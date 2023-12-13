20+ бывших, про которых и вспоминать стыдно, и забыть не получится
Многие влюбленные склонны не замечать недостатков друг друга, но когда романтический флер проходит, все становится иначе. И иногда, вспоминая прошлые отношения, только диву даешься: как можно было не замечать очевидных вещей. Герои нашей статьи может и хотели бы забыть своих бывших, но таких чудаков из память никаким ластиком не сотрешь.
- Встречалась с парнем, он ходил ко мне питаться. Было дело, просил кофе ему с собой на работу отсыпать — даже баночку принес. А однажды он приехал ко мне от своей мамы. Она ему дала кусок мяса. Он положил его в мой холодильник. Поел все, что я наготовила, а уходя забрал этот кусок мяса. Причем мясо он забрал из холодильника, когда я этого не видела — специально ждал, когда я выйду из кухни. До сих пор смешно все это вспоминать и думать, зачем я это все терпела. © Mariya2312 / Pikabu
- Жила с парнем, расклад был такой: мои деньги — наши, а его — только для него любимого. Оказалась я в больничке с жестким пиелонефритом и высокой температурой. Через несколько дней сбежала домой — у меня ж любовь! Приезжаю чуть живая, а мне с порога: «О, классно, хоть уберешься!» Недавно видела его фотку в возрасте 30 с лишним лет с молоденькой девочкой. Кажется, бабы нормального возраста сразу чуют, что это за подарок, и обходят его стороной. © 4etblrka / Pikabu
- Зима. Выпало рекордное количество снега. Трактор на парковке закопал мою машину по самую крышу. Звоню тогда еще мужу, говорю: «Спустись с лопатой, пожалуйста». Спустился. Всучил мне лопату и быстро ушел. Чужой мужик на парковке настолько обалдел, что бросил откапывать свою машину и взялся за мою. Мы тогда не развелись, но это было началом конца. А мои друзья обожают эту историю и всегда смеются после слова «лопата». © PandaMiy / Pikabu
- Менее чем через год активных попыток забеременеть мой муж разочаровался в этой идее, сдался и загулял со своей коллегой. И это при том, что я в это время сидела дома с двумя его (не моими!) детьми. Вишенка на торте: о желании развестись со мной он сказал не мне лично, а во всеуслышание на семейном празднике. Я ушла через 2 недели, оставила все ему и исчезла. Это был самый правильный поступок в моей жизни. © LilOtter / Reddit
- Бывший муж всю неделю отсутствовал дома под предлогом беспросветной работы. Приехал в пятницу вечером, сложил в пакет трусы, носки, тапки и полотенце, сказал, что едет на выходные в баню к другу. Не спросил даже, есть ли у меня деньги, чем буду кормить малышей и вообще как я буду одна с тремя детьми проводить выходные. Просто взял и уехал. А потом позвонил по видеосвязи с крыши бани и похвалился, как он классно отдыхает и какие у него впереди крутые выходные. Написала ему сообщение, что мы разводимся. Не жалею. © GospojaKot / Pikabu
- Встречалась с парнем. Этот экземпляр сказал, что нужно избавиться от моей кошки, которая болела диабетом, чтобы он мог завести себе собаку. Я посмотрела парню прямо в глаза и сказала: «Моя кошка, может, и при смерти, но наши отношения она точно переживет». Ну что ж, мы расстались 6 лет назад, а моя кошка до сих пор со мной. © buffalosansbuffalo / Reddit
- Муж подруги жил в ее комнате в общаге. Категорически против ипотеки был, говорил, что накопят сами. На следующий день после развода квартиру купил. © RekaRekaTyff / Pikabu
- Я 4 года встречался с девушкой, обожал ее просто, постоянно баловал, но она была со мной всегда немного холодна, а потом и вовсе бросила из-за какой-то ерунды. Я год бегал за ней, умолял вернуться. А она смеялась мне в лицо, мол, я ее недостоин. В конце концов я одумался, пришел в себя, начал встречаться с чудесной девушкой. И тут объявилась моя бывшая: начала приходить ко мне по ночам, звонить по сто раз на дню. Я объяснил, что между нами все кончено. Бывшая рыдала, что больше никогда никого не сможет полюбить. А уже через неделю она и мой лучший друг объявили в соцсетях, что они теперь вместе. © uppity_chucklehead / Reddit
