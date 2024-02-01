19 зрелых женщин, которые и не думают прогибаться под чужое мнение и выглядят так, как им вздумается

Стоит женщине перешагнуть 30-летний рубеж, как все, кому не лень, начинают лезть со своими правилами и запретами: от набившего оскомину мнения, что короткие юбки — для юных, до советов, какие прически и макияж «приличны» в этом возрасте. Многим из пользовательниц следующей подборки уже перевалило за 40, но они своим примером доказывают, что экспериментировать со внешностью можно и нужно в любом возрасте.

«Мне 41 год, и я чувствую себя хорошо, как никогда. Потеряла добрую половину своего веса, а мозгов только прибавилось»

«Стукнуло 42 на этой неделе. Вот балуюсь аквагримом, который взяла у своего ребенка»

«Мне уже 40, а я все никак не перестану экспериментировать с макияжем»

«Моей бабушке 72 года, и я заметила, как шикарно она оформляет свои брови»

«Я думаю, что нельзя быть слишком старой для пастельных тонов»

«Мне 48, и вот как я собираюсь пойти на свидание»

«Мне почти 36, и я сделала ирокез. Никогда не поздно сделать то, что хочешь»

«Мне 48. Говорят, что я старовата для длинных волос. Но меня бесит короткая стрижка. Разве после 45 нельзя классно выглядеть с длинными волосами?»

Не верь! С длинными волосами ты выглядишь на 20 лет моложе. © Far-Yak-4231 / Reddit

«На празднование 30-летия выбрала для себя наряд готической королевы»

«Проколола губу в 13 (на 1-м фото мне 15). Сейчас мне 38, то есть я ношу пирсинг уже 25 лет. И собираюсь сделать еще»

«Не понимаю, почему считается, что после 50 лет нужно обязательно остригать волосы»

«Мне 42, я украсила свои велосипедные шлемы яркими картинками. Ни о чем не жалею»

«Моя мама говорит, что к 30 годам уже не пристало делать такое окрашивание. Разве есть какие-то правила для волос после 30?»

«Праздную 32-летие. Этим вещам уже миллион лет, но я чувствую себя в них такой красивой»

«Мне 40, и я одеваюсь по возрасту. То есть именно так, как я хочу»

«Мне скоро 33, и только посмотрите, как преобразилась моя кожа. Все благодаря уходу за ней»

«Купила футболку в далеком 2004-м. Но даже сейчас, в 35 лет, мне нестрашно носить вещи, которые я надевала в 17»

«Мне так нравятся вещи в бохо-стиле 70-х годов»

«Мне 40 лет, я работаю в школе, но недавно наплевала на все и стала ходить так. Обожаю свой новый образ с пирсингом»