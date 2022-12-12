20+ человек, которые делают настолько крутые подарки, что Деду Морозу впору брать у них мастер-класс

Умение делать крутые подарки — это настоящий талант. Одни с ним рождаются, а другие пытаются развивать его в себе всю жизнь. Для того чтобы освоить эту премудрость, не нужно иметь много денег, но крайне важно с любовью и вниманием относиться к людям. И тогда любой подарок сможет попасть в самое сердце — как у героев нашей статьи.

«Нам на свадьбу подруга своими руками сделала вот таких куколок. Было очень приятно! Сейчас годовалая дочь на них уже глаз положила»

«Свекровь попросила меня сделать портрет ее покойного мужа, но фото было слишком размытым. Вместо этого я связала портрет крючком»

«„Мой милый!“ — прошептала свекровь. Не могу налюбоваться ее улыбкой».

«Завтра моя коллега, медсестра Елена, уходит на пенсию. Я сделала для этой особенной женщины особенный торт»

«Сегодня доделала свои рождественские подарки племяннице!»

«Это презент на день рождения для моей мамы, которая когда-то научила меня вышивать крестиком»

«Мы любим вместе наблюдать за колибри, поэтому я вышил такую, на которую она может смотреть, когда захочет».

«Свекровь раскрасила вручную этот подарок на нашу с мужем 7-ю годовщину свадьбы»

«Расписала кеды в подарок для невероятной воспитательницы моей дочери»

«Жена обожает вязать. На Рождество она загадала полный грузовик пряжи. Ну что ж, бойтесь своих желаний»

«Я в детстве, лет 30 назад, нарисовала и подарила маме ангела. Она его до сих пор хранит на столе под стеклом. Истрепался он за это время порядочно»

«И вот около года назад я его сфоткала и заказала маме ювелирную эмалевую брошь с этим рисунком. По-моему, очень трогательно и мило получилось».

«Я приготовил брату крутой подарок на 35-летие. А теща говорит, что неуместно дарить такое взрослому мужчине. Так, зрелые мужчины, поддержите меня!»



«Вчера свекровь удивила меня подарком на день рождения»

«Когда я напомнила, что праздник у меня был полгода назад и что она уже сделала мне подарок, свекровь сказала, что предыдущий подарок не считается. Я в шоке!»

«Расписала часы для друга. Страшно было их разбирать, но все собрала обратно как надо. Висят уже полгода на кухне в квартире довольного подарком друга»

«Я сделала украшение на первое семейное Рождество для моей дочери и ее мужа»

«В подарок своей еще не родившейся племяшке сшила зайца. Эта игрушка-сплюшка будет помощником и маме, поскольку младенцы проще засыпают с ними»

«Муж подарил на день рождения букет. Собирал сам. Я очень рада. По-моему, это лучший букет»

«Пригласили нас с женой на свадьбу. Просто так дарить деньги в конверте не интересно. Решили сделать пиратский сундук»

«Сделала кукольный домик на день рождения дочки. Мне помогал ее дедушка. Он сколотил основу, а я занималась покраской, сборкой мебели и внутренней отделкой»

«Моя мачеха попросила связать ей кардиган. Я в этом новичок, но согласился и потратил на вязание 3 месяца»

«Вышло не идеально, но я знаю, что ей понравится этот мой подарок на Рождество».

«Моя сестра обожает выдр, поэтому я сделала ей на день рождения подвеску с мамой-выдрой и ее детенышем»

«Парень удивил меня лучшим подарком на новоселье! У моей двоюродной бабушки такой набор более 40 лет прослужил»

«У друга день рождения. Он увлечен рыбалкой, даже моторная лодка у него есть, участвует в соревнованиях по рыбной ловле»

«Вот и пришла идея сделать диораму в честь именинника. И главной фигурой будет он. Работалось легко, рыбки получились красивые».

«Эти домашние кеды я связала специально для мужа моей сестры, так как у них дома холодный пол и дует по ногам»

«Я сшила кожаный чехол для ноутбука, который подарю своему парню. Меня вдохновило растение монстера»

«Сегодня я счастлива, потому что мой парень подарил мне самое красивое платье без всякого повода!»

«Мама очень тяжело переживает то, что ее отца больше нет. Я сделала для нее памятное одеяло из дедушкиных рубашек. Он был фермером»

«Подарила подруге ее портрет, сделанный из пуговиц. Она осталась очень довольна»