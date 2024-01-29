20 человек, которые просто хотели нормальный товар из интернета, но получили дулю с маслом

Заказывать товары в интернете — это лотерея. Ведь многие продавцы даже не стараются сберечь репутацию и присылают совсем не то, что демонстрируют на фото. Но обманутые покупатели не падают духом и смеются над проблемой. И иногда выкладывают свои неудачные приобретения в сеть.

«Заказал палочки с моцареллой. Они пришли. Без моцареллы»

«Купил мяч для упражнений, его отправили упакованным в таком виде. Казалось бы, что может пойти не так?»

«Заказал 43 размер, а получил эти лапти. Поржал от души»

«Салат, который мой муж заказал, и салат, который в итоге получил»

«Заказала купальник в интернете. И вот что пришло»

«Пара резинок, немного смелости... и в принципе сойдет за купальник». © theoriginalShmook / Reddit

«Купил книгу онлайн, и пока ее доставляли, с ней обращались, как с футбольным мячом»

«Заказала тампоны, а магазин прислал мне это...Высокая впитываемость и обезболивающий эффект. Они точно подшутили надо мной»

Сверхпрочная ткань. Антибактериальные пластыри. Помогают против инфекции, мешают распространению бактерий. Высокая впитываемость и обезболивающий эффект.

«Купил баскетбольный мяч онлайн»

«Заказал куриные наггетсы. Получил коробку полную соленых огурцов»

«Мой приятель купил в интернете игрушку Грогу. Слева — то, что он ожидал получить. Справа то, что пришло»

«У нас выдались тяжелые выходные, и парень сделал нашу первую „крупную покупку“ на распродаже. Видимо, курьер уронил его с лестницы и убежал»

«Заказал туфли для своей девушки, и мне прислали две правых»

«Купила в интернете два топа у одного и того же бренда одежды. Размер был указан один»

«Заказал 3 XL, а получил 13 XL»

«Сковорода, которую я купила онлайн, немного согнута»

«Купили рубашку в сети, а уголки воротника оказались разной длины»

«Моя сестра купила онлайн серый диван. А получила белый диван с серыми подлокотниками»

«Я специально искала праздничную фигурку для своей свекрови. Отзывов на нее не было, а она стоила 30 долларов, поэтому я рискнула. А зря...»

«Я заказал водонепроницаемый чехол для телефона, а продавец продырявил его степлером»

«Я заказал в интернете штаны, и на них осталось это. Ну и как теперь снять эту штуковину?»