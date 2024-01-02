20 крохоборов, которые двинулись кукушечкой на почве экономии
Быть бережливым — это, пожалуй, неплохо, но некоторых людей желание сэкономить доводит до крайностей. Некоторые превращаются в таких крохоборов, что только диву даешься, как с этими закидонами мирятся их близкие.
- У моей подруги муж при разводе забрал все шампуни, початое мыло, все средства бытовой химии и духи, которые он ей дарил и которыми она пользовалась. Так и сказал: «Я тебя не любил! У меня есть другая, которую я люблю, и я ей теперь подарю эти духи!» Как мне жалко ту другую, к которой он любовь проявляет тем, что передаривает полфлакончика использованных кем-то духов. © Оксана Трембач / Dzen
- Есть у меня знакомый. Он говорит, что экономия — это новый тренд. Расскажу, до чего это доходит у него дома. Один пакетик чая он разделяет на 5 кружек, но это еще цветочки. Утром, например, в туалете смывает только тот, кто последний туда ходил. Если вдруг дома уборка, то грязная вода из-под полов тоже пойдет на смыв унитаза. Таким образом он экономит во всем. Если честно, не вижу в этом тренда, наоборот, прям противненько как-то. Я у него дома за собой в туалете смыл, так он просто негодовал! © Подслушано / VK
- У мужа подруги принцип — никаких подгузников! Мол, и вредно, и неэкономно, и вообще «нас без них как-то вырастили». Жена его усталая пеленки стирает, а он спрашивает: «Какой подарок хочешь на годовщину?» Она как выпалит: «Памперсы!» И подарил он, в общем, упаковку памперсов супруге. И сидит, довольный, нам, гостям, об этом рассказывает. © Палата № 6 / VK
- Один мой друг позволил дантисту вырвать у него один из передних зубов, потому что это было дешевле, чем его лечить. Хотя он легко мог позволить себе любые стоматологические услуги. © corpus_callosum / Reddit
- Наша семья была не столько бедной, сколько по-крестьянски экономной. Лишнюю копеечку «на ерунду» не тратили. Все детство трусы мне шила бабушка из отреза пестрого ситца. Я по этому поводу ничуть не заморачивалась, пока одноклассницы не начали косо посматривать на мои странные «пеструхи» в раздевалке и посмеиваться. Я попросила маму купить мне хотя бы одни трусы «как у всех», а она отмахнулась, мол, глупости все это, не бери в голову. Поэтому моей первой самостоятельной (и тайной) покупкой на долго копившиеся деньги стали простые магазинные девчачьи трусы бледно-голубого цвета. В дни физкультуры я их тайком надевала в школьном туалете, чтобы затем на короткое время «сверкнуть» ими в раздевалке перед девчонками до и после урока. Когда спустя какое-то время мама их у меня обнаружила, то решила, что я эти трусы выменяла у кого-то на что-то. И только после этого, видимо, устыдившись, стала покупать мне время от времени пусть и дешевенькое, но фабричное нижнее белье. © Подслушано / VK
- На моей свадьбе вторая лучшая подруга сообщила, что не поедет в ЗАГС, так как хочет на солнышке позагорать, а приедет к вечеру сразу в ресторан. В ресторане, не дождавшись, пока все гости разойдутся, она стала собирать еду со столов себе в сумку, а на второй день приехала, поела и забрала с собой огромную фаршированную рыбу. Я знала, что она прижимиста, но не думала, что настолько. © Подслушано / VK
- Родственник как-то собрался с женой поехать в другой город на маршрутке. И, чтобы сэкономить, взял один билет, хотя жена его всячески отговаривала. Все 4 часа пути супруге пришлось сидеть у него на коленях. Из автобуса родственник еле выполз. © Деймос / ADME
- Была у нас знакомая, помешанная на экономии до невозможности. Когда был жив ее супруг, их обычная схема использования воды выглядела так: он мылся на работе после смены, она — дома по воскресеньям. Знакомая набирала немного воды в ванную, мылась, не сливая ту воду, ополаскивалась из душа. Потом в этой воде стирала вещи. Затем эта вода вычерпывалась ведрами и использовалась для мытья полов в течение нескольких дней. Когда муж знакомой умер, дома мыться она стала еще реже, старалась ходить в гости, хотя у самой были всевозможные льготы на оплату воды. А зимой ее положили в больницу с пневмонией. Там она мылась по 2 раза в день, рассказывая детям, что наконец-то может тратить воду — даже горячую! — сколько хочет: никто ее тут не считает, платить не надо. © Dorotejka / Pikabu
- Когда мои родители ремонтировали дом, папа осторожно извлекал гвозди из деревянных конструкций, а затем складывал их в банки вместе с новыми гвоздями, чтобы потом использовать повторно. В течение многих лет каждый третий или четвертый гвоздь, который мы брали, гнулся от первого же удара, и кто-то получал молотком по большому пальцу. © MisterShine / Reddit
