я испугалась какого-нибудь паука, вошел в ванную и увидел положительный тест на беременность. Он плакал, я плакала, и мы просто обнимались, наслаждаясь моментом, которого ждали 3 с лишним года. © Jacoba Lynn / Quora
- Мне было 26 лет. Все 4 года замужества я пила противозачаточные таблетки. Однажды за 3 дня до месячных я почувствовала какие-то странные спазмы в животе. Сделала тест и он оказался положительным. В ту же ночь, когда муж пришел с работы, я показала ему тест с 2 полосками. Он был в ярости, сказал, что я специально забеременела, а он вообще не хочет быть отцом и если я не решу эту проблему, то он уйдет. На мой день рождения, который случился через пару дней, муж подарил мне красивые часы с бриллиантами и спросил, приняла ли я правильное решение. Я сказал ему, что да, я приняла решение и показала супругу снимок УЗИ. Муж начал возмущаться: «Что? Ты выбираешь „это“ вместо меня?» На следующий день он съехал. Я тогда была на 6-й неделе беременности и понятия не имела, что буду делать дальше, но уже любила своего ребенка. 22 года назад у меня родился прекрасный сын. Как матери-одиночке, мне было непросто, но явно лучше, чем жить под одной крышей с таким человеком, как мой бывший муж. © Darla Prevette / Quora
- Я завернула в упаковочную бумагу книгу «Как быть отличным отцом. Руководство для чайников» и положительные тесты на беременность и как бы между делом протянула мужу со словами: «Я принесла тебе кое-что. Вероятно, это пригодится тебе месяцев через 8». Он такой: «О, спасибо, но сейчас ты можешь подержать доску? Я хочу попрактиковаться в карате». Я помогала ему в тренировках раньше, поэтому в просьбе не было ничего необычного, но теперь мне совсем не улыбалось держать доску перед беременным животом. Поэтому я сказала: «Нет, сначала открой пакет!» Он так и сделал и совершенно обезумел от счастья. Это было весело. © LifeWithRonin / Reddit
- Я хотела сообщить мужу о своей беременности как-то по-особенному. Упаковала тест с 2 полосками в коробку с кучей макулатуры, завернула в подарочную упаковку и отдала ничего не подозревающему муженьку. Он взял подарок и сказал: «Коробка очень легкая. Наверняка там какая-то дешевая и бесполезная ерунда». Ему потребовалось около 2 минут, чтобы открыть пакет, и все это время он говорил, что в такой маленькой коробке ничего ценного быть не может. Наконец он открыл коробку и увидел тест с 2 полосками, а потом наступили 12 секунд гробовой тишины. Затем муж, прослезившись, сказал: «Это самый дорогой, драгоценный подарок, который я когда-либо получал!» © Aarti Sethuraman / Quora
- Вышла замуж в 22 года за прекрасного человека. Жили душа в душу. Стояли крепко на ногах: своя квартира, машина, стабильная работа у обоих. Когда мне было 25 лет, муж стал настаивать на ребенке. Я была не против, всегда мечтала о детях. Вот они, 2 полоски — счастье, радость, вместе на УЗИ ходили. А на 10-й неделе муж ни с того ни с сего вдруг заявил: «Делай прерывание, я не готов». Дальше развод во время беременности, жизнь матери-одиночки, а он через год женился на женщине с 2 детьми. © Подслушано / VK
- Мама забеременела мной в 20 лет. Они с отцом на тот момент еще не были расписаны. Когда он пришел к ней домой, она очень боялась услышать его реакцию на эту новость, хотя для себя все уже решила. И вот отец сидит молчит и ест. А потом говорит: «Ну что, когда пойдем?» Мама: «Куда пойдем?» А он: «Жениться». Поженились через месяц, до сих пор вместе.
