20+ человек, которые если уж берутся за ремонт, то создают квартиру мечты

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После хорошо сделанного ремонта приятно поделиться результатами с другими пользователями интернета. А особенно, когда удалось так удачно стыковать между собой предметы интерьера, что просто смотреть на это — настоящее эстетическое наслаждение.

«Остался ненужный кусок столешницы, который хотели выбросить, а потом пригляделись и обалдели: он идеально подходит к пустому углу в гостиной! Пазл сложился»

«Из-за стены этот проход был таким темным и невзрачным. Мы снесли ее и соорудили на ее месте эту красоту из перил и цветов. Смотрю — и прямо готова прыгать от восторга»

«Устанавливаю себе пол с подогревом»

«Положил коврик на плитку у себя в ванной»

«Решили не выбрасывать диван, а приберечь для подвала. И не пожалели — подошел идеально»

«Занимаюсь ландшафтным дизайном. И вот так совпадение! Нарочно я бы так не смог, даже если б попытался»

«Сосед по комнате купил подставку для специй вообще без каких-либо замеров»

«Заказали кухню, но совсем забыли про выпирающий подоконник. И что вы думаете? Подошло идеально само собой»

«Взгляните только на мой уютнейший уголок»

«А вот кровать моей девушки»

«Тут должна была стоять вешалка, но по воле случая мой старый холодильник встал сюда как влитой»

Всем бы такое везение при покупке полочек

«Поставил в ванную шкафчик и все еще могу без проблем открывать и закрывать дверь»

«Кто-то скажет, что это уродство какое-то. А я скажу, что довольна результатом!»

«Моя девушка купила себе новый диванчик»

«Сегодня прибыла наша прикроватная тумбочка»

«Не проверил как следует размеры проектора перед покупкой, да еще и про окантовку забыл... Словом, вот результат. Я счастливчик!»

«Новые цветочные горшки идеально подошли к плитке на террасе»

«Обновили кухню. Вот так у нас открываются посудомойка и шкаф с мусором»

«Снимаю комнату. Решила сама сделать ее интереснее и светлее, а мне говорили, что у меня ничего не выйдет»



«Но я убрала ковер, переклеила обои, а шкафы поставила углом и перекрасила. А из зеркальной стенки шкафа сделала подобие трельяжа. И вот что вышло».