20+ бедолаг, чье утро как-то не задалось
Утро всегда было непростой частью дня для многих. Сначала надо стряхнуть с себя остатки сладкой сонливости, потом заставить себя встать. И когда уже это получилось, тут может произойти какое-то внезапное фиаско. То забудешь поставить чашку под кофеварку, то случайно себе в завтрак добавишь кошачьего корма. А то и вовсе можно проснуться от того, что на вас сыпется потолок.
«Я совсем не так хотел начать свое утро»
«Сегодня утром я вышел на улицу и хотел сесть в свою машину, чтобы выполнить некоторые поручения»
Не самое приятное зрелище для утра понедельника
Время для воскресного завтра... Черт
«Сегодня утром я выносил мусор и обнаружил следы босых ног»
«Сегодня утром переодевал дочь, тут вошла жена, увидела это и чуть не получила сердечный приступ»
Какой интересный способ начать это прекрасное, солнечное утро пятницы!
«Мои полки упали со стены в 4 часа утра»
Кому нужен утренний будильник, если вас будит осыпающийся потолок!
«Сегодня утром дверь моего душа просто взяла и разбилась»
«Провела воскресный день, чистя свой внутренний дворик, чтобы утром обнаружить вот это»
Когда вы забываете использовать кружку для кофе утром
«Сегодня утром я достала белье из сушилки и обнаружила это»
Просто замечательное воскресное утро
«Сегодня утром засыпал целые кофейные зерна в отделение для воды»
«Сегодня рано утром наша кровать внезапно сломалась»
Прекрасное утро
«Мой босс вчера установил дозатор воды. Сегодня утром мы пришли в офис и увидели это»
«Сегодня утром я обнаружил эту леди в своем доме»
«Бахнула кошачьего корма себе в творог и минут 5 не могла сообразить, что я сделала не так. Вот что делает недосып»
«Сегодня утром моя дурашка решила устроить мне „катастрофический“ розыгрыш»
У каждого могут случиться не самые приятные непредвиденные ситуации, и эти статьи — тому доказательство:
- 20 человек, которые на собственной шкуре прочувствовали, что такое «неважный день»
- 18 человек, которым, может быть, и не везет, но они не отчаиваются
- 16 человек, которые узнали, что такое настоящий провал. Да было уже поздно
- 20 человек, у которых все пошло, мягко говоря, не по плану
- 15+ человек, которым просто не прет, хоть ты тресни
Фото на превью FantasticMrCuss / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ бедолаг, чье утро как-то не задалось
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