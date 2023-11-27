20 человек, которые хотели мирно жить в съемной квартире. Но не тут-то было
Где-то в идеальном мире арендодатель вручает ключи квартиранту, и тот спокойно живет в комфортных условиях. Но в реальности попытка отыскать съемное жилье часто похожа на квест с непредсказуемым финалом. Никогда не угадаешь, какой сюрприз ждет внутри и что творится в головах у соседей.
- Поссорились с бабкой снизу. Основная претензия — шум от нас. И вот как-то звонит мне участковый и приказывает явиться к нему. Выяснилось, что бабуля накатала заявление с жалобой, что у меня подпольная стоматологическая клиника. На мой вопрос участковому, что он намерен со мной сделать, и не могу ли я написать ответную бумагу, скажем, за клевету, тот аж позеленел. Мужика стало по-человечески жаль, с чем я и ушел в закат. Что он потом ответил бабке, не знаю. Вроде она малость поутихла. © DouViction / Pikabu
- Недавно с мужем сняли жилье в высотке. Квартиросъемщиков здесь мало, в основном собственники квартир еще со времен застройки проживают. Когда с кем-либо едем в лифте, каждый обязательно нас расспрашивает, кто мы и что здесь делаем. Надоело до жути. Часто встречаем мужика с карманной собачкой, которую он каждый вечер выводит гулять.
Однажды вышли во двор, муж начал греть нашу старенькую машину. Так этот сосед прицепился к нам, мол, что вы тут дымите своей шашлычницей, мешаете гулять моей собаке, и вообще дым от машины заходит ко мне в квартиру через окно.
Скидывает он собаку с рук и кричит: «Давай Жулька, задирай лапу на их машину!» Мы посмотрели на него, как на сумасшедшего, но решили не поддаваться на провокации. Тем более что Жулька, видимо, в этот момент в туалет как раз и не хотела.
Через две недели встречаю я этого соседа с собакой на руках в лифте. Захожу, здороваюсь, он молчит. В этот момент я замечаю, как по мужику течет тоненькая струйка. Вот так ему и надо. © Подслушано / Ideer
- Сняли квартиру возле метро, окна прямо на проезжую часть выходят, но при закрытых тишина практически идеальная. Вот только есть одно но: будучи на десятом этаже, чувствуешь, когда под землей проезжает поезд. Это такой приглушенный, идущий из глубины гул и ни с чем не сравнимая вибрация, пронизывающая все. И так каждую минуту. Первые дни я ничего не чувствовала, но один раз заметишь, и эта вибрация тебя преследует. Надеюсь, привыкнем. © Подслушано / Ideer
- Хозяйка жилья решила его продать. Мы договорились о сроках переезда, но она заявилась к нам на месяц раньше со своими собаками, поселилась в доме и стала всеми силами нас выживать. Эта дама брила ноги на кухне, приводила друзей и родственников, выбрасывала наши вещи без спроса и превратила последние несколько недель в этом жилье в ад. © ClassicFlavour / Reddit
- Сняли квартиру. Соседка — бабушка божий одуванчик. Смотрю телевизор, слышу, на кухне непонятные звуки, вспоминаю, что не закрыла дверь. На трясущихся ногах иду на кухню, а там эта бабушка нагло ест мой виноград, приговаривая, что можно и повкуснее было выбрать. Дверь с тех пор запирается. © Подслушано / Ideer
- Сняли квартиру у бабули, все детали обговорили. Заселились с мужем, живем неделю. Утром воскресенья слышим, как ключ проворачивается в двери. Оказалось, бабушка с внуками, двумя великовозрастными парнями, пришла проверить, как мы тут. © R A / ADME
- Хозяин заявил: «Держите шторы в гостиной открытыми, чтобы в доме плесень не появлялась». А на самом деле это нужно было, чтобы он мог стоять на крыльце, заглядывать внутрь и проверять, поддерживаю ли я порядок или заросла грязью. © Candice Lombard / Quora
- Коллега сняла квартиру и только на следующий день узнала, что там живет кошка. Когда смотрели, она, видимо, пряталась, а потом проголодалась и вышла. Коллега сфоткала ее, прислала хозяйке и спросила, кто это. Ответ был гениальный: «Обычная кошка. Маша. А чего такого, она и с другими жильцами жила. Вам разве помешает? Ест мало». © Vocean / Pikabu
