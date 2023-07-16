20+ человек, которые из любого беспорядка конфетку сделают
Все мы знаем, как приятно и легко находиться в идеально чистом доме. Прибранное жилище может даже помочь справиться со стрессом. И в самом деле, ведь беспорядок не только делает нашу квартиру неуютной, но и раздражает нервы. Мы решили разузнать, какие потрясающие метаморфозы совершают люди в своих жилищах и обнаружили парочку крутых идей.
«Я связала корзинку сама с помощью джута. Теперь храню в таких разные предметы на кухне, в ванной и в кладовке»
За таким милым рабочим столом работать в 100 раз приятнее
«Обновила мой ящик для специй и чая. Теперь все лежит удобно и я готовлю с большим воодушевлением»
«Когда я кладу новый кусок мыла, „примыливаю“ к нему остатки предыдущего»
«Переехали в новый дом, и жена уже разложила контейнеры»
В эту ткань было завернуто новое постельное белье, а теперь это корзина для хранения вещей
Простая одежда простого человека
«Я бы хотел просто постоять внутри этой кладовки»
«Разложила все книги по цветам»
- Я библиотекарь, и мне просто больно на это смотреть. © jmurphy42 / Reddit
- Тоже не понимаю этой логики. Обычно я сортирую книги по жанру или автору. Так проще найти нужную. © CountessCraft / Reddit
«У нашего малыша есть детский уголок для уборки»
«Моя рабочая зона не очень красивая, зато практичная»
- Практичная — это и есть красивая. © Frozty23 / Reddit
«Мне очень нравится, что все емкости идеально подходят под ширину шкафа»
Место для хранения всякого барахла
«Пришлось взять специи под контроль»
«Теперь у меня есть чайный уголок»
- Поставьте в угол печенье — и будет идеально. © Butter****Squash / Reddit
«Я прибрался в кладовке, и теперь мне за нее не так стыдно»
«Вот как мой парень разобрался с вечно выглядывающими проводами. У меня самой на такое никогда не хватает терпения, сразу психую»
«Из копеечных карнизов и липкой ленты сделал полку для всех машинок сына»
«Кухня маленькая, места в обрез, пришлось креативить»
- Все, пошла делать такое же. © phoenix6315 / Reddit
«А вас тоже бесит лязг, когда достаешь сковородки и кастрюли? Больше никогда — вот что придумала»
У нас от таких идеальных фотографий аж на душе стало хорошо. Если вы тоже перфекционист, то можете посмотреть на результаты работы еще нескольких крутых людей.
Фото на превью imasassypanda / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые из любого беспорядка конфетку сделают
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