20 человек, которые еще в детстве поняли, что взрослые не всегда бывают правы
Многие дети бесконечно доверяют взрослым: родителям, родственникам, учителям. Малышам кажется, что те, кто старше, должны быть умными, честными, поступать по справедливости. К сожалению, так случается не всегда. Герои нашей статьи рассказали о том, как однажды взрослые своими неблаговидными поступками или необдуманными словами просто разрушили их мир детских грез. Возможно, кого-то из мам, пап или учителей эти истории мотивируют задуматься над своим поведением.
- Подруга развелась с мужем из-за его измен. Алименты он не платил. Зато всю неделю папа звонил и писал сыну, рассказывая, как в пятницу вечером или в субботу утром приедет и заберет парня к себе, будет водить по циркам и аквапаркам, подарит ноутбук, телефон, велосипед. И вот в пятницу вечером маленький мальчик Леша надевал любимые кроссовочки, брал в руки рюкзачок и садился в прихожей на обувницу. И сидел, глядя на дверь. Мальчик очень любил папу. Скучал. Ждал. Отказывался идти ужинать, ведь папа отведет его в кафе. Наступало время сна. Мама пыталась уговорами, обещаниями, шутками и прибаутками утащить сына из прихожей. Мальчик начинал упираться, вырываться и кричать: «Это все ты виновата! Это из-за тебя папа не пришел!» Он просиживал в прихожей всю субботу. Плакал все воскресенье. Кричал и упирался, отказываясь идти в школу, ведь «папа же придет, а меня дома не будет!» В итоге подруга решила, что психическое здоровье сына дороже, и запретила бывшему общаться с ребенком. © qugieboogie / Pikabu
- Родственники подарили моей дочке набор дорогих заколок. А что ребенку для счастья надо? Чтобы их все сразу прицепили на волосы и такую красивую отвели в детсад. Счастье длилось до тихого часа, пока воспитательница не заставила всех девочек снять заколки и украшения, положить их ей на стол и идти спать. Не помню уже почему, но в этот же день заколки не забрали. На следующий день воспитательница заколки не вернула, сказала, что отдала сразу, а дочь их, видимо, потеряла где-то. А через несколько дней к воспитательнице пришла ее дочь-школьница в наших заколках. Моя девочка увидела, возмутилась и потребовала вернуть ее вещи. Воспитательница ответила, что моей дочери все показалось, а своей сказала снять заколки и убрала их в сумочку. Когда все отвлеклись, моя красавица залезла в сумку и забрала свое. Вечером я пришла забирать дочь, а мне предъявили претензию, что она воровка. Пришлось всем популярно объяснять, кто в этой ситуации нечист на руку. © DariaKuk / Pikabu
- Мне исполнялось 5 лет. С утра мне подарили туфельки синего цвета. Не сандалики, а настоящие туфли, только маленькие! Я в них пробегала по дому весь день. Меня предупредили, что настоящий подарок ждет меня вечером, когда придут гости. Конечно, я предвкушала что-то необыкновенное и ждала прихода гостей. Пришли мои бабушки и дедушки, мы уселись за стол, и папа произнес речь. Затем он выставил красиво украшенный пакет с бантиком и вручил его мне. Я развязала ленточку, развернула пакет, а там... ночной горшок, правда, детский, с красивыми рисунками. Но я уже на горшок не ходила, и для меня принять такой подарок было оскорблением. Я выбежала из-за стола, и только бабушка смогла меня потом найти и успокоить. До сих пор не понимаю, почему папа так поступил. © Жанна Животова
- В детстве я, как и многие, собирал фишки с покемонами. Несколько недель мольбы — и я добился своего: мама мне их купила! Разумеется, этим счастьем хотелось поделиться со сверстниками, особенно, в первом-то классе. На перемене во время показа фишек классная руководительница все это добро отобрала и просто-напросто выбросила. Мне за тридцатник скоро, а до сих пор бесконечно обидно. © Подслушано / VK
- В 6 лет мне очень хотелось куклу. Я была в нее влюблена и ходила в магазин на эту красавицу смотреть. Мама знала, как я о кукле мечтала. Однажды она ее купила и спрятала. Я решила: ждет повода подарить, на день рождения, например. А мама взяла и подарила ее не мне, а своей младшей 16-летней сестре. Той и кукла-то эта не нужна была, а для меня это было настоящее горе. Мне на днях исполнилось 53, но этот случай помню, будто вчера. © Саша Пятницкая