- На прошлой работе была у нас одна женщина. Мы скидывались и обедали на работе, а она ходила к себе домой. Но со временем она стала приходить с обеда раньше, заходила к нам, когда еду еще не убрали со стола, и начиналось: «Девочки, я дома пол мыла, обед варила, с соседкой заболталась, поесть не успела. Можно у вас колбаски и сыра взять?» В итоге она сжирала все оставшиеся продукты. Мы молча обалдевали недели две. Потом нам надоело ее кормить, стали все убирать со стола сразу же, коллега и ходить перестала. А позже мы узнали, что она жаловалась своей соседке по кабинету, какие мы жадные: «Им что, жалко?» © Sky190 / Pikabu
- Друг недоедал несколько месяцев и ходил в старом рванье, экономил, копил деньги на что-то. Потом приходит и хвастается новыми часами на руке. Какие-то дорогущие куранты нацепил не по размеру и радуется. Говорит, они демонстрируют статус человека. В маленьком городке, где все друг друга знают. Где знают Леху-электрика с зарплатой копеечной, что ходит в кедах, которые сами просят кушать (подошва отклеивается), и питается «Дошираками». Вот кому он там собрался демонстрировать статус? © Подслушано / VK
- Один мой товарищ покупал пакет сушек, пересчитывал их и выдавал домочадцам по 2 штуки к чаю. А еще у одной знакомой бойфренд после расставания потребовал вернуть все подаренные им вещи по списку, в том числе букет и 2 яблока, которые он со своей дачи привез. © Selena 0502 / Dzen
- Тетя ехала к нам с мужем и детьми 12 часов на машине. Вообще-то можно было добраться в 2 раза быстрее, но она ехала медленно, чтобы «экономить бензин». На улице стояла жара под 40 градусов, но все окна в машине, кроме передних, были закрыты, а кондиционер не включался в целях экономии. Трое моих двоюродных братьев, которые ехали на заднем сидении, обливались потом всю поездку. Удивляюсь, как их еще тепловой удар не хватил. © Bootaykicker / Reddit
- Мама покупала мне нижнее белье в секонд-хендах. Думаю, я была единственной 13-летней девочкой, которая ходила в школу в маленьком бюстгальтере для беременных с чужого плеча. © Unknown author / Reddit
- У нас в коллективе был парень, который с гордостью рассказывал нашим женщинам, какой он экономный и умный. На работу этот коллега ездил бесплатно. Он садился в трамвай, кондуктору говорил, что денег нет. Его высаживали на ближайшей остановке. Он садился на следующий трамвай — и так до работы! Ну и обратно ехал по той же схеме. И этот парень реально был горд собой. © Станислав Салахов / Dzen
- Мой бывший начальник был жутким скрягой. Например, летом он запрещал водителям включать кондиционер в машинах. Когда они возвращались, он искал конденсат под авто и, если находил, увольнял шофера. Он брал салфетки, ножи и вилки из ресторанов быстрого питания и продавал их сотрудникам для использования в комнате отдыха. Однажды он устроил корпоратив у себя на заднем дворе, который выглядел так: все стояли в кругу и молча ели мороженое. Все. Мужик был баснословно богат, но экономия погубила его: он не оформлял медицинскую страховку, потому что это «очень дорого». Когда в 50 лет у него случился сердечный приступ, он решил не ехать в больницу. Ну что ж... Его не спасли. Вот стоило так экономить? © jumpy_monkey / Reddit
- Моя мама рассказывала: ее очень долго приглашала к себе в гости закадычная подружка. И когда мама все-таки приехала, то подружка в качестве угощения предложила сварить одно яйцо. И не просто даже одно яйцо, а на двоих с ее (подруги) мужем. Просто царское угощение! Но мама отказалась от такой щедрости. Зато запомнила этот случай навсегда. © Валерий Д. / Dzen
- Тетя встречалась с мужчиной, который ни рубля на нее не тратил, а пожрать на халяву приходил. После ужина он любил лечь на диван и завести разговор о меркантильности современных женщин. Апогеем стал момент, когда она варила суп, а он попросил всю курицу завернуть ему с собой. Тетя возмутилась, мол, она вообще-то тоже мяса хочет. А мужик как ляпнет: «Женщинам мясо есть вредно!» © Mari Mari / Dzen
- Коллега моего мужа с утра летел на работу — и в туалет. По-большому. Экономия воды, света и туалетной бумаги. Это ж как надо было хотеть сэкономить, чтобы терпеть до работы! © GalaGusa / Pikabu
- Муж — жуткий скряга. Сказала ему, что у меня порвались последние трусы, а он ответил: «В моих походишь». Проверила баланс его карты, пока он мылся — на счету $ 3 тыс. А жене купить трусы денег нет. © Подслушано / VK
Некоторые люди в целях экономии носят одежду даже десятилетиями, а еще пользуются предметами обихода до тех пор, пока они не превратятся в труху. И самое интересное в том, что такие вещи теряют товарный вид, но приобретают историю и становятся по-настоящему дорогими для их владельцев.
AdMe/Народное творчество/20 крохоборов, которые двинулись кукушечкой на почве экономии
Поделиться этой статьёй