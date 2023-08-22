20+ человек, которые не покидают отчий дом, хотя все говорят: «Пора!»
В Испании великовозрастного ребенка, который живет с родителями и не работает, называют «nini». Это сокращение от фразы «Ni trabajo ni estudios», которая означает «Ни работы, ни учебы». Нежелание покидать семейное гнездышко может быть не только у «nini» и часто имеет вполне весомые аргументы.
- Встречалась в Германии с парнем. Все супер: совместные поездки, планы, знакомство с родственниками, он добрый, красивый, но живет с родителями. Спустя 4 года я начала намекать, что неплохо бы жить вместе. Сначала были отговорки, но в итоге он признался: «Я не готов, съеду от родителей в 35. А ты, если любишь, 10 лет подождешь». © Подслушано / Ideer
- Лет с 20 я являюсь свидетелем чужих жизней. Вокруг меня влюбляются, женятся, разводятся и заводят детей. А я все это время живу с родителями. Да я влюблялась и ездила отдыхать на море, но никаких кардинальных изменений. И меня уже в шестой раз приглашают быть свидетельницей на свадьбе! Я профессиональный свидетель чужой жизни. Девушка, 30 лет. © Подслушано / Ideer
- Вышла замуж. Мама, как только узнала, что мы решили съехать, расплакалась, мол, не сможет жить одна. Я поговорила с мужем, он сказал: «Либо живешь со мной, либо с мамой». Маму я люблю больше всех на свете и никому в обиду не дам. Поэтому я предложила мужу пойти куда подальше. © Подслушано / Ideer
- Мне 24 года, живу у родителей, с работой беда. Когда накатывает грусть, подхожу к коту и начинаю причитать: «Я тебя до седых волос содержать буду? Сколько можно паразитировать?» И все в таком духе. Через пару минут отпускает. © Подслушано / Ideer
- Мне и моему брату за 20, мы все еще живем с мамой. Учимся в универе, работаем, помогаем с покупками, убираем, стираем, оплачиваем часть аренды. Мама не хочет, чтобы мы переезжали — ей не в тягость. Я никогда не понимал, почему так осуждают взрослых детей, живущих с родителями. Меня даже спрашивали, нет ли у нас проблем со здоровьем, раз мы «не можем позаботиться о себе». © Courtney Davies / Quora
- Живу с родителями в свои 26. Места хоть отбавляй, никто никому не мешает, но все равно считаю, что нужно жить отдельно. А все потому, что для родителей ты всегда остаешься ребенком. Но поскольку оплата отдельного жилья и коммуналки съедает всю зарплату, так и живем. © Мария Денисюк / ADME
- Я девушка, 27 лет. Личная жизнь не складывается, живу с родителями в трешке. Крутой дом, консьерж. С родителями отношения хорошие. Но все мужчины, которые у меня были, хотели жить отдельно и брать ипотеку. Я не спорю, свое — это замечательно. А что свое? На две наши зарплаты мы себе даже двушку не позволим, только однушку, и то на 20 лет, если родители помогут с первым взносом. Предлагаю хотя бы жить с родителями и копить на нормальную квартиру — тоже нос воротят. Не знаю, есть ли в мире девушки, которые готовы переехать из своей хорошей квартиры в центре в чужую на задворках. © Подслушано / Ideer
- Занималась репетиторством, семья была обеспеченная, но жили вместе с дедом и бабушкой. И дед орал. Все время. На всех. Нам даже заниматься было тяжело, крики были слышны через дверь. Я просто не выдержала, отказалась от работы. Хотя дети меня любили очень. © Maria Dobrynina / ADME
- Останавливаюсь у знакомых вьетнамцев, когда приезжаю в Ханой. Встаю очень рано из-за разницы во времени. В первое утро открывается дверь и заходит бабушка — принесла ребенку еду в школу. Дело в том, что у многих квартир двери могут быть днем открыты. Это напоминает коммуналку, хотя люди далеко небедные живут. © YaYuTat / ADME
- Коллега на работе заявляла, что от родителей не съедет, хотя деньги на вторую квартиру были. Жили они в мелкой двушке. В одной комнате обитал брат-подросток, а вторая была размером с чуланчик. Но это ладно. Сутками эта девица пропадала на работе, раз папа с мамой дома все делали. Начальница это заметила и сказала, что мы тоже должны внеурочно сидеть, как эта барышня. © Hella Astara / ADME
- В детстве мы жили в бабушкиной квартире: бабушка, ее старшая дочь и мы с матерью. Потом получилось съехать. А тетка всем обвинительным тоном рассказывает, что всю жизнь прожила с мамой и от этого у нее все проблемы. Особенно, если кто-то о своих успехах рассказывает. © Hella Astara / ADME
