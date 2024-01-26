20+ будоражащих историй о том, почему мужья и жены стали бывшими. И это точно к счастью
Хочется, чтобы обещание «в горе и в радости» всегда сбывалось, и любящие были вместе до конца. Но порой в мужьях и женах открываются такие качества, что люди начинают сомневаться, того ли человека они выбрали для брака. Иногда ничего и поделать нельзя, кроме как развестись. О той «последней капле», которая стала концом любви, и пойдет речь в нашей статье.
- Мне бывший муж «подарил» стиральную машину. В магазине. Я долго выбирала, выбрала, идем на кассу, а он говорит: «А денег нет». Я офигела и расплатилась сама. Так и не поняла этого финта, ведь он сам предложил подарить, так как на новый год не успел купить мне подарок. © Tolmi / Pikabu
- Мы с бывшей женой были у психолога. Жена: «Если мы не придем к единому мнению, то ничего хорошего не будет». Психолог: «А чье это должно быть мнение?». Жена: «Мое». «Почему?» «Потому что, если человек со мной не согласен, то у него в голове мусор». Так я понял, что хочу развестись. © F*** / Pikabu
- Мне бывший подарил на 8 марта новый крутой смартфон, хотя я ему говорила, что планирую купить его сама, когда получу премию. Он тогда не работал, но подрабатывал, и я подумала, что накопил. Через месяц благоверный приходит и заявляет — надо оплатить такую-то сумму. За кредит. На смартфон. Оказалось, что он взял быстрый кредит под бешеные проценты и без возможности досрочного погашения. В итоге кредит погасила я, заплатив на треть больше реальной стоимости. Зато перед родней он молодец — такой подарок жене сделал! © Marzipan595 / Pikabu
- Мой бывший муж как-то сказал, что мне пора начать ходить в спортзал. Он тогда весил около 100 кг, я — ровно в 2 раза меньше. Сам он в зал ходить отказывался (стыдно). Вот из-за таких высказываний он и стал бывшим мужем. © LegendaNajada / Pikabu
- Зарплата мужа была его зарплатой, моя зарплата — общая. Все время спрашивал, почему я так мало зарабатываю, почему мне не помогают деньгами родители, почему я не купила себе какую-то вещь дешевле. Себе ни в чем не отказывал. Квартиру снимали пополам, быт на мне, продукты только за мой счет. Когда я сбежала, он был очень удивлен и недоволен. А мне сразу денег на все стало хватать. До сих пор пишет мне комплименты, какая я красивая стала. Я отвечаю, что просто деньги на себя трачу. © user5632148 / Pikabu
- Последней каплей в моей бездонной чаше терпения стало недельное отсутствие мужа дома под предлогом беспросветной работы. Приехал в пятницу вечером, сложил в пакет трусы, носки, тапки и полотенце и сказал, что едет на выходные в баню к другу. Не спросил, есть ли у меня деньги, чем буду кормить троих детей. Просто взял и уехал. А потом позвонил по видеосвязи с крыши бани и похвалился, как он классно отдыхает и какие у него впереди крутые выходные. Написала ему сообщение, что мы разводимся. Не жалею. © GospojaKot / Pikabu
- Один раз поругались с бывшей женой, и она уехала к маме. Я на следующий день позвонил, она пару дней ломалась, но в итоге милостиво согласилась, чтобы я ее забрал. Второй раз повод вообще пустяковый был, но ей понравился предыдущий опыт. Опять уехала. Я опять ее вернул. А в третий раз не прокатило. Не звонил и не писал. Где-то через неделю она поняла, что что-то пошло не так: начали звонить ее мама с бабушкой. Наезжали, аргументировали, уговаривали. Я сказал, что я ее из дома не выгонял и если хочет, то пусть возвращается. Потом теща начала придумывать разные схемы. Ты во столько-то по той улице вечером погуляй, она тоже там будет гулять. Встретитесь как бы случайно. Я в такие игры играть не захотел. Через 2 месяца пришло окончательное понимание, что мне без нее лучше, чем с ней. © Andruss / Pikabu
- Мой бывший муж — жуткий мамсик. В целом все было терпимо, до одного случая. Муж сказал, что ему нравятся женщины с короткими стрижками. Мне это показалось интересным. На следующий день я постриглась. Мужу очень понравилось! Дарил цветы, восхищался, гладил мой бритый затылок, ерошил челку. Мне новый образ тоже очень нравился. А потом мы пришли на день рождения его самой обожаемой в мире мамулечки. Свекровь с порога скривила губы и сказала, что я выгляжу ужасно, я же женщина, что люди скажут. А муженек опустил глаза и молча пялился в телефон. Скандал я ему устроила дома знатный: почему молчал, когда его мать меня унижала? Он мычал: «Ну что ты начинаешь, не обращай внимания». До сих пор та семейка считает меня странной женщиной, которая разрушила семью из-за пустяка. А я поняла, что не могу на него положиться. © ChloeGirl / Pikabu
