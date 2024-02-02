20+ человек, которые ходят в магазин не только за покупками, но и за впечатлениями

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Магазин — это не только место, где можно приобрести что-то нужное, но и бесконечный источник ярких впечатлений. Даже если заскочить туда буквально на 2 минуты за хлебом, можно обалдеть от встречи с ламой или лемуром, увидеть красную сельдь или «пробник» палатки.

«Решила у меня жена купить красной рыбы. Взяла эту по акции. Только оказавшись дома поняла, в чем прикол»

Чисто технически килька в томате — тоже красная рыба. © Guerero / Pikabu

«В китайском магазине на луковицах фломастером нарисованы кружочки»

Это делается для того, чтобы легко отличить дорогой сорт лука от дешевого (визуально они похожи) и чтобы покупатели не жульничали, смешивая их в пакете и платя более низкую цену. © estherstein / Reddit

Детский отдел в комиссионном магазине иногда выглядит так

Иногда на кассе разбиваются мечты и иллюзии

Мне 37, выгляжу объективно хорошо, даже очень. Сегодня на кассе в магазине приятный молодой человек 20 с небольшим лет добавил мне недостающую мелочь при расчете и при этом так радостно улыбался. Я начала его кокетливо благодарить, где-то в голове даже начала робко бурлить фантазия (я уже 8 лет в разводе), а он такой: «Да ну что вы, теть Лен, не за что! Вы меня не помните, наверное? Я — Денис, вы у моей мамы практику когда-то проходили и каждый день мне мороженое приносили, а еще котенка подарили! Я вас так любил!» А было это лет 20 назад, ему тогда лет 5-6 было. Да уж, Деня, я, конечно, хотела любви, но немного не такой. Иди домой, теть Лен, кошелка ты старая... © Карамель / VK

Вот это скидка так скидка!

«Жена пошла в магазин перед праздником. Работает только одна касса. Это очередь»

Главное — найти свое место в жизни

Когда внешность бывает обманчива

Был в командировке в другом городе, до вылета домой около суток. Вернулся с работы в гостиницу, переоделся в домашнее и решил дойти до ближайшего магазинчика. По пути увидел магазин спортивной обуви, а мои повседневные кроссовки как раз начали разваливаться. Решил обновить их, зашел. Сцена: я в трениках, футболке и старых кроссовках прошу показать что-то брендовое, выбираю размер, в итоге примеряю одни, все в пору, говорю: «Беру!» И девочка-продавец такая: «Вы уверены, что их хотите купить? Они же стоят очень дорого»! Открываю рюкзак, достаю не очень толстую, но пачку денег и спрашиваю: «У вас сдача-то будет?» Третий сезон эти кроссовки ношу, они даже форму не изменили. © polywood2 / Pikabu

«В этом магазине решили сделать индивидуальную упаковку для каждого баклажана»

Ох уж этот овощной стенд в супермаркете!

«Забавно: все куриные грудки в этой упаковке разного цвета»

Бесплатный совет от «стилиста» не всегда бывает кстати

Иду как-то по продуктовому магазину, мимо женщина проходит и что-то говорит — я была в наушниках, решила, что не мне. Иду дальше, она меня догоняет, дергает за руку и такая: «А вы знаете, что с темной курткой нельзя носить розовые кроссовки, это неправильно!» Я поблагодарила и пошла дальше. И, может быть, я бы и прислушалась к ее мнению, если бы эта дама не была одета во все леопардовое. Вот абсолютно все: берет, шарф, пальто, легинсы, сапоги и даже сумка были с этим принтом. Естественно, все разных оттенков. Разбирается человек в моде, очевидно же. © Abbigale / Pikabu

«Выбирали с девушкой белье. Теперь знаю, для кого стоит эта доска»

«Скидка спит»

Это охранник, у него перерыв. © ThickButterfly / Pikabu

Когда наглость — второе счастье

Затарились мы с женой на неделю. Встали в очередь в соседние кассы, чтобы быстрее оплатить покупки. Стоим, соответственно, рядом. За женой встает девочка лет 10 с бутылкой воды. Супруга говорит, что если у нее только вода, то пусть проходит вперед. Через несколько минут смотрим: через кассы ломится женщина и кричит: «Наташа, ты заняла очередь?» Девочка так невозмутимо показывает ей на бутылку на ленте, и ее мать начинает молча выкладывать свой товар перед моей женой и бухтеть еще, мол, разложились тут, некуда товар выложить. Так эта тетка стояла и возмущалась, пока я из соседней очереди не сказал, что ее товару место в конце ленты. © Kostas / Pikabu

Кто-то в комиссионке разложил книги по цветам. Очень красиво, но крайне неудобно

В этом магазине продаются и живые цыплята, и игрушечные. Игрушечные дороже

Когда хочется почувствовать себя крутым, но при этом не тратиться

Работал я в магазине. Приходит покупатель.

— Мне самый крутой телевизор, в подарок уважаемому человеку.

— Прям самый хороший?

— Мне дважды повторить? Деньги не вопрос.

— Хорошо, есть вот такой под заказ за 4,9 млн.

— За сколько?

— За 4 899 999. К нему еще идет подарок.

— Мне в пределах 30 тыс. © qwer2004 / Pikabu

«В магазине выставили маленькие палатки, чтобы можно было посмотреть, как они будут выглядеть в собранном виде»

«В местном продуктовом магазине есть отдел для потерявшихся супругов»

«„Злаки“, „Каши“, „Потерянные супруги“, „Конфеты“, „Смеси для выпечки“, „Сиропы“».

Когда на кассе вдруг понимаешь, что выглядишь не очень

Сходил в магазин. Набрал нужного в корзину, пошел к кассе. Все как обычно. Кассирша здоровается, спрашивает про пакет, а дальше:

— Пенсионное есть?

Стою не отвечаю, начиная собирать в пакет пробитые продукты. Позади меня старушка. Может, это она ее загодя спрашивает? И тут снова:

— Пенсионное есть?

— Да мне как-то рановато еще.

— Ой, извините...

Впрочем, видок у меня был не фонтан. Сутулый чувак в черной куртке, кепка с ушами, обычные боты. В глазах усталость, а на роже небритость. Дедушка Игорь, 24 годочка. © garrykhar / Pikabu

«В этом продуктовом магазине бананы надо срезать прямо с ветки»

Котики, птенчики... Кто-то привел в магазин ламу!