- Арендодатель гордился тем, что своими руками превратил кладовку наверху гаража в однокомнатную квартиру. Мы с женой тогда отчаянно нуждались в жилье, потому и согласились на это предложение. Сюрпризы начались сразу после переезда: хозяин выкрутил все лампочки и сказал нам, что нужно поставить новые. А потом выяснилось, что в этой квартире не было нормального водопровода, пол оказался сделан под наклоном и плохо работал смыв в туалете. Позже хозяина оштрафовали за отсутствие разрешения на строительство и заставили разобрать эту «квартиру». © Apollo Themis / Quora
- Заехали в съемную квартиру. Одна бабка всегда сидела в подъезде или где-то рядом. Когда я поднимался домой, она выскакивала как чертик из табакерки и нервно спрашивала: «А вы из какой квартиры?!» Когда я с ней первый раз столкнулся, то на позитиве объяснил, что вот соседи мы теперь и все такое. Но через день она снова подскочила с тем же вопросом. На пятый раз я не ответил, чем спровоцировал скандал: «Ты обязан мне сказать! Я старшая по дому! Никакую рекламу в ящики не пихай!»
И так было все время, пока я там жил. Я поднимаюсь — она спрашивает. Можно было бы игнорировать, но это не наш путь, поэтому благодаря ей я прокачал навык ответов до нереальных высот. Вы из какой квартиры? Из двухкомнатной. Из 228-й (и неважно, что в доме всего 60 квартир). Из своей. Я газовое оборудование пришел проверить. Или просто проходил мимо, загадочно поняв палец в небо. Сразу скажу, что бабка эта вовсе не сумасшедшая. Просто она таким образом развлекалась. © 99.waysup / Pikabu
- Заезжали через риелтора, хозяев в городе не было. Я поставила условие, что мы сделаем ремонт в счет оплаты. Риелтор сказала: «Без проблем». Мы решили, что она уточнила у хозяйки. Квартира была ушатанная — почерневшие ободранные обои, закопченые углы и проемы окон. Я делаю ремонт, скидываю в процессе фотки хозяйке, та мне шлет смайлики. Когда же я предъявила чеки, она заявила: «Ничего подобного. Мне ремонт не нужен. Это он вам нужен, вот вы и делаете его за свой счет».
Потом мы съехали, купили свою квартиру. Сдали квартиру из рук в руки, были хозяева, все посмотрели, без претензий взяли ключи. Через 2 месяца звонок: «Вы нам квартиру загадили, не хотите ли оплатить клининг?» Я выпала в осадок и просто бросила трубку. © Марта Брахман / ADME
- Мы были без туалета 3 недели из-за протекавшей канализационной трубы. Хорошо, что рядом был спортзал, где мы занимались. Туда и ходили каждый день. © Third_Chelonaut / Reddit
- Друг купил квартиру в доме, где раньше была общага. Квартиры сделали благоустроенными, а привычки у людей остались. Рассказывает, как соседи все время приходят соль попросить, а недавно заявились и говорят: «Можно мы у вас телевизор посмотрим, а то наш сломался». © Подслушано / Ideer
- Въехала в съемную квартиру. Цена выше средней, но особо выбирать не было возможности: сентябрь, нашествие студентов. Под входной дверью — щель, при проветривании продувало всю квартиру насквозь. На домашний телефон названивали из банка, разыскивали какого-то Андрея. Но самая прелесть — трубы. После первой стирки пришла соседка снизу ругаться — затопило. Оказалось, это уже давно тянется. Труба под ванной была заткнута куском тряпки, из нее просто текло. Через пару недель съехали: нашли вариант процентов на 30 дешевле. Когда выезжали, хозяйка как раз обсуждала цену с новыми жильцами и сразу требовала с них предоплату за 3 месяца. © MilaMi / ADME
- Когда я учился в университете, то снимал квартиру у парня, который взял залог наличными. Он сказал, что вернет его, когда я буду съезжать. Приехали мои родители, мы загрузили машину и навели порядок в жилье. А хозяина все еще не было. Мне пришлось раскопать адрес его проживания где-то в документах.