- У меня бывшая машину себе купила: «Я накопила». За 3 года. В декрете. А я, работая на двух работах, не накопил. © Unknown author / Pikabu
- Если у шкафа разболталась дверца, то бывший муж говорил — это потому, что я ее неаккуратно закрываю. Любая вещь (даже если развалилась от дряхлости) ломалась из-за меня. Чинить все это он не станет, ведь не он же сломал! Ребенка это тоже касалось. Мы скрывали, все что могли скрыть, потому что начинался ор выше гор. Какой же кайф сейчас — грохнешь чашку, да и ничего страшного. Потому что это моя чашка, я на нее заработала и могу хоть всю посуду перебить, если захочу. © Astrall / Pikabu
- Мне муж дарил праздник на день рождения. В кафе. Весьма скромный. Я попросила друзей подарить деньги, так как хотела поставить брекеты. Набралась значительная сумма. У меня не было сумки, и конверт с деньгами забрал муж. Когда я попросила их вернуть, он заявил, что брекеты мне не нужны, я и так красивая, а деньги эти он оставляет себе — за кафе и за прическу в салоне, которую я к празднику сделала. Брекеты я так и не поставила. © LunaBrawa / Pikabu
- Мы собирались на свадьбу друга. Я тогда был в своей лучшей форме и чувствовал себя потрясающе. Она заканчивала макияж, и я отметил, как прекрасно она выглядит. Я ждал, что она скажет что-нибудь приятное в ответ, но так и не дождался. И тут меня осенило. Я не мог вспомнить ни одного случая, когда бы она сделала мне комплимент по поводу моей внешности. Тогда я совершил ошибку, спросив ее: «Ты вообще находишь меня привлекательным?» И она ответила: «Нет». Я спросил: «Тогда почему ты вышла за меня замуж?». А она ответила: «Тогда я не считала это важным». Я никогда не чувствовал себя таким некрасивым и нелюбимым. Сейчас я встречаюсь с потрясающей женщиной, и с ней я всегда чувствую себя любимым. © Seandouglasmcardle / Reddit
- Бывший муж сидел дома и играл в онлайн-игры вместо того, чтобы искать новую работу. Деньги на алименты его детям от предыдущего брака он брал из моей не очень-то большой зарплаты. Как-то раз я пришла домой с работы уставшая и задолбанная, смотрю — а он уронил горшок цветочный на пол. Но убирать не стал. Дождался меня и сказал: «Иди убери». © grina123 / Pikabu
- Бывший бросал мусор в раковину на кухне, где посуда стоит, блин! Устраивал бардак и никогда за собой не убирал. На претензии сразу: «Что ты нервничаешь? Щас все сделаю». И не делал. Благо, у меня хватило мозгов понять, что с ним будущего нет. © Unknown author / Pikabu
- Мы не были женаты, только помолвлены. После экстренной операции я находилась на принудительном постельном режиме и ухаживала за нашим младенцем. Он пришел с работы, посмотрел мне в лицо и сказал: «Почему не помыта посуда?». Я ушла от него через 2 недели. Сейчас я вместе с потрясающим мужчиной, у нас счастливая семья. © Neverinfocus / Reddit
- Он не упомянул меня в своей речи на нашей свадьбе. Он поблагодарил всех остальных, прокомментировал подружек невесты, рассказал о наших дочерях. С таким же успехом я могла бы даже и не приходить. В первую ночь нашего медового месяца я ужасно заболела, и он оставил меня одну в номере, а сам пошел на пляж смотреть что-то на большом экране. Вот тебе и в болезни и в здравии! © LBelle0101 / Reddit
- С первой женой у меня появились подозрения, что я женился не на том человеке, когда она решила бросить работу и просто сидеть дома. Каждую неделю к нам приходила горничная, которая убирала дом сверху донизу, стирала и мыла посуду. И все равно 6 дней в неделю дом выглядел ужасно. Если ужин вообще готовился, то это был фастфуд или полуфабрикаты. Подозрения подтвердились, когда я поймал ее на измене. Про меня она сказала так: «Мой муж — ангел, но мне с ним скучно». Со второй женой я снова и снова убеждаюсь в том, что женился на правильном человеке. © Grizzled**** / Reddit
- Мы поссорились, и вместо того, чтобы решить проблему по-взрослому, он побежал к своей маме. И вернулся с ней, чтобы она мне объяснила, что я неправа. © MapFit5567 / Reddit
- Спустя полгода после свадьбы я узнала, что муж мне изменяет. Он, конечно, уверял, что только переписывался с этой женщиной, а сам скидывал ей скриншоты моих сообщений, и они оба смеялись надо мной и моими отчаянными попытками спасти брак. Последней каплей для меня стало то, что эта женщина посмела написать ему что-то вроде «Бедняжка, она ничего не знает и все время выпрашивает у тебя внимание и ласку». Как только я прочитала эти слова, я поняла, какую большую ошибку совершила, выйдя замуж за этого человека. Сейчас я счастлива во втором браке. © Valiantlycaustic / Reddit
