20+ человек, которые не покидают отчий дом, хотя все говорят: «Пора!»

В Испании великовозрастного ребенка, который живет с родителями и не работает, называют «nini». Это сокращение от фразы «Ni trabajo ni estudios», которая означает «Ни работы, ни учебы». Нежелание покидать семейное гнездышко может быть не только у «nini» и часто имеет вполне весомые аргументы.