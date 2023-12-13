20+ бывших, про которых и вспоминать стыдно, и забыть не получится

Многие влюбленные склонны не замечать недостатков друг друга, но когда романтический флер проходит, все становится иначе. И иногда, вспоминая прошлые отношения, только диву даешься: как можно было не замечать очевидных вещей. Герои нашей статьи может и хотели бы забыть своих бывших, но таких чудаков из память никаким ластиком не сотрешь.