20 фото, которые по чистой случайности оказались похожи на картины эпохи Возрождения

В наши дни мы в любой момент можем вытащить телефон и запечатлеть все, что происходит вокруг. Кажется, в этих кадрах нет ничего необычного. Но иногда у фотографов-любителей неожиданно получаются снимки, которые вполне можно перепутать с произведениями знаменитых художников. Только посмотрите, как падает свет на этих фото, и насколько вдохновенными выглядят их герои.

«Женщина с двумя собаками»

«Моя девушка подумала, что это картина. Но это реальное фото. Просто у моего телефона была заляпана камера. Тут нет даже фильтров»

«Моя жена в день нашей свадьбы»

«Затишье после грозы»

«Моя мама сделала эту фотографию моего прадеда, когда он работал в столярной мастерской. В то время она была подростком»

«Вид с моего заднего крыльца»

«Просто фотография моей мамы»

«Лошадиный стоматолог»

Спорю, что он еще светскую беседу вести пытался". © Accomplished_Tell_35 / Reddit

«Готовлю маффины перед работой»

«Фотография, которую я сделал на вечеринке»

«Сестра моей бабушки. Ей сейчас 95 лет»

Она выглядит как королевская особа. © electric_shocks / Reddit

«Ужин моего отца после того, как отключили электричество»

«Это фото сделала моя бабуля»

Мне только кажется, или это слегка отдает импрессионизмом? © Affectionate_Lock_87 / Reddit

«Собака и зеркало»

«Я сфотографировал поросят»

«Мой друг сидел в сценическом костюме за кулисами»

«Коты наблюдают друг за другом»

«Отец отправляется проверять чердак»

«Я играю на сцене»

«Друг зажигает лампу после отключения электричества»