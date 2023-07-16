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20+ человек, которые из любого беспорядка конфетку сделают

Народное творчество
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Все мы знаем, как приятно и легко находиться в идеально чистом доме. Прибранное жилище может даже помочь справиться со стрессом. И в самом деле, ведь беспорядок не только делает нашу квартиру неуютной, но и раздражает нервы. Мы решили разузнать, какие потрясающие метаморфозы совершают люди в своих жилищах и обнаружили парочку крутых идей.

«Я связала корзинку сама с помощью джута. Теперь храню в таких разные предметы на кухне, в ванной и в кладовке»

За таким милым рабочим столом работать в 100 раз приятнее

«Обновила мой ящик для специй и чая. Теперь все лежит удобно и я готовлю с большим воодушевлением»

«Когда я кладу новый кусок мыла, „примыливаю“ к нему остатки предыдущего»

«Переехали в новый дом, и жена уже разложила контейнеры»

В эту ткань было завернуто новое постельное белье, а теперь это корзина для хранения вещей

Простая одежда простого человека

«Я бы хотел просто постоять внутри этой кладовки»

«Разложила все книги по цветам»

  • Я библиотекарь, и мне просто больно на это смотреть. © jmurphy42 / Reddit
  • Тоже не понимаю этой логики. Обычно я сортирую книги по жанру или автору. Так проще найти нужную. © CountessCraft / Reddit

«У нашего малыша есть детский уголок для уборки»

«Моя рабочая зона не очень красивая, зато практичная»

«Мне очень нравится, что все емкости идеально подходят под ширину шкафа»

Место для хранения всякого барахла

«Пришлось взять специи под контроль»

«Теперь у меня есть чайный уголок»

«Я прибрался в кладовке, и теперь мне за нее не так стыдно»

«Вот как мой парень разобрался с вечно выглядывающими проводами. У меня самой на такое никогда не хватает терпения, сразу психую»

«Из копеечных карнизов и липкой ленты сделал полку для всех машинок сына»

«Кухня маленькая, места в обрез, пришлось креативить»

«А вас тоже бесит лязг, когда достаешь сковородки и кастрюли? Больше никогда — вот что придумала»

У нас от таких идеальных фотографий аж на душе стало хорошо. Если вы тоже перфекционист, то можете посмотреть на результаты работы еще нескольких крутых людей.

Фото на превью imasassypanda / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые из любого беспорядка конфетку сделают
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