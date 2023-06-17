19 житейских гениев, которые знают, что делать в абсолютно любой ситуации

В жизни многих возникают повседневные трудности. Однако это не всегда плохо, так как именно в такие моменты появляются замечательные идеи. Например, как обновить кухню, используя всего лишь один рулон клейкой бумаги, создать собственноручно полку для специй и множество других вещей.

«В контейнер для мусора от пылесоса кладу ватку, смоченную ароматическим маслом»

«Во время уборки приятно пахнет вся квартира».

«Как есть чипсы, чтобы специи от них не оставались на пальцах или игровой приставке. Моя подруга — гений»

«Аккуратно записываю лекции. Когда предмет заканчивается, продаю их ребятам на курс младше»

«За тетрадь с полными лекциями отдают до ₽ 5 000! Вот такой вот лайфхак».

Продавленный диван? Не беспокойтесь. Подушка из полиуретановой пены — это дешево и просто

«Немного недорогого красителя — и мой рюкзак снова как новенький»

Кухонный держатель для ножей пригодится и в гараже

«Не платите за дорогую полку для специй. Вместо этого мой парень сделал ее сам из реек от старой кровати»

Не спешите выбрасывать использованные медицинские маски: проволока из них может вам пригодиться

«Я освежил кухню всего за $ 16: покрыл фартук и рабочую поверхность клейкой бумагой»

«Устроился работать администратором в фитнес-клуб только потому, что хочется качаться, но нет денег на абонемент и тренера»

«Теперь работаю и занимаюсь там же. Еще и деньги платят».

«Стоя на ресепшен в отеле и узнав цену за номер, тут же забронировали себе здесь номер через сайт-агрегатор со значительной скидкой»

«Когда я поняла, что слишком много ем за просмотром сериалов, перестала есть и заняла руки вышивкой»

«Калорий вообще никаких. Плюс красивый результат».

«Чтобы отмыть жир с пластиковой тары, наливаю капельку средства для мытья посуды и кипяток»

«Закрываю, встряхиваю, выливаю кипяток, протираю все углы губкой и ополаскиваю».

Потому что бабушки — это святое

Нашла лайфхак, как покупать самые свежие и самые вкусные продукты где угодно и когда угодно. Заметила, что даже самая фыркающая продавщица со всей скорбью мира на лице вмиг переменится и достанет из закромов все лучшее, если я заявлю ей что мне, пожалуйста, самые вкусные груши и чтобы помягче, это же для бабушки. Работает безотказно. © Подслушано / Ideer

«Я насыпаю в плотный носок стиральный порошок, завязываю и кладу в свернутое на лето постельное белье и одеяла»

«Так вещи остаются свежими и хорошо пахнут».

«Лайфхак от свекрови, если дома бардак, а знакомые сказали, что через час приедут»

«Генеральную уборку сделать не успеете, но за час можно помыть пол и посуду. Если пол чистый, то у вас уже не грязно, а просто не убрано».

«Сегодня я попала на стрижку к новому парикмахеру»

«Она долго молча мыла мне голову, а потом неожиданно выдала: „Я вам один секрет сейчас расскажу, только не смейтесь. Одно из лучших средств для мытья волос — это гель для интимной гигиены. У него очень мягкий и щадящий состав“».

Нарежьте замороженную пиццу на отдельные кусочки, а затем верните в морозильную камеру и достаньте несколько кусочков, когда они вам понадобятся

Порой спасают крайне нестандартные решения

Мне надоели вечные посиделки у нас дома друзей мужа. Говорю, мол, жил бы с ними тогда. Мне, извините, в пижаме даже по дому не походить! В один день я разбавила очередную их тусовку своим «фи». Села к его другу на колени и попросила чаю. Попила и ушла. Больше к нам никто не приходит. Думают, что странная, наверное. © Подслушано / Ideer