20+ человек, которые берут и своими ручками творят красоту всем на зависть
Многие люди занимаются различными видами рукоделия: вяжут, шьют, варят мыло или создают украшения. Для того чтобы сделать что-то неповторимое, важен не только опыт, но и полет фантазии. У некоторых рукодельников воображение развито настолько сильно, что от их нетривиальных композиций взгляд оторвать невозможно.
Мышка сделана в технике сухого валяния для любимой внучки
«Перед 5-летием внучки невестка позвонила. Говорит: „Дочка заказала на день рождения игрушку — летучую мышь, страшную, но милую. Ни в одном магазине не нашла. Может, вы сообразите чего“. Ну, что вышло, то вышло».
«Когда-то это было серое, скучное платье. Я его распустила в один большой клубок, а потом решила связать топ. Спустя 4 дня и литр пота топ готов!»
Пожалуй, идеальные украшения для знакомства
Женщина сшила макет для внуков, чтобы они могли изучать внутренний мир человека
Домик нашего детства, сделанный своими руками
Сумочка в виде гуся? Дайте две!
«Мне приснился бюстгальтер с глазами. И вот результат. Тут 530 глаз»
Девушка вяжет осьминогов, от которых взгляд оторвать невозможно
Кажется, в нашем пруду водятся русалки
Когда хорошо рисуешь и каждая лиса знает об этом
Девушка связала диван для своего котейки
Где-то между эпатажем и здравым смыслом разместились губастые брошки
Перчатки с злючками-кофеманами. Скорей бы зима!
Вот как выглядит полный песец в технике сухого валяния
Еда для кукольного домика, сделанная вручную: от пирога до квашеной капусты
Главное, не смотреть на эту рыбину на ночь глядя
Выглядит вкусно. Жаль, что это мыло и его нельзя есть
Ушки из искусственного меха преобразят любую красотку
Сумка-кошелек из бисера, которую хочется носить, не снимая
- Прекрасные кошельки! Я прямо вижу, как я на почте посылку из такой штуки оплачиваю. Взрослый мальчик, 68 годиков. © aqsw / Pikabu
«Еда вдохновляет меня на творчество!»
Когда на шее такой опоссум, замерзнуть невозможно
«Эту куколку заказал папа для свой 20-летней дочки. Я создала маленькую копию девушки»
У каждого человека свои таланты: кто-то вяжет, другой — мастерит из дерева, третья — шьет или лепит из полимерной глины. И зачастую выходит такая красота, что никаким фабричным изделиям и не снилось. А главное, такие вещи абсолютно уникальны и неповторимы.