20 человек, чья жизнь по уровню драмы даст фору любой «Кармелите»
Зачастую наша жизнь размеренна и спокойна — работа, встречи с друзьями, родительские собрания. Казалось бы, здесь нет места остросюжетной драме или внезапным лихим поворотам событий. Однако опыт показывает, что временами случается такое, что хоть сценарий для фильма пиши. Именно такие истории приключились с героями сегодняшней подборки.
- Познакомилась с парнем в интернете. Долго упрашивал о свидании. В итоге я согласилась, встретились. Он умный, красивый и с чувством юмора. Счет сам оплатил. Под конец вечера говорит мне: «Знаешь, зачем я сижу на сайте знакомств? Я учусь на режиссерском, и мне постоянно нужно искать людей для съемки материала. Но если бы я сразу говорил свою цель знакомства, то мы бы сейчас здесь не сидели». До сих пор не понимаю, шутка это была или нет, но «кинопробы» я, видимо, не прошла.
- Как-то днем моталась по рабочим делам и оказалась возле своего дома. Решила заскочить пообедать. Вставляю ключ в замочную скважину и понимаю, что дверь не заперта. Хорошо помню, что уходила последняя и закрывала. На ватных ногах пячусь назад к лифту, лихорадочно соображая, успею ли убежать, если сейчас вывалится навстречу громила-вор в маске. Вдруг открывается дверь и выходит моя соседка, которой мы оставляли ключи на всякий пожарный. Говорит: «Ой, а мне показалось, что газом пахнет, зашла проверить». Никаким газом, конечно, не пахло. На мой вопрос, почему не позвонила, ответила, что не хотела беспокоить. В этот же вечер мой муж забрал у нее ключи. © Забава / ADME
- Я работаю бариста. Каждый день в одно и то же время ко мне за кофе приходил парень лет двадцати трех. Он говорил, что у нас вкусный кофе и хорошо пахнет в кафе, а я решила, что просто понравилась ему. Вообще многие люди говорят, что у нас вкусно пахнет кофе и еще чем-то сладким. Когда спрашивают, что это за аромат, я отвечаю, что это секретный парфюм для хорошего настроения гостей. А на самом деле это просто крем для рук. У меня сухая кожа, поэтому я очень часто им пользуюсь. Короче, когда этот парень заходил в последний раз, он сказал, что рассекретил меня, и поставил на стол тот самый крем. Мы посмеялись и договорились выпить кофе после работы. © Палата № 6 / VK
- Вышла замуж по любви. Родился сын. Любила обоих до одури, о себе забывая, лишь бы им хорошо было. Муж получил повышение. И, конечно, в один прекрасный день я услышала: «У меня другая, я ухожу». Как пережила — не знаю. Годовалый ребенок на руках, но пережила. Встретила другого мужчину. Любовь-морковь, живем, родили второго ребенка. Опять повышение. И опять любовница. Послала его, а он не уходит, мол, люблю и это все ошибка. А ошибка-то опять во мне! Я снова отдала себя семье! И снова получила. Поняла, что чем больше любишь, тем меньше ценят. © Подслушано / VK
- Однажды мне на городской телефон позвонил незнакомый мужчина. Ошибся номером. Через минут 3–5 он позвонил снова и сказал: «У меня очень плохое настроение, вы не могли бы со мной поговорить?» Я готовила ужин. Руки заняты, но уши же свободны. Болтали мы часа два. После этого он стал звонить примерно раз в месяц. Он представился Аркадием, и больше я о нем не знала ничего. С ним было интересно. Так мы болтали 2 года, а потом он стал настаивать на встречах. А мне совсем не хотелось менять формат отношений. Ну и перестала отвечать на его звонки. Телефон с автоответчиком — я просто не снимала трубку, если слышала, что это он. © Доминика / ADME