- Мне было 37 лет, а мужу 57, когда мы решили наконец-то стать родителями. Однако, несмотря на все наши попытки и гормональную терапию, я не могла забеременеть. Однажды по пути на работу у меня закружилась голова. В надежде купила тест на беременность. Увидела 2 полоски и поняла, что случилось чудо! К этому моменту я была уже 39-летней женщиной, обреченной на бесплодие, — и при этом была беременна! В тот день муж вернулся домой поздно. Я сразу же радостно закричала: «Я беременна! Ты станешь папой!» Муж остановился прямо у двери, посмотрел на меня, потом молча развернулся и выбежал из дома. Я была в шоке. Уже начинала прикидывать, как буду растить ребенка в одиночку. Через 5 минут раздался звонок в дверь. На пороге стоял муж со слезами радости на глазах и роскошным букетом роз. А еще у него была открытка «Для будущей лучшей мамы во вселенной!». © Anne Marquet / Quora
- Я после первого ребенка все в свой вес не могла вернуться. Когда вторым забеременела, супруг говорит: «О, ну вот и похудеешь наконец-то, как хотела, — токсикоз же». © psykotik / Pikabu
- Моя сестра вышла замуж за разведенного мужчину. Ну вышла и вышла, вроде бы любовь, все дела. Живем далеко друг от друга, очень подробно личную жизнь не обсуждаем. А тут звонит в истерике — беременна. Я удивляюсь: мол, чего грустить-то, радость такая! А она поведала, что муж ушел от первой жены, потому что та поправилась после родов. И когда сестра сказала ему, что беременна, он молча пошел и выдал ей диету. Сказал: «Поправишься больше чем на 6 кг за беременность — сразу уйду». © Подслушано / VK
- Я сообщала мужу о беременности 4 раза. В 1-й раз он радовался и поглаживал мой животик. К сожалению, беременность замерла. Во 2-й раз он боялся повторения, но на свет появился сын. Потом я родила дочь. В 4-й раз мы оба были в полном шоке. Дело в том, что у меня остался только один яичник, овуляции не было — как это вообще произошло? Муж медленно сел на стул передо мной. Прежде чем я успела что-то сказать, он наклонился вперед и поцеловал мой (все еще довольно плоский) животик. Ну что ж... У нас родилась еще одна дочь. © Kelly Johnson / Quora
- Я сделала тест на беременность, пока муж был на работе. В это время мы как раз создавали на стене генеалогическое древо нашей семьи. Увидев 2 полоски, я быстро распечатала все фотографии, вставила их в рамки и повесила, чтобы древо было готово к приходу мужа домой. Я показала ему свою работу и добавила, что у меня есть еще один снимок, который я приберегла специально для него, и протянула ему рамочку фотографией вниз. Когда муж перевернул ее, он увидел, что там написано «Малыш (фамилия) — июль 2016 года». Он заплакал. © st8mint21 / Reddit
- Мой муж — сухарь. Даже когда я с утра выбежала из ванной с тестом на беременность, крича: «Две полоски!», он открыл глаза, посмотрел на тест и произнес: «Действительно две». И продолжил спать. © Подслушано / VK
- Мы с моим бывшим мужем были, скажем так, чрезвычайно плодовиты. Запланировали и родили ребенка № 1. Потом я забеременела ребенком № 2, несмотря на то что мы использовали противозачаточные средства. Ну да ладно, решили мы, все равно рано или поздно мы бы вновь стали родителями. Потом случились запланированные дети № 3 и № 4, и на этом мы решили остановиться. А чтобы все было наверняка, мужу сделали вазэктомию. Когда ребенку № 4 было 3 месяца, я снова забеременела! От мужа, которому сделали вазэктомию. Знаете, как он отреагировал на эту новость? Муж ржал как конь. Истерически. © Lora Jones / Quora
А как на сообщение о беременности отреагировал отец вашего ребенка?
AdMe/Народное творчество/19 женщин рассказали, как их вторые половинки отреагировали на новость о том, что скоро станут папами
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