20 человек, которые если что-то пекут, то выпендриваются по полной

Любо-дорого смотреть на лица родных и друзей, пораженных вашими кулинарными талантами. А когда это не просто вкусно, но и красиво, то тут уж совсем эмоций не сдержать. И почему бы и не сфотографировать свой шедевр для того, чтобы похвастаться им перед интернет-знакомыми? Ведь такая красота не должна остаться незамеченной. Наверное, именно так и подумали кулинары, которые испекли тортики из этой подборки.

«Жена испекла дочке на 13 лет торт „Уэнсдэй“»

Слушай, мне 50 лет, но я тоже в полном восторге! © eball72 / Reddit

«Единственное, что я в принципе пеку, — это торты на дни рождения. Этот — на 4-летие дочери»

Ничего не может быть лучше, чем кексики в виде горных коров

«Племянник заказал торт в один слой и чтобы глазури поменьше. А еще он без ума от кошек и котов. Итак, вот итог»

«Вот такой суши-торт на день рождения племянника»

«Дочка играла с этой лисичкой с самого рождения. Надеюсь, ей не будет грустно ее съесть!»

«Мечтала испечь такой торт с того самого момента, как начала заниматься декором выпечки»

Это не кастрюля макарон с сыром, а тортик. И вот что у него в разрезе

«Соорудила мультяшный торт. Для первого раза очень даже неплохо вышло»

«Мой ребенок попросил испечь торт-бургер в виде кошки»

«Изобразила на торте кошку своей клиентки»

«Пару дней назад испекла торт в виде хоббичьей норы. В общем, переезжаю туда жить»

«Муж увлекается микологией. И вот такой торт я испекла ему на день рождения! Грибочки сделала из безе»

«Испекла булочки-мандаринки. И их даже можно почистить!»

«Устраиваю вечер просмотра „Дюны“ и по случаю испекла коричного Песчаного червя»

«Мой первый торт в виде шахмат. Знаете, я довольна»

«Наверное, я больше никогда не решусь использовать эту насадку для крема: столько с ней возни!»

«Мой четырехлетка просто одержим динозаврами. И вот такой я приготовила для него торт»

Кексы с цветочным декором из масляного крема