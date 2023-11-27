20 человек, чья жизнь по уровню драмы даст фору любой «Кармелите»

Зачастую наша жизнь размеренна и спокойна — работа, встречи с друзьями, родительские собрания. Казалось бы, здесь нет места остросюжетной драме или внезапным лихим поворотам событий. Однако опыт показывает, что временами случается такое, что хоть сценарий для фильма пиши. Именно такие истории приключились с героями сегодняшней подборки.