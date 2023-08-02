20+ человек, которые берут и своими ручками творят красоту всем на зависть

Многие люди занимаются различными видами рукоделия: вяжут, шьют, варят мыло или создают украшения. Для того чтобы сделать что-то неповторимое, важен не только опыт, но и полет фантазии. У некоторых рукодельников воображение развито настолько сильно, что от их нетривиальных композиций взгляд оторвать невозможно.

Мышка сделана в технике сухого валяния для любимой внучки

«Перед 5-летием внучки невестка позвонила. Говорит: „Дочка заказала на день рождения игрушку — летучую мышь, страшную, но милую. Ни в одном магазине не нашла. Может, вы сообразите чего“. Ну, что вышло, то вышло».

«Когда-то это было серое, скучное платье. Я его распустила в один большой клубок, а потом решила связать топ. Спустя 4 дня и литр пота топ готов!»

Пожалуй, идеальные украшения для знакомства

Женщина сшила макет для внуков, чтобы они могли изучать внутренний мир человека

Домик нашего детства, сделанный своими руками

Сумочка в виде гуся? Дайте две!

«Мне приснился бюстгальтер с глазами. И вот результат. Тут 530 глаз»

Девушка вяжет осьминогов, от которых взгляд оторвать невозможно

Кажется, в нашем пруду водятся русалки

Когда хорошо рисуешь и каждая лиса знает об этом

Девушка связала диван для своего котейки

Где-то между эпатажем и здравым смыслом разместились губастые брошки

Перчатки с злючками-кофеманами. Скорей бы зима!

Вот как выглядит полный песец в технике сухого валяния

Еда для кукольного домика, сделанная вручную: от пирога до квашеной капусты

Главное, не смотреть на эту рыбину на ночь глядя

Выглядит вкусно. Жаль, что это мыло и его нельзя есть

Ушки из искусственного меха преобразят любую красотку

Сумка-кошелек из бисера, которую хочется носить, не снимая

Прекрасные кошельки! Я прямо вижу, как я на почте посылку из такой штуки оплачиваю. Взрослый мальчик, 68 годиков. © aqsw / Pikabu

«Еда вдохновляет меня на творчество!»

Когда на шее такой опоссум, замерзнуть невозможно

«Эту куколку заказал папа для свой 20-летней дочки. Я создала маленькую копию девушки»