20 человек, которые лишь раз попробовали что-то связать — и бац, их уже не остановить

Вязание — это волшебное занятие, которое вызывает привыкание. Достаточно один раз взять в руки спицы или крючок и сделать несколько петель — и все, вас уже не остановить. В ход пойдут свитеры, шапки, свадебные наряды или даже чехлы для автомобильных покрышек.

А в конце статьи вы узнаете, что вязание может даже оказаться судьбоносным.

«Жена связала свою первую шапку, но та получилась слишком маленькой. А вот ему подошла идеально»

«Месяц назад решила связать платье. Вязала и распускала целых 7 раз, чтобы ничего и нигде не вываливалось»

«Вот перчатки, которые я вяжу для друга. Ему нужны именно такие, а их сложно купить в магазине»

В воротнике есть одна интересная деталь. Если его поднять, можно увидеть лицо пришельца

Кто-то связал чехол на покрышку крючком

«Большая лиса для маленькой девочки. Заказчица попросила связать лису размером с полуторагодовалого ребенка»

«Связала свитер для своего красивого малыша»

«Эту штуку связала бабушка»

Кстати, посмотрите на другие работы людей, которые доказали, что вязание — это отнюдь не бабушкино хобби.

«Мне очень понравилось вязать этот шарф со стрекозами»

«На днях связала крошечный свитер из обрезков пряжи. Теперь хочу его использовать как брелок»

«Радость на лице моей бабушки, оттого что ей подарили собственную вязаную куклу. До этого она вязала их для внуков и правнуков в течение 40 с лишним лет»

«Связала новую шаль»

«Этот свитер отнял у меня довольно много времени. Но когда я увидела радость в глазах сына, я поняла, что оно того стоило»

Пинетки в виде хот-догов с горчицей и кетчупом

«Моя первая вещь, связанная крючком»

«Впервые вяжу носки»

«Я сделала резинку для волос с гусем»

«Cвязала лилию крючком»

«Cвязала для внучки, добавив к изделию заячьи ушки»

«Cвязала одинаковые кофты для нас с моим мальчиком!»

Бонус: такого после работы точно не ожидаешь

Как-то раз еду с работы в метро, вяжу себе пуловер. Так я расслабляюсь и убиваю время в дороге. Краем глаза замечаю, что мужчина рядом со мной ломает глаза и пялится на меня и как-то все ближе и ближе придвигается. Ну, думаю, этого еще не хватало. А потом смотрю вниз, а у него в руках какая-то книга по вязанию. Оказалось, что он просто засмотрелся, как я работаю крючком. В итоге мы разговорились, познакомились. До сих пор общаемся.