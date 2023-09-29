20+ человек, которые годами хранили лучшее на потом. И вот этот день настал

У некоторых людей есть так называемый «синдром отложенной жизни», когда все ценное, дорогое, необычное откладывается то ли на «черный» день, то ли до лучших времен. Благодаря таким особам некоторые вещи и через 20-40 лет выглядят, как новые, и могут стать настоящим богатством для новых поколений.

«Снимаю квартиру, хозяева — милейшие люди чуть за 70. На кухне стоит такой сервиз, что у моей бабушки инфаркт бы случился»

«Это же небезызвестный сервиз „Мадонна“ и богатый набор хрусталя».

«Были у бабушки на дне рождения — ей исполнилось 82 года. Посидели, поздравили, подарили подарки. Но и от нее никто не ушел без презента»

«Моей маме бабушка подарила шарф из норки. Как ей удалось сохранить эту вещь нетронутой, с заводской биркой, остается для меня загадкой. Будто вскрыли капсулу времени».

«Мама мечтала, что в этом я буду очаровывать мужа после свадьбы. Повезло ему, что она с размером не угадала!»

Как люди избавляются от синдрома отложенной жизни

Был у меня в начале 2000-х обалденный белый кружевной топ в виде корсета. Как же я его любила, берегла и тряслась над ним! Мама купила мне его, когда мне было лет 14, наверное. И я все ждала подходящего случая его надеть, а случай все не наступал. Я окончила школу, а случай так и не подвернулся. Я поступила учиться, но случай так и не настал. В 2011 году я переезжала на другой конец страны с ограничением веса чемодана в 25 кг. И очень придирчиво перебирала свои вещи, что взять. Достала я этот корсет, посмотрела на него. А он пожелтел да еще и вышел из моды. Поняла я, что на улицу уже никогда в таком не выйду, да и бросила его при переезде. С тех пор вещи ношу сразу, а не жду удобного случая. © Lialin / Pikabu

«Будучи человеком домовитым, не люблю выбрасывать вещи. Вот эти панталоны с начесом, новые, с этикетками, продал за ₽ 1 тыс.»

«А купила их женщина, которая рассказала, что ее мама живет в Норильске. И эта мама тоскует по старым временам, когда в продаже иногда появлялись импортные панталоны с начесом, очень теплые и удобные. И дочка решила подарить ей те самые панталоны. Думаю, мама осталась довольна».

«Когда я купила это портмоне, я была влюблена в его нежную глянцевую кожу цвета спелой вишни. Я хранила его для особого случая»

«Мне казалось, что такой красивой вещью нельзя просто взять и начать пользоваться. Надо ждать события, как ждали сервизы в бабушкином серванте. Когда «событие» наконец наступило, я с трепетом развернула портмоне из упаковки и выпустила в жизнь. И тут же пожалела — не стоило то событие моего портмоне цвета спелой вишни. Но обратно уже не спрячешь, так и пользуюсь им до сих пор. © Sweird / Pikabu

«Разбирали бабушкины антресоли, нашли несколько новых полотенец»

Когда детский опыт учит на всю жизнь

В 1996 году мне было 5. Денег в семье не было, одежду донашивали за кем придется. И тут мне на день рождения кто-то из родственников подарил костюм: юбку и кофту. Красивущие! Мои личные, новые. Так выглядело счастье для пятилетней девчонки. Мать убрала костюм в сундук со словами: «Будет подходящий случай — наденешь, а так нечего вещи пачкать». Я пыталась уговорить маму достать мне костюм и разрешить носить, но она была непреклонна. Наткнулись на этот костюм спустя лет 5. Он был все такой же красивый, новый, с бирками. Вот только «случай» не подвернулся.

У матери вообще такое кредо по жизни было: откладывать все до лучших времен, даже в быту. Хлеб дома есть, но купили свежего. Едим вчерашний, «а то зачерствеет». Завтра будем есть тот, что сегодня купили. И получалось, что свежего хлеба никогда и не ели.

Сейчас я взрослый человек и живу самостоятельно. И усвоила для себя правило: съедать все самое вкусное сегодня. Носить красивые вещи, когда я хочу, а не когда выдастся удачный случай. Жить надо здесь и сегодня. © IncedoPerIgnes / Pikabu

«Бабушка моя почти всю жизнь была поваром. При выходе на пенсию ей подарили красивый чайный сервиз на 6 персон. На большом чайнике была именная гравировка»

«Сервиз бабушка берегла, доставался он только в праздники и жил у нее в полной сохранности. Потом он перешел в семью моих родителей, а остаточки от бабушкиного сервиза берегу я и ставлю его на стол по особым случаям».

