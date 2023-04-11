20+ бедолаг, чье утро как-то не задалось

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Утро всегда было непростой частью дня для многих. Сначала надо стряхнуть с себя остатки сладкой сонливости, потом заставить себя встать. И когда уже это получилось, тут может произойти какое-то внезапное фиаско. То забудешь поставить чашку под кофеварку, то случайно себе в завтрак добавишь кошачьего корма. А то и вовсе можно проснуться от того, что на вас сыпется потолок.

«Я совсем не так хотел начать свое утро»

«Сегодня утром я вышел на улицу и хотел сесть в свою машину, чтобы выполнить некоторые поручения»

Не самое приятное зрелище для утра понедельника

Время для воскресного завтра... Черт

«Сегодня утром я выносил мусор и обнаружил следы босых ног»

«Сегодня утром переодевал дочь, тут вошла жена, увидела это и чуть не получила сердечный приступ»

Какой интересный способ начать это прекрасное, солнечное утро пятницы!

«Мои полки упали со стены в 4 часа утра»



Кому нужен утренний будильник, если вас будит осыпающийся потолок!

«Сегодня утром дверь моего душа просто взяла и разбилась»

«Провела воскресный день, чистя свой внутренний дворик, чтобы утром обнаружить вот это»

Когда вы забываете использовать кружку для кофе утром

«Сегодня утром я достала белье из сушилки и обнаружила это»

Просто замечательное воскресное утро

«Сегодня утром засыпал целые кофейные зерна в отделение для воды»

«Сегодня рано утром наша кровать внезапно сломалась»

Прекрасное утро

«Мой босс вчера установил дозатор воды. Сегодня утром мы пришли в офис и увидели это»

«Сегодня утром я обнаружил эту леди в своем доме»

«Бахнула кошачьего корма себе в творог и минут 5 не могла сообразить, что я сделала не так. Вот что делает недосып»