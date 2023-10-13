20 фото, которые по чистой случайности оказались похожи на картины эпохи Возрождения
В наши дни мы в любой момент можем вытащить телефон и запечатлеть все, что происходит вокруг. Кажется, в этих кадрах нет ничего необычного. Но иногда у фотографов-любителей неожиданно получаются снимки, которые вполне можно перепутать с произведениями знаменитых художников. Только посмотрите, как падает свет на этих фото, и насколько вдохновенными выглядят их герои.
«Женщина с двумя собаками»
«Моя девушка подумала, что это картина. Но это реальное фото. Просто у моего телефона была заляпана камера. Тут нет даже фильтров»
«Моя жена в день нашей свадьбы»
«Затишье после грозы»
«Моя мама сделала эту фотографию моего прадеда, когда он работал в столярной мастерской. В то время она была подростком»
«Вид с моего заднего крыльца»
«Просто фотография моей мамы»
«Лошадиный стоматолог»
- Спорю, что он еще светскую беседу вести пытался". © Accomplished_Tell_35 / Reddit
«Готовлю маффины перед работой»
«Фотография, которую я сделал на вечеринке»
«Сестра моей бабушки. Ей сейчас 95 лет»
- Она выглядит как королевская особа. © electric_shocks / Reddit
«Ужин моего отца после того, как отключили электричество»
«Это фото сделала моя бабуля»
- Мне только кажется, или это слегка отдает импрессионизмом? © Affectionate_Lock_87 / Reddit
«Собака и зеркало»
«Я сфотографировал поросят»
«Мой друг сидел в сценическом костюме за кулисами»
«Коты наблюдают друг за другом»
«Отец отправляется проверять чердак»
«Я играю на сцене»
«Друг зажигает лампу после отключения электричества»
Это не единственная наша подборка со снимками людей, которые однажды нажали на кнопку фотоаппарата, а на выходе получили кадр, похожий чуть ли не на полотно знаменитого итальянского художника. С их помощью мы обнаружили, что при правильном освещении может быть прекрасен даже рулон туалетной бумаги.
Фото на превью Psych_212 / Reddit
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