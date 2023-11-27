20 человек, которые хотели мирно жить в съемной квартире. Но не тут-то было

Где-то в идеальном мире арендодатель вручает ключи квартиранту, и тот спокойно живет в комфортных условиях. Но в реальности попытка отыскать съемное жилье часто похожа на квест с непредсказуемым финалом. Никогда не угадаешь, какой сюрприз ждет внутри и что творится в головах у соседей.