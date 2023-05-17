20 человек, которые хлебнули впечатлений в общественном месте, да так, что лучше бы дома остались

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К сожалению, в нашей жизни довольно часто бывают моменты, когда общественное место оставляет после себя не совсем приятные впечатления. Например, в кинотеатре какой-то зритель нагло разложит свои ноги на сиденья перед собой, или в кафе за столиком бессовестные посетители оставят использованный подгузник. В таких случаях, как говорится, на душе остается осадок. Пользователи сети поведали, с какими раздражающими ситуациями им довелось столкнуться.

«Мы просто хотели сесть на свои места в кинотеатре, но обнаружили вот это. Пожалуй, лучше пересесть»

«Заплатил просто бешеные деньги, чтобы попасть с семьей в парк развлечений. А у них тут вот такая бумага»

«Отдал $ 330 за ночь в отеле. Вот порция луковых колец, которая включена в стоимость»

«Какой-то пассажир положил ноги на подголовник. Запах распространился по всему самолету»

Бывает, что посетители оставляют после себя какой-то мусор. Но эти переплюнули всех

Подобные выходки встречаются довольно часто. Вот целая статья, посвященная им.

«Зашел в туалет на заправке, и оказалось, что они тут хранят все это»

«Это даже не моя машина, но жутко бесит сама ситуация»

«Кто-то решил выбросить свою вставную челюсть в унитаз и засорил всю канализацию. Во всем здании нельзя было пользоваться туалетами»

«В отеле я заплатил за этот завтрак $ 14»

В отелях всегда все делится на 2 категории: одно — бесплатное, а другое — слишком дорогое. © coneslayer / Reddit

«Какой-то уникум ходит по магазину, ест куриные крылышки и бросает кости на пол»

«Со мной на рейсе летел вот такой пассажир»

Это чудеса парковки

Ситуация, когда просто нет слов — одни эмоции

«Спуск в подъезде со второго этажа на первый. Я ростом 190 см»

«Вот не понимаю: до контейнера дойти остается 5–7 метров!»

«Вот так у нас в городе сдаются в аренду велосипеды»

«Вместо того чтобы сдать чемодан в багажное отделение, его разместили вот так. И это в переполненном поезде»

«Мне очень жалко сотрудников, которые будут тут убирать»

«Половину всего концерта я видел такую картину»

«Вот так подстригли мою дочь. Никогда больше не вернемся сюда»