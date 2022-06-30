19 животных попали в настолько жизненные ситуации, что их поведение легко можно понять

Каждый день наши питомцы моделируют различные жизненные ситуации: уговаривают хозяев поделиться с ними вкусняшкой, выпрашивают заслуженный обед, требуют внимания, радуются мелочам. И в такие моменты их искренность и непосредственность просто сбивают с ног, и остается только сфотографировать эти мордочки себе на память.

Мы в ADME верим, что практически каждый поступок домашнего животного можно понять (а иной раз и простить), а наиболее живые и экстраординарные выходки однозначно стоит запечатлеть. И в самом конце статьи из бонуса вы узнаете, как завести питомца не выходя из дома.

«Она надеется, что я случайно уроню какой-нибудь ролл»

«Кошка вылезла из-под моего утяжеленного одеяла после сна и не понимает, где она и что происходит»

«Щенки получают вкусняшки за то, что сходили в туалет на улице. Теперь Гас считает, что он тоже заслужил поощрение за свои уличные дела»

Результат эпической битвы между сонливостью и желанием поиграть

Охранники «волшебной шкатулки» уже в строю

Она просто сидит и ждет вот так, пока кто-нибудь придет поиграть с ней

Так он выглядит, когда голодный

«Вот как отреагировал мой щенок, когда я впервые отвел его в пекарню с вкусняшками для собак»

«Просто пыталась сфотографировать ящики с цветами, но Роджер думает, что я всегда снимаю только его»

«Вот так она выпрашивает у меня еду, хотя на самом деле ненавидит салат»

Когда очень жарко, но ты не можешь есть мороженое, потому что от холода больно зубам

«Когда я проснулся в 10:30, хотя обычно кормлю кота в 9:00»

«Он думает, что я уделяю ему недостаточно внимания, поэтому уткнулся носом в мой глаз»

Стейк был настолько хорош, что случилась послеобеденная кома

«Любимая игрушка моего сына становится любимой игрушкой нашей кошки, когда сын уходит в школу»

Когда тебе настолько понравилась новая кровать, что ты не можешь сдержать улыбку

Красноречивый взгляд, который говорит: «А можно и мне твою вкусняшку?»

«Он совсем не в восторге от того, что мне нужно работать допоздна»

«Наша собачка родила трех здоровых щенков. Мы еще никогда не видели ее такой счастливой»

Бонус

Если вы очень хотите, но по какой-то причине не можете завести себе пушистого друга, не стоит расстраиваться. В игре Pet Idle вы можете приручить собаку, кошку, единорога и даже лягушку, не вставая с дивана. Попробуйте, вам наверняка понравится.