20 человек, чью логику не понять, как ни пытайся

Мы не умеем угадывать мысли, но часто думаем, что люди живут по тем же правилам, что и мы. И вот тут-то некоторые наши знакомые и даже родственники могут нас сильно удивить. Оказывается, они руководствуются своей собственной, крайне особенной логикой.