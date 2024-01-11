20+ человек, к которым удача повернулась отнюдь не лицом, а они лишь посмеялись в ответ
Если бы все у нас выходило так, как мы задумали, жизнь была бы слишком предсказуема. И даже если что-то пошло не так и нам не повезло, всегда можно превратить этот случай в повод поиронизировать над выходками судьбы. Вот вам примеры того, как люди хоть и потерпели неудачу, но не постеснялись выложить фото в интернет и не потеряли присутствия духа.
«Мы сняли номер с балконом. И вот какой с него открывается вид»
- Это вообще законно? © nurimoons / Reddit
«Вот что я получил в подарок от компании, в которой работал на 3 должностях и где руководил 30 сотрудниками»
- Я чувствую твою боль как свою. © CuriouslyImmense / Reddit
«Мой новый мерный стакан. После первого же мытья вся разметка исчезла»
«Расстояние между рядами на стадионе»
«Подарили новый телефон. Уже через 2 часа он выпал из моего кармана и разбился»
«Потратила целый час на эти макароны с сыром. А потом поняла, что вместо обычных сливок все это время использовала ванильные»
«Почти собрал этот шкаф, но поскользнулся на картоне и наступил прямо на стекло»
«Хотела сделать миленьких лягушек, но что-то пошло не так»
«Действительно, что такого может случиться, если вы просто захотите заняться выпечкой в выходной? А ведь мне нужны были все 3 яйца»
«Никогда не кладите деревянную разделочную доску в посудомойку»
«Мой парень целых 3 недели шлифовал и красил кухонные ящички. И вот наконец пришло время их устанавливать, но не тут-то было»
«Забыли пиццу в духовке на всю ночь. Утром зашли в кухню и увидели это»
«Кажется, не стоит класть окна на газон, когда на улице +22»
«Как это начиналось... и чем все закончилось»
«И вот теперь я жду эвакуатор»
«Итак, ключи свалились в биотуалет. Кажется, мы теперь навсегда тут поселимся»
«Я постирал свой единственный нужный кабель»
«Много раз слышал о том, как люди путают и надевают разную обувь. А сегодня я сам побил все рекорды тупости»
«Рискнула постирать подушку и промахнулась с количеством порошка»
«Дети принесли домой ядовитый плющ. Теперь мои руки выглядят так»
«Купил стиральную машину. А сейчас в ней полным ходом стирается руководство пользователя»
А вот и еще несколько статей с фото от невезунчиков, которые не утратили чувства юмора:
Фото на превью Jagokoz / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, к которым удача повернулась отнюдь не лицом, а они лишь посмеялись в ответ
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