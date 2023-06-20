20 человек, которые еще в детстве поняли, что взрослые не всегда бывают правы

Многие дети бесконечно доверяют взрослым: родителям, родственникам, учителям. Малышам кажется, что те, кто старше, должны быть умными, честными, поступать по справедливости. К сожалению, так случается не всегда. Герои нашей статьи рассказали о том, как однажды взрослые своими неблаговидными поступками или необдуманными словами просто разрушили их мир детских грез. Возможно, кого-то из мам, пап или учителей эти истории мотивируют задуматься над своим поведением.