20 человек, которые если что-то пекут, то выпендриваются по полной
Любо-дорого смотреть на лица родных и друзей, пораженных вашими кулинарными талантами. А когда это не просто вкусно, но и красиво, то тут уж совсем эмоций не сдержать. И почему бы и не сфотографировать свой шедевр для того, чтобы похвастаться им перед интернет-знакомыми? Ведь такая красота не должна остаться незамеченной. Наверное, именно так и подумали кулинары, которые испекли тортики из этой подборки.
«Жена испекла дочке на 13 лет торт „Уэнсдэй“»
- Слушай, мне 50 лет, но я тоже в полном восторге! © eball72 / Reddit
«Единственное, что я в принципе пеку, — это торты на дни рождения. Этот — на 4-летие дочери»
Ничего не может быть лучше, чем кексики в виде горных коров
«Племянник заказал торт в один слой и чтобы глазури поменьше. А еще он без ума от кошек и котов. Итак, вот итог»
«Вот такой суши-торт на день рождения племянника»
«Дочка играла с этой лисичкой с самого рождения. Надеюсь, ей не будет грустно ее съесть!»
«Мечтала испечь такой торт с того самого момента, как начала заниматься декором выпечки»
Это не кастрюля макарон с сыром, а тортик. И вот что у него в разрезе
«Соорудила мультяшный торт. Для первого раза очень даже неплохо вышло»
«Мой ребенок попросил испечь торт-бургер в виде кошки»
«Изобразила на торте кошку своей клиентки»
«Пару дней назад испекла торт в виде хоббичьей норы. В общем, переезжаю туда жить»
«Муж увлекается микологией. И вот такой торт я испекла ему на день рождения! Грибочки сделала из безе»
«Испекла булочки-мандаринки. И их даже можно почистить!»
«Устраиваю вечер просмотра „Дюны“ и по случаю испекла коричного Песчаного червя»
«Мой первый торт в виде шахмат. Знаете, я довольна»
«Наверное, я больше никогда не решусь использовать эту насадку для крема: столько с ней возни!»
«Мой четырехлетка просто одержим динозаврами. И вот такой я приготовила для него торт»
Кексы с цветочным декором из масляного крема
«Испекла вертикальный тортик. Крем будет долго застывать, но зато мне было не скучно в процессе»
Фото на превью DiscoStu303 / Reddit
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