- Далекий 2012 год, сыну год, и он постоянно болеет. И вот мой на тот момент любимый, а теперь давно уже бывший муж решает, а не поехать ли нам в Париж: «Ты ж всегда хотела посмотреть Лувр, Монмартр, Латинский квартал, Диснейленд и все такое!» Я, естественно, говорю, мол, давай, милый, Париж с его прогулками отложим на пару лет и поедем в отпуск туда, где и я смогу отдохнуть, а не успокаивать орущего сына, которому скучно в Лувре. На что получаю ответ: «Не хочешь — не надо!» И улетают они в Париж с мамой и сестрой... В Париже я побывала много раз, после развода уже, правда. И это потрясающе было. © bezimeny / Pikabu
- Муж меня бросил, сказал, что разлюбил. Я почти год страдала, мечтала, что вернется. Потом встретила мужчину, поженились, он меня на руках носит. И вот иду я вся такая ухоженная, сияющая, а навстречу бывший. Засмотрелся, говорит: «Как ты расцвела!» — а я посмотрела сквозь него, сделав вид, что не узнала, и прошла мимо. Он мне потом в соцсетях написывал, но я не стала отвечать. О чем нам говорить? Разлюбил так разлюбил.
- Мой бывший муж платил алименты регулярно. При этом дочери все время говорил, что содержит не только ее, но и меня. Когда дочь в подростковом запале обвинила меня в жадности и нецелесообразном использовании денег, я просто взяла лист бумаги и посчитала ее ежемесячные расходы: квартплату, школу, кружки, карманные деньги, развлекаловки, одежду за последние полгода. А потом показала книжку, на которую приходят папины алименты. В следующую встречу с отцом дочь заявила ему, что мама в неделю на нее тратит больше, чем он перечислил за месяц. Бывший обиделся и отказался от общения с дочерью. © Светлана Шу / Дзен
- «Давай его маме на дачу отвезем на неделю?», «Чтобы когда я приеду с работы, его дома не было!», «Может, его в какой-нибудь приют пристроить?» — эти и другие фразы говорил мой бывший муж. Не о собаке, не о коте — о нашем ребенке, которого чуть ли не на коленях у меня выпрашивал со дня свадьбы. Возненавидел он его, кажется, с того же момента, как малыш открыл рот и заплакал. Я терпела этот треш год — некуда было идти, но потом все-таки сбежала. При помощи близких сняла квартирку, пристроила ребенка в сад, пошла работать. Сейчас сыну 8 лет. Он лучший на свете! Когда он спрашивает меня об отце, я придумываю всякие хорошие истории и говорю, что папа тяжело болен, поэтому не может жить с нами. Отчасти последнее даже правда. © Подслушано / VK
- Однажды бывший муж подустал от нас с 2-летней дочкой и уехал в командировку. Сказал, что в столицу. Приехал оттуда подозрительно загорелый. Меня терзали смутные сомнения, что человек был вовсе не в столице, и я нашла, как вывести его на чистую воду: попросила показать загранпаспорт. Отпираться смысла не было. Человек сгонял в Турцию. На мои причитания, что это как-то некрасиво, ответил, что сделал это во благо семьи! © Pipitunis / Pikabu
- Муж решил заняться зубами. А я очень давно хотела поставить брекеты. Бюджет у нас общий, деньги были — копили на машину. Предложила начать обоим лечение одновременно, а остаток потом оплатить с кредитки, где есть беспроцентный период. Муж был категорически против кредитов. Через неделю увидела, что он оплатил часть лечения (счет у нас общий, но карты разные). Психанула, пошла и оплатила себе большую часть за брекеты. В итоге муж подал на развод. Оказалось, он давно планировал разойтись, а напоследок решил на общие деньги еще и зубы себе сделать! © Подслушано / VK
