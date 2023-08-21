20+ человек, которые мечтают держаться подальше от этой вашей уборки

Есть категория людей, которые убираются так легко и качественно, что аж любуешься. Но наши сегодняшние герои точно где-то насолили музе чистоты, и теперь у них все идет через пень-колоду.

«Брат убрался в комнате к приходу девушки»

Случай с роботом-пылесосом. Будьте внимательны, кожаные!

«Отец ну уж очень тонко намекнул на то, что пора прибраться»

«Я торопился закончить стирку и разлил почти полную бутылку моющего средства. Да еще и в самом труднодоступном месте»

«Думаю, что меня назначили мусорщиком в нашем доме. Потому что если я не буду выносить мусор, то произойдет вот это»

Война двух подходов к воспитанию

Мой парень не умеет пылесосить, мыть полы, протирать пыль. Даже не хочет учиться готовить. До того как он начал жить со мной, не умел нормально мыть посуду и разбрасывал свои вещи. Я приучаю его к порядку, пока неплохо выходит. Это его мама избаловала. Приходила с работы, убиралась и готовила, пока ее мужчины пялились в телик. И теперь она, иногда приходя в МОЮ квартиру, осматривает ее досконально и, если найдет пыль, отчитывает меня, а ему говорит, что он очень ошибся с выбором девушки. © Подслушано / Ideer

«Бабушка косила газон, когда что-то отлетело от газонокосилки и разбило стекло»

«Только что поднял старый ковер. Что это и как это вычистить?»

«Попросила детей убрать Lego»

«„Абсолютная чистота“, в которой мой сосед по квартире оставил кухню. Я никогда не видел взрослого человека, который бы настолько не хотел убирать за собой»

«Мой коллега спокойно работал за этим монитором. Пока мы ему незаметно не намекнули на то, что монитор пора протереть»

«Андрей, помой меня».

Иногда срабатывают только радикальные меры

Перестала убирать в квартире. От мужа помощи не допросишься, а одной тянуть на себе всю домашнюю работу надоело. Недели через 2 муж заметил, что в квартире грязно. Ответ

«Дорогой, я убирала 10 лет. Следующие 10 — твоя очередь» ввел его в ступор, он замер на пару секунд, потом развернулся и вышел из комнаты. Я думала, обиделся, ан нет — за пылесосом пошел. © Подслушано / Ideer

«Мой сосед по комнате оставил мою чугунную сковородку отмокать на целых 3 дня, пока меня не было в городе»

«Моя мама и брат оставили всю посуду мне, пока я была на 12-часовой смене. И это при том, что посудомойка была пустой»

«Компьютерный стол моей сестры»

Порой насолить с уборкой могут даже те, кто в доме не живет

На протяжении многих лет убирала дома песок с пола. Он как-то появлялся даже в кровати. Меняла ковры, ставила водные барьеры у двери, мыла обувь — бесполезно. А в 17 лет на приеме у семейного психолога моя дочь призналась, что это ее папа попросил носить песок с улицы, чтобы маме насолить за развод. А я грешила на инопланетян, старый дом, соседей. © Подслушано / Ideer

«Раковина начала извергать грязные сточные воды на пол и посуду, которую я только что вымыла. Убираюсь уже 3 часа»

«Потратила больше полутора часов на то, чтобы выдраить кухню до блеска. Решила выпить чашечку кофе...»

Порой любовь к расхламлению может привести к неожиданным последствиям

Когда мне было 15 лет, мама заставила делать очередную генеральную уборку. Разбирала сервант, в котором было куча хлама: старые бумаги, упаковки и всякая ерунда. Решила выкинуть. Вот только я не додумалась проверить коробочки от духов и назавтра в шоке узнала, что я выбросила нехилую денежную заначку. Мусор уже увезли к тому времени. Мне это до сих пор припоминают. © Подслушано / Ideer

«Жена включила посудомойку с Fairy»

Не суди книгу по обложке

Однажды в окно увидела, как женщина тщательно убирала балкон. Она все вымывала, протирала пыль, цветочки красивые вынесла. Я даже начала упрекать саму себя в лени, пока не увидела, как она выкинула огромный пакет мусора с балкона прямо на детскую площадку. Пакет мусора! С 6-го этажа! © Подслушано / Ideer