Короче, мы все-таки нашли его, буквально прижали к стенке и повели к ближайшему банкомату. Думаю, я был единственным арендатором, которому вернули залог в полном объеме — все остальные, видимо, понадеялись на честность хозяина, а потом махнули рукой. © webvictim / Reddit
- Уехали с мужем по работе в другой город на полгода и сняли квартиру для удобства. На наше удивление выяснилось, что там живет кошка. Она уже год была одна, хозяева улетели в другую страну. К ней раз в неделю приходили какие-то знакомые владельцев квартиры, чтобы насыпать корма в большую миску и налить воды. Бегала от нас месяц, потом привыкла и полюбила, спала только с нами и ждала у дверей целый день. Не выдержали, забрали с собой, она все равно тут никому не нужна была. Зато теперь это плюшевое счастье наше! © Подслушано / Ideer
- Снял квартиру весной, через некоторое время начала долбиться в дверь бабка, типа старшая по подъезду. Я не открывал, мой дом — моя крепость. Тогда она подкараулила меня около подъезда и вывалила новость: оказывается она с другими бабулями решила, что я должен убрать мусор перед их окнами. Мол, я молодой и здоровый. Пришлось вежливо объяснить им, что есть управляющая компания и дворник, получающий за это зарплату, а мне как-то и рабочего дня на ногах хватает, спасибо. © nagrante / Pikabu
- Хозяйка съемного жилья собирала с меня арендную плату, а сама не платила ипотеку. Однажды вечером я пришла домой с работы и обнаружила на входной двери решение суда о необходимости покинуть помещение в ближайшие 24 часа. Через какое-то время мои вещи просто выкинули из дома и свалили кучей в гараже. Пришлось тратить много времени на разбирательства с хозяйкой и требовать, чтобы она возместила ущерб. © Jennifer Mohseni / Quora
- Переехали в двухкомнатную квартиру. Не повезло с соседями, а точнее, с двумя старушками, живущими снизу и сбоку от нас. Как-то к нам стучится бабушка и изрекает: «Вы почему ночью так громко ходите, почему орете? У меня давление 200 на 140». А потом приходит старшая по дому и с наездом заявляет: «Говорите свои паспортные данные, я должна знать, кто здесь живет!»
Я отвечаю: «В паспорте написано не передавать данные третьим лицам. Покиньте, пожалуйста, квартиру, иначе я вызову полицию».
Узнал о себе много нового, а потом пожаловался хозяйке на неадекватных соседей. А она вздыхает: «Вот, теперь и вы. У меня прошлые съемщики из-за них-то и сбежали, давайте я вам скидку сделаю, только оставайтесь». © darkkayten / Pikabu
- Решили с будущей женой жить вместе. Сняли однокомнатную. Жена работала с 8 утра, я пахал на скорой сутками. Как-то приезжаю с работы, захожу в квартиру. Устал, хочу только помыться и пару часов поспать. А тут на диване лежит хозяйка. Сказать что я обалдел, не сказать ничего. Оказывается, ее сын из дома выгнал. Ну я принял душ и позвонил своей будущей жене на работу, а потом приступил к вывозу вещей к родителям. © Hottabych / ADME
Жилищный вопрос часто становится камнем преткновения даже между ближайшими родственниками. К примеру, у нас есть история о свекрови, которая думала, что квартиру невестки можно превратить в гостиницу.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые хотели мирно жить в съемной квартире. Но не тут-то было
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