- Лет 15 назад от коллеги моей мамы, Гали, ушел муж, сказав, что встретил настоящую любовь. Подали на развод, решили делить имущество, и началась череда перевозок: его хлам к новой пассии увезти, ее хлам с дачи забрать. Для всех этих маневров пользовались услугами одного и того же «газелиста» Рената. Со временем и у брошенной жены появился ухажер — Ренат, как ни странно. Проходит год — звонок в дверь. На пороге муж с цветами. Она только ахнуть успела и рот себе ладошкой зажать. Бывший букет ей сует, начинает разуваться и такой: «Ну все-все, не плачь. Вернулся я». А Галя ржет в голос. Тут бывший муж увидел «газелиста», насупился, ботинки обратно натягивает и говорит: «А быстро ты мне замену нашла! Только я за порог, а ты, значит, сразу по мужикам побежала? Не прощу я тебя, Галя!» И букетик обратно отнимает — незачем всяким ветреным особам тюльпаны нюхать. © seriosno / Pikabu
- Один мой знакомый влюбился, женился, все было хорошо. Потом жена родила, набрала пару кило, перестала краситься, была все время уставшая, а на горизонте показалась другая: вся красивая, легкая и веселая. Знакомый свалил к этой легкой и веселой, сказав, что будет помогать деньгами ребенку. Месяца 2–3 он исправно отдавал треть зарплаты, а потом рог изобилия прикрылся. Жена подала на алименты, он платил копейки. Прошло 3 года. У жены жизнь наладилась: она выучилась пилить ногти и брови делать, познакомилась с мужчиной, поженились. И тут объявился бывший. Новая жена от него родила, и там началось все то же самое, от чего он изначально сбежал. Начал он назад проситься, мол люблю не могу, прости дурака такого. Развелся снова, бросил второго ребенка. А бывшая его, естественно, не приняла. © 6thDevil / ADME
- Бывшая жена съезжала, когда я был на учебе. Она прихватила с собой все ложки, которые только были на кухне: сервировочные, чайные, суповые, даже мерные, а ножи и вилки оставила мне. До сих пор не понимаю, что это было. © joe3451 / Reddit
- Я встретила своего бывшего через 2 года после того, как он разбил мое сердце почти вдребезги. Я была на 8-м месяце беременности и сделала вид, что его не узнала. Спустя час он начал названивать, но я не взяла трубку. Тогда он прислал СМС, что не прочь бы пообщаться (ага, чувак, ты меня видел вообще? Я как огромный дирижабль, какое там общение с бывшим). А еще через 3 месяца он написал мне в соцсетях, начал вспоминать прошлое, наши общие мечты, пригласил встретиться и покататься на велике. А через 2 дня женился. © Мамико / ADME
- Бывший муж крутил роман за моей спиной. Когда я об этом узнала, хотела сохранить семью, отчаянно пыталась заставить его оборвать отношения на стороне. Он продолжал жить в моем доме и спать в моей постели, но решения не принимал. Я никогда не забуду День святого Валентина, когда мы сидели с мужем в машине и он сказал, что ему надо на пару минут отлучиться в магазин. Я спросила: «Зачем?» И бывший без тени смущения ответил: «Не расстраивайся, я просто хочу купить своей девушке валентинку и подарок». Мне никогда не было так больно, как в тот момент. Вскоре мы развелись. © Debbie Mckinlay / Quora
- Моя знакомая развелась с мужем из-за того, что тот плохо относился к ее ребенку от первого брака. Она нашла хорошего мужчину, долго отказывалась выходить за него замуж, помня свои прошлые браки, но потом все же согласилась. И тут активизировался бывший муж, стал ее просто преследовать, слезливо каясь в содеянном. Она бросила нового мужчину и опять сошлась с мужем, а тот начал чудить пуще прежнего. Опять разбежались. На прощание она спросила его, мол, зачем ты меня добивался, если не любишь? А бывший ответил: «Я просто не перенесу, если ты станешь счастливой». © Алла Стаценко / Дзен
