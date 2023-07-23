20+ человек, которые хотели просто долететь до нужного места, но жизнь отсыпала им впечатлений полной ложкой

Авиаперелеты позволяют путешествовать на огромные расстояния буквально за считанные часы. Правда, это время придется провести в замкнутом пространстве с попутчиками, которые могут оказаться людьми своеобразных взглядов. Кроме того, питание на борту самолета и состояние багажа после полета могут вызывать вопросы. Очень много вопросов.

«Я заплатил за перелет $ 1 000, и вот что мне принесли на обед. Из плюсов: это было теплым»

«Мне досталась соседка, которая просидела так весь полет. А уж какой был запах...»

«Нюхать чужие ноги неприятно. Но вы только посмотрите на это! А лететь нам 9 часов»

«Сегодня подруга летела на самолете. И вот в каком виде ей вернули багаж»

«Мы летели 14 часов. Люди, которые сидели передо мной, оставили после себя все это. Да, перелет был долгий, но свинство это не оправдывает»

«Бортпроводница несколько раз попросила моего сына „выключить свое устройство“»

«Впереди 12 часов полета. А я сижу рядом с человеком, который затарился лекарствами и кашляет без остановки»

«Я — аллергик. В частности, мне нельзя яйца, и я указала это при заказе билета. На обед в самолете мне принесли омлет»

«Без орехов. Без яиц. Без кунжута».

«Из-за того, что мое кресло в самолете было сломано, стюардесса попросила меня сесть рядом с этой женщиной. Но та заявила, что ей надо поспать, и улеглась»

«Передо мной в самолете сидели дети. Вот в каком виде они оставили свои места. Мы сказали об этом их родителям, а те заявили: „Ничего страшного“»

«Мужчина и его дочка вели себя отвратительно. А бортпроводницы им даже ничего не сказали»

«Жвачка под подлокотником, оставшаяся, видимо, с предыдущего полета, испачкала мои джинсы»

«Все 5 часов перелета мне пришлось смотреть на это»

«Вот в каком виде мне выдали багаж после полета. Грудное молоко, которое было в сумке, конечно, испортилось»

«Я летел 4 часа. Экран завис на объявлении для пассажиров, а USB-порт не работал»

Одна дамочка выставила свой поднос с обедом прямо в проход самолета

«Я предполагал, что с ростом 211 см мне будет немного неудобно в самолете, но не думал, что настолько. А в небе придется провести 13 часов»

«Летел на самолете. Вот что творила пожилая дама, которая сидела позади меня. Когда я попросил ее так не делать, она заявила: „Помедитируй — и успокоишься!“»

«7 часов полета. Хорошо, что мне досталось место у окошка»

«И с этими людьми мне лететь 11 часов! А мы еще даже не поднялись в воздух»

«Я не могу понять, как авиакомпаниям не стыдно брать $ 10 за такой обед. Ожидание и реальность»