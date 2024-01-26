20+ будоражащих историй о том, почему мужья и жены стали бывшими. И это точно к счастью

Хочется, чтобы обещание «в горе и в радости» всегда сбывалось, и любящие были вместе до конца. Но порой в мужьях и женах открываются такие качества, что люди начинают сомневаться, того ли человека они выбрали для брака. Иногда ничего и поделать нельзя, кроме как развестись. О той «последней капле», которая стала концом любви, и пойдет речь в нашей статье.