- Мой бывший любил повторять: «Ты все еще не достигла того веса, который мне нравится». Он обожал очень худых девушек. И я была реально худой — не только потому, что хотела ему понравиться, но и из-за большой загруженности по учебе. В итоге из-за истощения и недоедания меня даже госпитализировали. Когда я, наконец, вернулась домой, он сказал: «Надо скинуть еще пару кило — и ты будешь выглядеть идеально!» И тогда я поняла, что нам пора расстаться, потому что какой любящий человек поставит внешность выше вашего здоровья? Сейчас я счастлива в новых отношениях. Мой муж любит меня в любом весе, потому что главное для него, чтобы я была счастлива и здорова. © Wendi Brown / Quora
- Мой бывший был редким жмотом, постоянно ворчал: «Ты продукты часто покупаешь и не те — надо дешевле. Почему счет за воду у тебя большой? Одежду зачем купила? Старая же еще целая!» Постоянно упрекал меня за лишние траты, хотя финансово практически ничем не помогал. Изначально я не понимала, почему он со мной так себя ведет, как можно так говорить и так думать. А потом перестала его оправдывать и поняла, что я 6 лет потратила на этого жмота, который сидит и считает, кто сколько съел и выпил. © александра никитина / Дзен
- Мы прожили с женой 17 лет. Однажды наш дом обворовали, когда мы были на работе, а дети в школе. Украли множество украшений, которых у нас было просто море, так как жена ювелир. А вот мой новенький ноутбук, который лежал на столе в гостиной, не взяли. Жена была в ярости и обвинила меня в том, что наверняка это я украл украшения и отнес их в ломбард, потому что мне нужны были деньги. Я был в шоке: прожить вместе столько лет и обвинять меня в воровстве! Были и другие причины, по которым я решил, что нам пора развестись, но эта стала последней каплей. Кстати, через некоторое время полиция нашла грабителей, но бывшая даже не извинилась за то, что беспочвенно обвинила меня. © genus / Reddit
- У меня был черный лабрадор и кот, которых я воспитывал 14 лет. Они ушли на радугу с разницей в 2 недели, и я очень тяжело переживал эту утрату. Тосковал сильно. Помню, у меня был ужасный день, и когда жена с сыновьями пришли домой, я поднялся наверх, чтоб не смущать их своим раздавленным видом (мальчишки любили видеть меня, своего отчима, крутым, а не такой размазней). Жена, видимо, обиделась, что я их не встретил, вошла ко мне в комнату и заявила: «Приди уже в себя! Это были просто животные — и ничего больше». Я не смог жить с этой женщиной. © Jake Roberts / Quora
- У мой тетушки при разводе бывший муж все делил пополам. Она так от этого устала, что когда дело дошло до посуды — чашки, тарелки, кружки — тетя постелила скатерть на стол, выставила всю посуду и спрашивает его: «Пополам?» Он говорит: «Да!» Она края скатерти аккуратно вверх подняла, скрутила, все это богатство приподняла и со всей дури об пол шмякнула. А потом еще сверху чуть потопталась. Но недолго — бывший муж голосить начал. А она скатерку раскрутила, осколки на 2 части аккуратно так раздвинула и говорит: «Ну вот, забирай любую половину». А так-то мужик хороший был, хозяйственный... © Matriska / Pikabu
- Бывший муж, с которым у меня сложились дружеские отношения, однажды грустно спросил:
— А почему все женщины, с которыми я общался после расставания с тобой, сначала были хорошими, как ты, а потом становились ненормальными истеричками, как ты?
В ответ я расхохоталась.
— То есть ты всерьез думаешь, что эти твои женщины сами по себе из милых фей вдруг превращаются в бешеных ведьм, и в себе проблемы не видишь никакой?! Хорошая женщина, это женщина, которой хо-ро-шо!
Бывший вытаращил на меня глаза, но, похоже, ничего не понял. © #щастьематеринства / VK
AdMe/Народное творчество/20+ бывших, про которых и вспоминать стыдно, и забыть не получится
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