- В 18 лет встретила богатого мужчину, забеременела. Он сказал, что если отдам ребенка, то купит мне квартиру в центре, машину, обеспечит содержание. Родила близнецов — получила трешку и автомобиль. Сегодня он прислал фотографию, на которой два красивых мальчика обнимают женщину, и написал: «Не жалеешь, что твои дети называют другую матерью?» А я возвращаюсь в пустую квартиру в центре с мыслью о том, что Артем и Кирилл пошли в этом году в шестой класс. © Подслушано / VK
- Всегда смеялся над шутками о запасном парне, который есть у каждой девушки и который стоит на одном колене с кольцом и ждет, когда ты облажаешься... Пока один такой не увел у меня невесту. Я не относился к нему серьезно. Но вот мы с ней сильно поссорились, я вспылил, потребовал вернуть кольцо. Оно было брошено мне в лицо, и я психанул, ушел из дома. Вернулся только под утро. Итог: девушки нет, ее вещей нет. Я везде в черном списке, телефон ее заблокирован. И на столе записка о том, что мы расстаемся и что все это было ошибкой. Проходит всего неделя, и я вижу в ее соцсети, что она идет на свидание с тем парнем. Проходит месяц, и они уже объявляют о помолвке. Через два месяца — фото со свадьбы, с медового месяца. Цитаты о том, что он любовь всей ее жизни. А я тогда кем был? Не верил в эту сказку. Думал, что вот еще чуть-чуть — и он ее бросит. Сейчас в сети красуется их семейное фото с дочерью. Я все еще одинок, люблю ее до сих пор. Его ненавижу. Не знаю, как дальше жить. © Подслушано / VK
- Мои родители развелись, когда я была совсем маленькой (мне было около года). Отца совсем не помню: он исчез из нашей жизни, а мама спрятала все фотографии, чтобы ничего о нем не напоминало. Врала, что он моряк дальнего плавания. Когда я перестала верить в эту чепуху, мама призналась, что он просто бросил нас. За 20 лет папа ни разу не появился. По факту это чужой мне человек. И вот вчера он позвонил. Я сначала подумала, что это шутка. Отец спросил, как дела, будто ничего и не случилось. Сказал, что ему диагностировали последнюю стадию рака и что он хочет написать завещание на меня. У него 2 квартиры, дом, счета и машина. Все перепишет. Я уж не знаю, радоваться, что стану богатой, или горевать, что наконец услышала голос папы, а он болен... © Палата № 6 / VK
- Как-то попала в максимально тупую ситуацию. Пока шла на работу, меня окатила из лужи машина. К счастью, на мне были черные джинсы. К несчастью — белая футболка. Пришла на работу, а там только коллега-маркетолог. Пожаловалась ему, что теперь целый рабочий день буду ходить как свинка. А он достал из рюкзака свитшот и протянул мне. Оказалось, он взял его на тот случай, если вечером похолодает, но решил поделиться со мной. Я быстренько переоделась в туалете. И потом целый день не понимала, почему все в офисе на меня так странно пялятся, хихикают и спрашивают, ночевала ли я дома. Теперь доказываем коллегам, что мы не вместе. © Палата № 6 / VK
- 2 года встречалась с парнем на расстоянии. Каждые 2 месяца он приезжал ко мне. Закончила учебу и переехала к нему в город. Он решил познакомить меня со своей семьей. Все шло хорошо, пока не начался ужин. Жена его старшего брата приготовила очень вкусную закуску, но мама моего парня попробовала ее и скривила лицо: «Как хорошо, что я приготовила такое же блюдо на всякий случай». Через минуту она принесла из кухни такое же блюдо. Семья никак на эту выходку не отреагировала. Весь вечер она критиковала блюда своих невесток, и я была просто в шоке. Когда я высказала парню, что думаю по поводу этой ситуации, он сказал, что ничего плохого в поведении мамы не видит. Мол, она просто очень любит готовить и не хочет, чтобы ее кто-то переплюнул. © Repulsive-Ebb8005 / Reddit
