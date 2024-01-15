20+ бедолаг, которые умудрились снять такое жилье, что хоть головой о стенку бейся

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Выбирая съемное жилье, мы стараемся учесть все нюансы: цену, расположение, удобства. Но некоторые владельцы — то ли в целях экономии, то ли просто по незнанию — вместо того чтобы порадовать своих арендаторов, только вгоняют их в состояние, близкое к ступору.

«Зацените туалетную бумагу в моей съемной квартире. На секундочку, я за неделю $ 3 тыс. отвалил»

Я даже не знал, что такую тонкую туалетную бумагу вообще производят. © yARIC009 / Reddit

«Владедец жилья уверял, что у него очень безопасные детские барьеры»

«Сняли с супругой коттедж. По приезде обнаружили мусорный пакет вместо одного из окон»

«У нас сломалось старое сиденье унитаза. Вот что хозяин квартиры поставил на замену»

«Вернулся тут домой после праздников и обнаружил, что владелец покрасил лестницу. Мало того, что меня не предупредил, так и краска еще не высохла»

«Я, конечно, про разные чудачества слышала, но окрашенная ванна — это уже немного за гранью»

«Кухня в съемном жилье»

«У меня в спальне растет настоящая трава. Жилье съемное, так что могу только выпалывать ее»

«Домовладелец вытащил из моей квартиры кровать и матрас, которые там изначально были, и заменил их вот на это»

«Приятель тут прислал фотку, чтобы показать, как выглядит встроенная кухня в его съемной квартире»

«Кто-нибудь вообще головой думал, прежде чем это повесить? Три раза за ночь башкой жахнулся»

«Зеркало в ванной разместили так, что мне каждый раз приходится наклоняться, дабы себя увидеть»

«Снял тут местечко для отдыха и нашел в шкафу камеру»

«Только заехали в съемное жилье, спустя 4 дня пол в ванной развалился»

«Так выглядят розетки в доме, который я снял»

«Вид на ванную сверху. Но есть и плюсы — я могу принять душ и почистить зубы, сидя на унитазе»

Владельцы этой квартиры под сдачу так и не смогли определиться с одной из комнат: кухня это или спальня

«Вот такой „шикарный“ матрас ждал меня в съемной квартире»

«Через 45 минут мне надо быть на свадьбе. Похоже, я явлюсь туда в мятой одежде»

«Ни один из шкафов на этой кухне не закрывается»

«В квартире, которую я арендовал, обнаружилось 6 освежителей воздуха. И судя по тому, что запах меня при входе чуть не сшиб, это еще далеко не все»

«Попытался открыть створку вентиляции и обнаружил это. Нас с женой ждет отличный отпуск»

«Я хочу получить обратно свои деньги, заплаченные за аренду»

«В большинство розеток в моем съемном жилье просто нельзя ничего воткнуть»