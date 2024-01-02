20 крохоборов, которые двинулись кукушечкой на почве экономии

Быть бережливым — это, пожалуй, неплохо, но некоторых людей желание сэкономить доводит до крайностей. Некоторые превращаются в таких крохоборов, что только диву даешься, как с этими закидонами мирятся их близкие.

Некоторые люди в целях экономии носят одежду даже десятилетиями, а еще пользуются предметами обихода до тех пор, пока они не превратятся в труху. И самое интересное в том, что такие вещи теряют товарный вид, но приобретают историю и становятся по-настоящему дорогими для их владельцев.