19 животных попали в настолько жизненные ситуации, что их поведение легко можно понять
Каждый день наши питомцы моделируют различные жизненные ситуации: уговаривают хозяев поделиться с ними вкусняшкой, выпрашивают заслуженный обед, требуют внимания, радуются мелочам. И в такие моменты их искренность и непосредственность просто сбивают с ног, и остается только сфотографировать эти мордочки себе на память.
Мы в ADME верим, что практически каждый поступок домашнего животного можно понять (а иной раз и простить), а наиболее живые и экстраординарные выходки однозначно стоит запечатлеть. И в самом конце статьи из бонуса вы узнаете, как завести питомца не выходя из дома.
«Она надеется, что я случайно уроню какой-нибудь ролл»
«Кошка вылезла из-под моего утяжеленного одеяла после сна и не понимает, где она и что происходит»
«Щенки получают вкусняшки за то, что сходили в туалет на улице. Теперь Гас считает, что он тоже заслужил поощрение за свои уличные дела»
Результат эпической битвы между сонливостью и желанием поиграть
Охранники «волшебной шкатулки» уже в строю
Она просто сидит и ждет вот так, пока кто-нибудь придет поиграть с ней
Так он выглядит, когда голодный
«Вот как отреагировал мой щенок, когда я впервые отвел его в пекарню с вкусняшками для собак»
«Просто пыталась сфотографировать ящики с цветами, но Роджер думает, что я всегда снимаю только его»
«Вот так она выпрашивает у меня еду, хотя на самом деле ненавидит салат»
Когда очень жарко, но ты не можешь есть мороженое, потому что от холода больно зубам
«Когда я проснулся в 10:30, хотя обычно кормлю кота в 9:00»
«Он думает, что я уделяю ему недостаточно внимания, поэтому уткнулся носом в мой глаз»
Стейк был настолько хорош, что случилась послеобеденная кома
«Любимая игрушка моего сына становится любимой игрушкой нашей кошки, когда сын уходит в школу»
Когда тебе настолько понравилась новая кровать, что ты не можешь сдержать улыбку
Красноречивый взгляд, который говорит: «А можно и мне твою вкусняшку?»
«Он совсем не в восторге от того, что мне нужно работать допоздна»
«Наша собачка родила трех здоровых щенков. Мы еще никогда не видели ее такой счастливой»
Бонус
Если вы очень хотите, но по какой-то причине не можете завести себе пушистого друга, не стоит расстраиваться. В игре Pet Idle вы можете приручить собаку, кошку, единорога и даже лягушку, не вставая с дивана. Попробуйте, вам наверняка понравится.
Расскажите о забавных привычках ваших домашних питомцев, которые идеально вписываются в жизненные ситуации.