- Противно от самого себя. Мне 25, живу с бабушкой, неплохо зарабатываю, чтобы жить отдельно, но не могу себе это разрешить. Чтобы у меня в жизни было хоть что-то, она и на двух работах работала, и в совершенно рабских условиях, и вообще была единственной, кому до меня есть дело. Теперь мне нужно свою жизнь устроить, «Живет с родителями» — клеймо. Но как представлю, что ей вечером не с кем поговорить, не у кого помощи попросить — нет, спасибочки. © Подслушано / Ideer
- Мне 48, живу с мамой. Ну вот так получилось: она заболела и нуждалась в постоянном уходе. Мой мужчина этого не выдержал и ушел. Мама выздоровела, но на это ушло больше 10 лет и доверие к мужчинам пропало. Теперь у меня есть свободное время и возможности, но нет желания уже что-то менять. Живу для себя. © JulikaN / ADME
- Живем со свекровью. Она постоянно жалуется, что все ее деньги уходят на еду. Устав от выслушивания того, что я ем за чужой счет, я стала ходить есть к родителям. Сама на работу выйти не могу — грудной ребенок, у мужа задержки зарплаты. Пыталась поговорить с ним про наше бедственное финансовое состояние, так он сказал: «Вот такой никудышный я достался тебе». © Подслушано / Ideer
- Мне за двадцать, живу с бабушкой и дедом. Не бедствуем. Обеспечиваю себя сама, едим обычно раздельно. Но у нас есть с дедом вечера кино, когда смотрим какой-нибудь хороший фильм. Бабушка не любит подобное времяпрепровождение и к нам никогда не присоединяется. На эти вечера я обычно покупаю всякие вкусности для себя и деда. Причем ему даю двойную порцию. Не потому, что он много ест. А потому, что он всегда съедает половину, а остальное относит бабушке. Хотя она и говорит, что не любит эти «ненатуральные» продукты. Им обоим под 80, золотая свадьба за плечами. И это самое милое, что я видела! © Подслушано / Ideer
- После рождения ребенка съехались с родителями мужа — из-за финансовых трудностей нашу квартиру пришлось сдать. Муж вставал ночью, купал ребенка, стирку и закупки на себя брал. Со свекровью делили уборку и готовку, свекр занимался машиной. В общем, нормально жили. Потом финансы нормализовались, мы вернулись к себе. Сказка, как говорится, закончилась: в будни муж работает и не может даже памперс сменить от усталости, в выходные ему отдохнуть надо. Купить продукты по пути домой забывает. Ругаемся уже полгода. Свекр строит планы купить большой дом для всей семьи, и план мне нравится все больше. © Подслушано / Ideer
- Жить с мамой в уже взрослом возрасте — это здорово! У меня есть своя однокомнатная квартира, но пару месяцев я жила с мамой, пока там шел ремонт. Мама уходила на работу, а я фрилансер: дома была целый день, занималась своими делами, вела хозяйство. Вечером она приходила, мы ужинали, смотрели сериалы, болтали. У нас очень теплые отношения. И по деньгам выгодно. Я все свои средства влупила в квартиру и ремонт. Еще бы у нее пожила, но ремонт закончили, надо было заселяться. © Милая девочка / ADME
- Мои дочери, сын и внуки живут в моем доме. У меня есть большая спальня на втором этаже, в которой я могу отдохнуть. Если заболею, обо мне позаботятся, и я точно не останусь в одиночестве. А еще в окружении людей разного возраста мне проще сохранять острый ум. © Sandra Callero / Quora
- Скоро 30 лет, живу с родителями. Друзей нет, девушки нет, работы нет. Проиграл много лет в онлайн-игры. Потерял все навыки коммуникации. Вроде не дурак, но как вылезти — не представляю. Вкус жизни потерян напрочь, цели нет. Была мысль найти девушку, влюбиться, чтобы для нее что-то делать, но как и где познакомиться в 30 лет? Стыдно признаться, что не в состоянии найти себе спутницу. © Подслушано / Ideer
- Меня жутко бесят люди, считающие, что если ты живешь с родственниками, то ты несостоявшийся человек. Что плохого в том, что я в свои 30 лет живу с одинокой мамой? Что не так, если нам с братом удобнее жить в одной большой квартире, чем ютиться по халупам? Разве то, что нам нравится общаться вечерами, делает нас неполноценными?! © Подслушано / Ideer
- У меня своя студия красоты. Работаю, даже пашу с 20 лет, чтобы обеспечивать себя и помогать родителям. Мне сейчас 38 лет и да, я живу с родителями. Всех все устраивает. © Подслушано / Ideer
- У меня есть один знакомый, до сих пор живущий с мамой. 30 лет, симпатичный, успешный мужчина. Мама не работает, хотя молодая еще, он ее полностью обеспечивает.© Подслушано / Ideer
Часто дети долго не съезжают от родителей из-за экономии и комфорта. Но если копнуть глубже, причин задержаться найдется гораздо больше.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые не покидают отчий дом, хотя все говорят: «Пора!»
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