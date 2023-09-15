20 человек, жадность которых границ не знает и берегов не видит

Иногда человеческая жадность не имеет границ. Одни люди готовы выгнать из дома любимого человека из-за пары кусков колбасы, другие пьют чужое молоко — и не морщатся, а третьи и вовсе способны закатить скандал в ресторане из-за выброшенных картофельных шкурок. И даже это еще не предел.