«Папа привез мне куклу из Южной Кореи в 1991 году. У нас таких не было совсем. Она как Барби, но не Барби»

«Сначала мне ее не подарили, потому что сломаю. Потом решили подождать Нового года, потом дня рождения, потом чего-то еще. На каждый праздник я мечтала получить именно ее. Конечно, я иногда доставала куклу из коробки, но никогда ею не играла (мне за эти открывания всегда жутко доставалось от мамы). В общем, родители подарили мне ее на 27 лет, а я еле сдержалась, чтоб не заплакать. В итоге эту куклу зубная фея принесла моей дочери взамен очередного выпавшего зубика. Я даже в нее играла вместе с ней, но это не то».

«Досталась квартира от бабушки. Разобрал чуток кладовку, нашел немного хозяйственного мыла. Совсем чуть-чуть — 113 штук. Что с этим богатством делать — ума не приложу»

Когда избавляться от синдрома отложенной жизни ой как сладко

В детстве, у нас дома в серванте всегда лежали шоколадные конфеты в красивых коробках, но есть их было нельзя, потому что «это на праздники». В связи с этим некоторые конфеты съедались с уже истекшим сроком годности. Тортики покупались тоже исключительно на большие торжества. И вот я вырос, стал сам зарабатывать, появились дети, а просто так купить и съесть коробку конфет было сложно: как стопор какой-то срабатывал. Умом понимал, что можно купить сколько угодно, а в голове все равно сидело: «Это на праздник...» Кое-как победил эти мысли, и теперь балую себя и домашних вкусностями, которые раньше были чем-то экзотическим. © 2botinka / Pikabu

«Нашел в „стенке“ рубашку 1984 года выпуска. Идеально белая, единственный изъян — это пожелтевшие пуговицы. И самое главное: по размеру — как на меня шили»

«Нашли в квартире деда множество пачек чая еще с 70-80-х годов, а также дорожный набор из кипятильника, стакана, подстаканника и чехла»

Мне эту «пуховку» давали надевать только по особому случаю, а то «вдруг истреплется». А теперь ее носит моя дочка тогда, когда хочет"

Если откладывать лучшее на потом, можно не получить ничего

В моем детстве жили мы небогато, нечасто с сестрой видели конфеты и сладости. Когда мне было лет 5, родителям на праздник подарили просто огромнейшую коробку шоколадных конфет в виде картины. Помню, что коробка была размером примерно с меня 5-летнюю и на ней была изображена какая-то дворянская семья. Конечно же, открыть ее мне не дали. Долго я ходила вокруг комода, на котором стояла коробка, и жадно ее рассматривала, предвкушая великолепный вкус конфет. Через 5 месяцев мама все же разрешила ее открыть, а внутри вместо вкусных конфет оказались лишь шоколадные побелевшие неразгрызаемые камни. И горький вкус разочарования. © VashaNata / Pikabu

«Мне от бабуленьки достались наклейки на ванну. Я помню как с ними играла в детстве, не понимала, что это вообще, но было интересно»

«И вдруг я их нахожу на даче среди всяких нужностей. Забрала себе и решила узнать, откуда они и какого года. Оказалось, этим штукам почти 50 лет. Наверное, уже поздно наклеивать, пусть доживут до 100».

«„Если вам нужно, возьмите за символическую плату“, — сказали мне. Целая коробка новогодней радости стояла на выброс! Представляете?»

«Обняла ее как родную, загрузила в багажник и увезла домой. Внутри все аккуратно в коробочках завернуто в газеты 1983 года. Конфетти 2 пачки даже не раскрыты! Сижу и радуюсь, как ребенок».

«А я недавно вот такую красоту нашла»

В чужие закрома лезть не стоит

Я, когда стала со свекровью жить, повытаскивала всю посуду из коробок. Там много чего было, а пили чай из треснутых кружек. Там был чайный набор на 6 персон из настоящего фарфора. Тонюсенький, просто прозрачный. И только я достала первую чайную пару, кот запрыгнул на стол — и все, нет чашечки. А чашечка еще свекровиной мамой куплена. Тогда я молча собрала все обратно и никогда больше не лезла.

А посуду свекрови постоянно новую дарю, чтоб из битой не пила. Но когда мы приходим к ней, она всегда достает остатки того сервиза на 6 персон. © YaPionerka / Pikabu

«Мне с детства твердили, что хрустальную посуду в „стенке“ брать нельзя, так как это для особого дня. Прошли годы. Так уже можно доставать хрусталь или еще нет?»