20+ человек, которые хотели сделать шедевр своими руками, но не срослось

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Есть кое-что, с чем любой провал легче пережить, — юмор. Он точно необходим, если вы собираетесь заняться рукоделием или рисованием. Ведь не все в начале пути творят как Леонардо да Винчи или Коко Шанель.

ADME по-доброму посмеялся над творениями пользователей сети, которые хотели сделать своими руками шедевр, но что-то пошло не так.

«Больше месяца вышивала фигурки молодоженов в подарок. А когда дошла до лиц, осознала, что понятия не имею, что я делаю»

«Я потратила так много времени, чтобы сделать этот фартук, но он уродлив, аж плакать хочется»

«Я пытался сшить мягкую игрушку, когда был ребенком»

«Пытаюсь научиться рисовать. Пока выходит не так хорошо, как хотелось бы»

«Сделала торт с лягушками для своего парня. Думаю, он меня бросит»

«Коллега попросил смастерить ему штаны для вечеринки»

«Попросила меня дочь лошадку нарисовать. М-да, далеко до оригинала»

«Пыталась сделать кейк-попс в форме оленя. Он получился какой-то ошарашенный»

«Сегодня сосед подарил на прощание подарок, который он сделал своими руками»

«Я воспользовался швейной машинкой впервые за много лет и сшил вот такие штаны»

«Сказал своему сыну, что нарисую его любимого Мстителя — Халка. Я обнаружил, что у меня есть художественный талант 6-летнего ребенка»

«Мама откопала эту старую фотографию, здесь я в самодельном костюме из изоленты»

«Много месяцев меня брали на слабо: смогу ли связать суперуродливые шорты. И я сделал это»

«Хотел приготовить кейк-попсы в форме летучих мышей. Некоторые из них получились так себе»

«Мой первый свитер немного уродлив»

«Для уроков рисования делал набросок своей собаки. Не пойму, почему у меня оценка „отлично“»

«Связала игрушку-единорога для своего кота. Но даже кот от нее шарахается»

«Это должна была быть полноразмерная сумка для покупок»

«Вот как мой парень нарисовал нашего пса»

«У моего друга есть книга оригами „Звездные войны“. Это была его первая попытка»

«Смастерила шапку-ведро из „мусора“. Если что, это она уже менее уродливой выглядит, чем раньше. Но на ощупь по-прежнему как ковер»