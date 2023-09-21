20 человек, которые и надеяться не смели на такой джекпот, а он сам пришел им в руки

Получить от кошки пакетик с деньгами или найти в упаковке с мороженым сразу 2 штуки — эти ситуации даже представить непросто. Но людям из этой подборки по-настоящему повезло. И если вам в последнее время удача не улыбалась, обязательно дочитайте до последней истории: она покажет, что даже неприятная случайность может оказаться подарком судьбы.

«Коллега купил мороженое, а в упаковке оказалось 2 штуки»

Что для одного человека мусор, для другого может оказаться ценной находкой

Позавчера пошла выбрасывать мусор и увидела, что кто-то положил на бак небольшую картину с зимним пейзажем, написанную маслом. Мне стало ее жалко, я забрала ее домой, по приколу выложила на продажу и, как итог, заработала 4 тысячи. © confidencedance / Twitter

«Вот такой чипсище оказался у меня в пакете»

Что для взрослого сущая безделица, для ребенка — джекпот и воспоминание на годы

Помню, как лет в 10-12 шлепаю мимо магазина летом, а там машина стоит на разгрузке, и мужики ящики с яблоками выгружают. А яблоки красные, огромные — никогда таких не видел. Встал и залип: смотрю, удивляюсь. Вдруг грузчик глянул на меня, сунул руку в ящик и вытащил оттуда яблоко. Нет, яблочище прямо размером с арбуз! И так 3 раза. И мне эти яблоки-арбузы в руки сунул, подмигнул хитро и говорит, мол, беги! Никогда потом не ел таких вкусных яблок! © Canvas.Bag / Pikabu

«Луна принесла этот пакетик с деньгами прошлой ночью. Понятия не имею, где она могла его взять»

«Это обычная пицца „Пепперони“, которую заказал брат»

«2 года ждал, пока кувшинка в моем пруду зацветет. И вот настал день, когда это случилось. Определенно, ожидание того стоило»

«Живу в глуши. И сегодня нашла винтажную шубу Christian Dior в комиссионке поблизости. Пригляделась к ценнику и обомлела: это чудо — отхватить за копейки такое золото»

«Звоню вне себя от восторга маме, а она спокойно так выдает: „А кто такой Кристиан Диор?“ Сестра тоже, оказалось, не знает».

«Не нужны мне ваши лотереи! Я уже получила свой выигрыш в этой жизни!»

«Дочка нашла в комиссионном магазине любовь всей своей жизни»

Когда сорвали настоящий джекпот

В детстве жилось тяжело: маму сократили, отец не получал зарплату месяцами. И папа все мечтал, что, как в каком-нибудь фильме, найдет чемодан с деньгами. И вот как-то раз он подобрал на трассе большой мешок, который, видимо, выпал из какого-то грузовика. Мешок не был вскрыт. Мы открыли его и внутри оказалось 20 упаковок кукурузных палочек. Помню, с какой радостью мы его опустошили. © Natalymarketolog / Pikabu

«Наконец-то я нашел емкость для укропа. Только ее и недоставало в моей „деревушке“ с домиками для специй»

«Укроп».

«Я нашел на тротуаре эту купюру»

«Рыбачили с папой и выловили клад, полный ворованных драгоценностей»

«Заказал себе булочку с корицей к кофе. Но мне принесли не булочку, а прямо буханку»

«Арбуз, который я купил, оказался на удивление тонкокожим»

Когда тетя, сама того не желая, сделала дополнительный подарок

Тетя работает учителем, и ей часто дарят конфеты. А она, в свою очередь, передаривает их родственникам. Однажды привезла она мне 2 коробки, я решила открыть, а внутри спрятано 15 косарей! Никому ничего не сказала, подарок же! © Подслушано / Ideer

«Заказал всего 2 закуски и получил 29 упаковок острого соуса»

«Годами искала пальто-накидку с поясом в стиле 60-70-х. А сегодня нашла его в комиссионке! „Да оно обойдется мне всего в $ 1“, — ахнула я, когда вытащила его»

«Теперь вот только проведу чистку и буду распутывать детективные истории».

Когда небольшая неприятность спасла жизнь

Мне было 15 лет, я гулял с собакой. Вернулись домой, я открываю гараж, и тут из него выбегает белка. Пес рванул за ней. Чтобы он не убежал, я решил наступить на поводок, но тот обвил мою ногу, я грохнулся на землю. Было неприятно, но вроде ничего ужасного. А вот на следующий день нога распухла, я аж прихрамывал. Пошел к врачу. Тут-то и выяснилось, что у меня тромбоз вен, который усугубил отек. Для моего возраста это было странно, поэтому врач взял дополнительные анализы и неожиданно выявил злокачественную опухоль размером с грейпфрут. Мы тут же начали лечение, сейчас я полностью здоров. Так что мой резвый собакен невольно спас мне жизнь. © flipthezip / Reddit