- К бабушке приехала издалека ее родная сестра. Вся из себя деловая: бусы, макияж, прическа. Приехала с пачкой налички. Однажды мы пришли в гости к бабуле. Только выходить из дома — хвать! — а денег у гостьи нет. И стала она кричать, что это я их взяла. Скандал закатила. Тогда моя мама спросила, не брала ли я деньги, и поверила мне, что я не при чем. А деньги нашлись через полчаса: гостья сама положила их в другую сумку и забыла. И никто передо мной не извинился. © TrickyMadFox / Pikabu
- Училась в 9 или 10 классе, купила себе миленькие наушники в форме сердца, со стразами. На уроке географии учительница потребовала отдать их ей до конца урока, мол, чтоб не отвлекали. Я пришла к ней через урок за своими наушниками, а она сделала круглые глаза и заявила, что ничего подобного не было и я что-то путаю. Открыла ящик своего стола и предложила мне поискать среди других потеряшек, но, естественно, их там не было. А дня через 2-3 в школу пришла ее дочь, а на ней мои наушники! Подростком я была стеснительным и робким, к маме почему-то не стала подходить с этой проблемой. А вот вера в учителей, да и вообще во взрослых, пропала. © Rioku / Pikabu
- Моя мама часто приходила домой с чипсами, фруктами, конфетами, фастфудом и другими вкусностями, о которых мы, дети, могли только мечтать. Нам она не давала ни кусочка и всегда заявляла: «Это моя еда, я ее заслужила! А вам я купила яйца». Когда я устроилась на работу, то сказала своим сестрам, что они могут есть всю еду, которую я купила, и поклялась, что всегда буду делиться с близкими. © Sidney Raven Martinez / Quora
- В 7 классе мама залезла в мой телефон и увидела, что я отправила смайлик в виде сердечка другу мужского пола. О, что тут началось! Она раздула из этого скандал, заявила, что я флиртую напропалую и веду себя крайне распущенно. А я в этот момент не то что ни с кем не целовалась — даже за руку с парнем не держалась никогда. Мама пригрозила, что выгонит меня из дома, если я еще раз увижусь с этим другом, и заставила заблокировать его номер. Неудивительно, что я скрывала от нее почти все события в своей жизни. © Michelle Jian / Quora
- Однажды моя мама потеряла очки и, как она часто делала, обвинила в этом нас, детей. Мы бросились их искать, но не нашли. Она кричала на нас, злилась, мы плакали и извинялись за то, что не можем ей помочь. В конце концов я заметила, что очки-то никуда не пропадали — они у мамы на макушке, и сказала ей об этом. Она просто сняла их с головы, надела и пошла заниматься своими делами. Я до сих пор помню свой шок от осознания того, что маме даже в голову не пришло извиниться перед нами. Я со своими детьми никогда так не поступлю. © sigh_ko / Reddit
- Я готовилась пойти в 1-й класс. Мама купила мне платье, фартук и очень красивые банты — я специально косички начала отращивать. И вдруг 1 сентября вместо школы она привела меня в интернат, где всех детей — и мальчиков, и девочек — постригли налысо. Вместо красивой формы всем девочкам раздали одинаковые платья в клеточку и повели в школу. У меня от этого всего не обида — у меня стресс на всю жизнь! Это я потом узнала, что мама была инвалидом, часто болела и ей пришлось отдать меня в интернат на 2 года. Но ведь можно было как-то предупредить, объяснить и ничего не обещать. © Наталья Шапетько
- Когда мне было 14, к нам прибилась собака породы эрдельтерьер. А моя семья только взяли щенка черного терьера. Дом частный, места во дворе много, оставили. Собака оказалась умничкой, ходила за мной в школу, все команды знала. И я, истинная кошатница, прикипела к Эльке всей душой. Однажды возвращаюсь домой и не вижу собаки, а мама мне и говорит: «Мы Эльку тете Любе отдали. Пусть у них в деревне живет. У нас же уже есть пес». Я рыдала и умоляла маму забрать мою любимицу обратно. А через неделю Элька у тетки сорвалась с цепи и убежала. Больше ее никто не видел. © Татьяна Камойлик
- Мне в детстве родители покупали каких-то петухов, крокодилов, мишек, белок, набор мебели, а мне хотелось куклу. И вот однажды моя соседка сверху, вошедшая в возраст невест, подарила мне куклу из ГДР — резиновую, с настоящими «живыми» волосами. Немецкая кукла была мечтой! Моему счастью не было предела. И вот, когда я пошла в 1-й класс, то по возвращению из школы своей куклы не обнаружила. Оказывается, мой отец выбросил ее в мусор: посчитал, что она помещала бы мне учить уроки. Прошло более 50 лет, а детская обида осталась. © Светлана Светлана