- Во время ссоры жена сказала, что наша дочь мне не родная. Эти слова не выходили у меня из головы, и я решил сделать тест ДНК. Тест подтвердил мое отцовство, но после этих слов я начал сомневаться в верности жены. Я сказал ей об анализах и о том, что результаты показали, что дочь не моя. Она занервничала и призналась, что изменяла мне с моим другом. Я был в шоке, ведь в юности мы с ним очень близко общались, в то время как супруга делала вид, что на дух этого парня не переносит. Я бы не отказался от дочери в любом случае, но жить с женой больше не хочу. © Defiant-Definition40 / Reddit
- Брат отца попросил устроить нашего дальнего родственника к моей маме на работу. У нас огромная армянская семья, поэтому особо никто разбираться в родственных связях не стал. Мы друг другу приходились «многоюродными» братом и сестрой. Начали общаться и прямо сдружились. Спустя годы выяснилось, что мы вообще не родственники и это дядя специально так сказал, чтобы помочь друзьям семьи пристроить сына на работу. Самое смешное, что и брат думал, что мы реально родственники, ведь дядя и родители ему так сказали. Потом, когда узнал правду, очень боялся моей реакции. А мне все равно, для меня он родной человек. Вот такая Санта-Барбара.
- Нарядилась и пришла к парню в гости. Он вдруг схватил меня и потащил в другую комнату. В голове сразу столько мыслей, а он подвел меня к весам и говорит: «Давай взвесимся. Мне кажется, ты меня обманываешь по поводу своего веса». Я обиделась на него, а он не может понять, что сделал не так. Вот так и живем. © Подслушано / VK
- У моего парня была лучшая подруга Лиля, с которой он близко общался (и даже называл ее сестрой). Я не препятствовала их дружбе, но, когда предложила поехать на нашу годовщину на курорт, он захотел взять ее с собой. Я была категорически против, но он настаивал, ведь у подруги «сложный период в жизни». Мы поругались. Чтобы не пропадали деньги, я решила поехать туда со своей подругой. Заселились в номер, а через время нам звонят с ресепшен и говорят, что кто-то пытается зарегистрироваться по моему бронированию. Я пошла вниз выяснить ситуацию и увидела этих двоих. Парень начала орать, мол, Лиле сейчас отдых нужнее, почему это я их номер заняла. Естественно, мы расстались, и сейчас он встречается с этой самой «сестрой». © LonelyThought7 / Reddit
- От нечего делать увязалась за мужиком лет сорока, как в шпионских кинохах. Он в магазин зашёл — я за ним. Купил хлеб, двинул во двор — я за ним. Он свернул — я свернула. Потеряла дядю из виду, как вдруг он вылетает из-за угла и изо всех сил как заорет: «Да отдам я ваш кредит!» © Подслушано / Ideer
- Целый месяц была влюблена в своего начальника. Похудела на восемь кило, выглядела шикарно. Все говорили, что сияю. А мне хотелось горы свернуть! Работа шла полным ходом, все получалось легко и успешно. Ровно до того момента, как я случайно не увидела его с женой. И все. Отрезало. Руки опустились, на работе не клеится, делать ничего не хочется. © Подслушано / Ideer
- Пошли с парнем подавать заявление в ЗАГС. Сидим, пишем, а я думаю, что мне повезло, мой будущий муж — лучший мужчина в мире. Говорю ему: «Ты уверен? Я ведь не самая лучшая: готовлю не очень, ленивая, реву ни с того ни с сего». А он в ответ бросает в сторону ручку и говорит: «Ты знаешь, ты права. Я тебе вещи соберу, когда буду на работе — заберешь, ключи соседу оставишь». Вышла замуж, ага. © Подслушано / Ideer
AdMe/Народное творчество/20 человек, чья жизнь по уровню драмы даст фору любой «Кармелите»
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