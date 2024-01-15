20+ бедолаг, которые умудрились снять такое жилье, что хоть головой о стенку бейся
Выбирая съемное жилье, мы стараемся учесть все нюансы: цену, расположение, удобства. Но некоторые владельцы — то ли в целях экономии, то ли просто по незнанию — вместо того чтобы порадовать своих арендаторов, только вгоняют их в состояние, близкое к ступору.
«Зацените туалетную бумагу в моей съемной квартире. На секундочку, я за неделю $ 3 тыс. отвалил»
- Я даже не знал, что такую тонкую туалетную бумагу вообще производят. © yARIC009 / Reddit
«Владедец жилья уверял, что у него очень безопасные детские барьеры»
«Сняли с супругой коттедж. По приезде обнаружили мусорный пакет вместо одного из окон»
«У нас сломалось старое сиденье унитаза. Вот что хозяин квартиры поставил на замену»
«Вернулся тут домой после праздников и обнаружил, что владелец покрасил лестницу. Мало того, что меня не предупредил, так и краска еще не высохла»
«Я, конечно, про разные чудачества слышала, но окрашенная ванна — это уже немного за гранью»
«Кухня в съемном жилье»
«У меня в спальне растет настоящая трава. Жилье съемное, так что могу только выпалывать ее»
«Домовладелец вытащил из моей квартиры кровать и матрас, которые там изначально были, и заменил их вот на это»
«Приятель тут прислал фотку, чтобы показать, как выглядит встроенная кухня в его съемной квартире»
«Кто-нибудь вообще головой думал, прежде чем это повесить? Три раза за ночь башкой жахнулся»
«Зеркало в ванной разместили так, что мне каждый раз приходится наклоняться, дабы себя увидеть»
«Снял тут местечко для отдыха и нашел в шкафу камеру»
«Только заехали в съемное жилье, спустя 4 дня пол в ванной развалился»
«Так выглядят розетки в доме, который я снял»
«Вид на ванную сверху. Но есть и плюсы — я могу принять душ и почистить зубы, сидя на унитазе»
Владельцы этой квартиры под сдачу так и не смогли определиться с одной из комнат: кухня это или спальня
«Вот такой „шикарный“ матрас ждал меня в съемной квартире»
«Через 45 минут мне надо быть на свадьбе. Похоже, я явлюсь туда в мятой одежде»
«Ни один из шкафов на этой кухне не закрывается»
«В квартире, которую я арендовал, обнаружилось 6 освежителей воздуха. И судя по тому, что запах меня при входе чуть не сшиб, это еще далеко не все»
«Попытался открыть створку вентиляции и обнаружил это. Нас с женой ждет отличный отпуск»
«Я хочу получить обратно свои деньги, заплаченные за аренду»
«В большинство розеток в моем съемном жилье просто нельзя ничего воткнуть»
Не только владельцы жилья могут подпортить жизнь арендаторам. Некоторым везунчикам попадаются такие уникальные соседи, что даже самая уютная квартирка не спасает дело.
Фото на превью tnick771 / Reddit
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