- Я — кареглазая, смуглая брюнетка. Мне 16 лет. Урок биологии, изучаем генетику. Учительница утверждает, что если у одного из родителей карие глаза и темные волосы, то его ген будет доминирующим, и дети 100% будут кареглазые брюнеты. Я не соглашаюсь. Привожу примеры из окружения про знакомых, а в ответ получаю «замолчи» и «3» за год. И вот прошло 9 лет, веду из детсада 4-летнего сынишку, встречаю мою бывшую учительницу по биологии. И я говорю: «Знакомьтесь: это мой сын, и да, он блондин с серо-зелеными глазами». У биологички было такое выражение лица, как будто я такого сына специально ей назло родила. А просто сын — копия отца. © JulFury / Pikabu
- Когда мне было лет 5, к нам издалека приехали тетя и дядя, подарили мне машинку — большой крутой джип. Такого ни у кого не было. Пару месяцев я по двору его катал, всем соседям показал, какая у меня крутая игрушка. Однажды оставил джип на поленнице дров, куда все игрушки убирал, и убежал с друзьями играть. Возвращаюсь — его нет. Никому не сказал, боялся, что ругать будут. А через несколько месяцев, вижу, что к соседям приехал внук, они гуляют с дедушкой и за веревку тащат мою машинку. Я набрался смелости, подошел и спросил, зачем дед украл мою игрушку. А мне в ответ: «Я не украл — я нашел». На большее смелости у меня не хватило. Никому об этом не рассказал. © tuttik / Pikabu
- Когда мне было лет 7, меня на лето отвезли к бабушке вместе с двоюродным братом. Однажды у бабушки пропал кошелек с остатками пенсии. Меня без разговоров обвинили в этом. И как я ни пыталась доказать, что не трогала этих денег, меня игнорировали, просили уйти прочь и домой пускали только на ночь. Через несколько дней кошелек нашелся в вещах моего брата. Того, кто меня так же обвинял. На брата зла не держу, а бабушку не простила до сих пор. © Подслушано / VK
- Я никогда не был достаточно хорош для своей мамы. Стал вторым по успеваемости в классе? Почему не первым? Стал первым в своем классе? Почему не во всех классах? Вошел в топ года? Но зато другие дети занимаются спортом! Она постоянно сравнивала меня с другими — не в мою пользу, естественно. Все мои желания не имели для нее никакого значения. Теперь я даже не знаю, хочу ли я сам иметь детей. © Unknown author / Reddit
- Я действительно хороший художник, но моя мама говорит, что никто никогда не купит мои работы. Такое отношение у нее именно ко мне. Сестре, например, она помогает приклеивать ватные шарики на пластиковую лопатку, чтобы продать этот шедевр за $ 25. Брат, который играет в бейсбол, тоже получает от нее массу поощрений. А мой талант она просто не замечает. Я рисую пейзажи, хочу выучить японский, но мама считает это блажью и ни в чем меня не поддерживает. © SMAYS380 / Reddit
- Бабушка оставила на полке новые капроновые колготки в упаковке. Через какое-то время смотрит: колготки лежат без упаковки, а в них большая такая дырка. На меня с визгами и воплями налетела вся семья, довели меня до истерики и слез. Было очень обидно! И из-за чего? Из-за колготок! Никто не верил, что я их в глаза не видела. И только дед ходил и помалкивал. Потом кто-то из взрослых догадался заглянуть в мусорку, а там лежит упаковка от этих колготок, в клочки погрызенная собакой. Оказалось, наша мелкая собачка, шкодина еще та, стащила и погрызла эти колготки, зубом сделав в них дырку. Дед это увидел, и чтоб собачку не ругали, убрал следы преступления, выкинув упаковку в мусорку, а колготки оставив на полке. И молчал, пока меня обвиняли. Собачку ему жалко, а меня — нет. © TastyMaly / Pikabu
- Мне было 16, я сидела и слушала, как мама рыдает рядом на диване, потому что узнала о романе отца с другой женщиной. Она была безутешна, говорила, что не может и не хочет жить без него. Я спросила: «А как же мы с братом? Как мы будем без тебя, мама?», а она ответила, мол, переживете как-нибудь, а вот она без отца жить не сможет. Именно тогда я решила, что никогда не поставлю мужчину выше своих детей. И я сдержала слово. © Sharleen Ranjith / Quora
К сожалению, далеко не все родители умеют воспитывать детей так, чтобы не нанести им психологическую травму, которая может не раз аукнуться во взрослом возрасте. Не стоит забывать, что даже маленький человек — личность, поэтому строить с ним отношения нужно на любви и уважении.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые еще в детстве поняли, что взрослые не всегда бывают правы
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