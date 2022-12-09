20+ человек, у которых день явно не задался с самого начала

Наверное, многим знакомо такое: оставил на минутку кофе — в него упала муха, решил поехать на работу — у машины спустило колесо. И все это происходит обязательно в понедельник с утра, чтобы жизнь медом не казалась. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, к которым с утра явно залетала антифея и испортила настроение на весь день.

«Когда одеваешься в темноте и смотришь вниз уже после того, как пришел на работу»

«А как проходит ваш день?»

«Решил сделать генеральную уборку лотков. Мешок порвался, и все рассыпалось по всей лестнице, даже в ботинки попало»

«Такое ощущение, что они делали это прицельно»

«Моя духовка, видимо, решила, все идет слишком гладко. Так что она сделала это, пока мы ели»

«Решил купить жене новое растение в цветочном магазине. Споткнулся, когда ставил его в машину, и одна из головок оторвалась»

«Решил что-нибудь приготовить для разнообразия»

«Утро понедельника, просто потрясающе»

«Бутылек с лекарством от кашля выпал из аптечки прямо на плиту»

«Пробовал постирать подушку»

«Такими я нашел свои наушники, но как можно злиться на эту мордашку»

«У меня в машине перевернулась огромная банка с краской, когда мне пришлось резко затормозить. М-да, не так я планировал провести свой день»

«За 20 минут сломались аж 2 вещи»

«Потратила 5 часов на выпечку и украшение кексов»

«Пролила в машине банку газировки»

«Решил приготовить кофе... Это была моя любимая кружка»

«Окно открылось и свалило наше растение. Почему у нас не может быть хороших новостей?»

«Щепотка приправы в салат из тунца»

«Что ж, это даже забавно»

«Кошка опрокинула, пытаясь пройти мимо»

«Постирали новые джинсы, а там это. Будет ли эта штука гудеть, если я пойду в какой-нибудь торговый центр?»