- Мама рассказала, что когда она вернулась со мной из роддома, на моей старшей сестре был подгузник, который не меняли несколько дней, а в доме царил бардак. Отец, даже не посмотрев на новорожденную, спросил, что будет на ужин. Маме потребовалось несколько лет, чтобы уйти, но именно в тот момент она поняла, что все кончено. © pahasapapapa / Reddit
- Я это понял, когда она усадила меня и с каменным лицом сказала: «Я все обдумала, и ты больше не будешь заниматься спортом». Я бегал трусцой по несколько километров в день и обычно брал с собой наших детей в коляске. Она заявила, что я теперь отец и мой бег отнимает слишком много времени. Тогда я понял, что совершил ужасную ошибку. Ну а потом я застал ее с другим мужчиной в моей машине, и мы развелись. Но у меня есть 2 замечательных детей, и это самое главное. © JD054 / Reddit
- Я устала одна заботиться о нашем новорожденном и сказала ему, что больше так не могу. Вместо того чтобы начать помогать мне с ребенком, он предложил отдать его на усыновление. Ушла от него. © angiebenz / Reddit
- Когда нашему ребенку было 3 месяца, я сильно заболела. Я была так слаба, что не могла даже взять малыша на руки. Я попросила мужа остаться дома и помочь мне. Он сказал, чтобы я позвонила маме, и ушел на работу. Я продержалась еще 4 года, пережила еще несколько подобных случаев, но, в конце концов, нашла в себе мужество уйти. Когда я попросила его о разводе, я почувствовала, что вся тяжесть мира свалилась с моих плеч. © the_serpent_queen / Reddit
- Я быстро поняла, что муж мне не подходит, но у нас было 3 детей, поэтому я оставалась с ним. Мы были в браке 19 лет, а развестись я решила вот почему. Как-то я спросила его, почему он ни разу не говорил нашим детям, что любит их. А он ляпнул, что наши дети вообще-то не заслужили его любви. Я была просто в шоке. 2 дня я буквально не могла говорить. © Far-Phone8791/ Reddit
- Мой дедушка был моим лучшим другом, когда его не стало, я очень тяжело переживала эту потерю. Вместо того чтобы поддержать, муж сказал мне, что я слишком расклеилась и не заслуживаю эмоциональной поддержки. Это стало последней каплей. Развод дорого мне обошелся. Но, в конце концов, это стоило того, чтобы не быть с человеком, который не протянул мне руку помощи в трудную минуту. © dk573 / Reddit
- Это случилось почти сразу после свадьбы. Наши отношения испортились, как только мы стали жить вместе. Во время медового месяца в Греции он ужасно вел себя со мной даже на людях. Я хотела поехать на пляж, который считается одним из самых красивых в мире. На автобус туда мы попасть не смогли, и тогда муж стал кричать, что ненавидит путешествовать со мной, и как я вообще могу так портить ему отпуск. Потом мы пошли на пляж неподалеку, и он ушел купаться с двумя своими друзьями, которые поехали с нами, так как он так хотел. Я была в таком шоке, так унижена, что не могла ничего сделать, кроме как сесть в шезлонг и заплакать. И да, теперь это мой бывший муж. © gridironbuffalo / Reddit
- Как-то у меня сломалась машина и я застрял в 11 километрах от дома. Позвонил ей, но она собиралась в кафе и сказала, что ничем не может помочь. И это притом, что у нас было 2 машины. Потом оказалось, что в этом кафе ее ждал какой-то парень. Мы расстались, она начала встречаться с тем парнем. А через 8 месяцев она вернулась и начала умолять дать ей второй шанс. Но я уже встречался со своей нынешней женой. © gaz8600 / Reddit
- Я это понял в день свадьбы. Она потратила кучу денег на ненужные вещи, и, естественно, оплачивать счет по ее кредитной карте пришлось бы мне. Затем она заявила что хочет, чтобы у нас на свадьбе был еще и фургончик с мороженым (и это притом, что у нас уже было 2 стола с десертами). Я сказал, что он нам совершенно не нужен. Она немного поспорила со мной, но потом согласилась. Наступает день свадьбы, я стою с друзьями, и тут подъезжает машина с мороженым. Вот тогда-то я и понял. Наш брак продлился 3 года, я, как мог, пытался его спасти. Сейчас у меня все отлично. © StrangeJitsu / Reddit
Если вам хотелось бы больше историй о супружестве, удачном и не очень, то почитайте еще и эти статьи:
AdMe/Народное творчество/20+ будоражащих историй о том, почему мужья и жены стали бывшими. И это точно к счастью
Поделиться этой статьёй