20+ человек, к которым удача повернулась отнюдь не лицом, а они лишь посмеялись в ответ

Если бы все у нас выходило так, как мы задумали, жизнь была бы слишком предсказуема. И даже если что-то пошло не так и нам не повезло, всегда можно превратить этот случай в повод поиронизировать над выходками судьбы. Вот вам примеры того, как люди хоть и потерпели неудачу, но не постеснялись выложить фото в интернет и не потеряли присутствия духа.

«Мы сняли номер с балконом. И вот какой с него открывается вид»

«Вот что я получил в подарок от компании, в которой работал на 3 должностях и где руководил 30 сотрудниками»

Я чувствую твою боль как свою. © CuriouslyImmense / Reddit

«Мой новый мерный стакан. После первого же мытья вся разметка исчезла»

«Расстояние между рядами на стадионе»

«Подарили новый телефон. Уже через 2 часа он выпал из моего кармана и разбился»

«Потратила целый час на эти макароны с сыром. А потом поняла, что вместо обычных сливок все это время использовала ванильные»

«Почти собрал этот шкаф, но поскользнулся на картоне и наступил прямо на стекло»

«Хотела сделать миленьких лягушек, но что-то пошло не так»

«Действительно, что такого может случиться, если вы просто захотите заняться выпечкой в выходной? А ведь мне нужны были все 3 яйца»

«Никогда не кладите деревянную разделочную доску в посудомойку»

«Мой парень целых 3 недели шлифовал и красил кухонные ящички. И вот наконец пришло время их устанавливать, но не тут-то было»

«Забыли пиццу в духовке на всю ночь. Утром зашли в кухню и увидели это»

«Кажется, не стоит класть окна на газон, когда на улице +22»

«Как это начиналось... и чем все закончилось»

«И вот теперь я жду эвакуатор»

«Итак, ключи свалились в биотуалет. Кажется, мы теперь навсегда тут поселимся»

«Я постирал свой единственный нужный кабель»

«Много раз слышал о том, как люди путают и надевают разную обувь. А сегодня я сам побил все рекорды тупости»

«Рискнула постирать подушку и промахнулась с количеством порошка»

«Дети принесли домой ядовитый плющ. Теперь мои руки выглядят так»