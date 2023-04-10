20 человек, которые изворотливостью и смекалкой выбивают у жизни все самое лучшее
Быт ежедневно обступает нас со всех сторон. Каждый справляется с ним как может, но есть такие, кто выдумывает лайфхаки и хитрости, которые нам сроду в голову не пришли бы. Посмотришь на таких людей — и вдохновишься, и удивишься, и пару-тройку приемов точно возьмешь на карандаш.
«Заболел ребенок? Слюнявчик с кармашком поможет не только во время еды, но и после. Если вдруг тошнит»
«Суперэкономичная мыльница, в которой еще и всегда сухо»
«Хитрость для пап: в дождливую погоду держите в коляске вот эту штуку, если часто ходите на горку»
«Бывает, забываю, пил таблетки или нет. Придумал хитрость»
- Для ясности — это голландский. Maandag — понедельник, Dinsdag — вторник, Woensdag — среда, Donderdag — четверг, Vrijdag — пятница, Zaterdag — суббота и Zondag — воскресенье. © SnowDin556 / Reddit
«Когда нужно закрепить провод у кровати»
«Это работает прямо как оберег»
«Чтобы щетки для соломинок не падали в слив раковины, наденьте на них кольцо для ключей»
«Коврик для мышки под кофемолкой — и вместо шума на кухне царит тишина»
«Из ложки для арбузов и дынь очень удобно кормить рыбок»
«Это лучший способ не опрокинуть еду в машине»
«Приспособила решетку для хранения крышек. Фантастика да и только»
«Чтобы разные насекомые не заползали в перчатки, храните их в контейнере с крышкой»
«Каждый год собака сгрызала таблички с обозначениями растений возле грядок. Но не в этот раз!»
«Идеальны для мелкой рассады. А ведь раньше я такие штуки выбрасывала»
«В местном кафе сломался замок в туалете. Такая штука отлично работает, пока ничего другого нет под рукой»
«Я не назову себя знатоком каким-нибудь, но совет работающий: носите с собой карабин. Когда третья рука просто необходима, выручает отлично»
«Не пускаю собаку во двор ловить белок при помощи ложки»
«Мало места в ящике для ложек и вилок? А если вот так сложить, то все поместится»
«Использую крышечки из-под бутылок, чтобы мячики не укатывались»
«Небольшой лайфхак. Каждый раз, когда я отвлекаюсь от работы, то комкаю листок бумаги и кладу в банку. Это помогает напомнить себе, что очень важно сосредоточиться»
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Фото на превью kiwi_49 / Reddit
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