20+ человек, которые на соревнованиях по жадности заняли бы сразу все призовые места
Некоторые люди оправдывают свою жадность тем, что они не готовы профукивать «трудовые копеечки», мол, денежка счет любит. Вот только обычно экономят они на других, себе же, любимым, ни в чем не отказывают. А стоит кому-то ущемить их интересы, упреки и обвинения в скупости льются рекой.
- Купили квартирку — вся разбитая, но и цена невысокая. Начали ремонт. Поставили окна побольше, ободрали все покрытия в ванной, туалете и на кухне, с проводкой пригласили мастеров разобраться. Через 2 месяца, когда бывший хозяин квартиры приехал за оставшимися вещами, три комнаты были уже новыми и красивыми. Он на это дело посмотрел и заявил: «А вы мне доплатить должны за то, что в квартире все так красиво. Ну да, это вы сделали, но если бы я знал, что так можно, я бы так дешево ее не продал, так что доплачивайте». Мы в этот вечер ржали до боли в животе, а потом еще больше ржали, когда узнали, что он собирается в суд на нас подавать. Но все же не дошло до этого дело. Видимо, отговорили его. © Палата № 6 / VK
- У меня свекровь домовитая, прям атас. Все чего-то закатывает, сушит, консервирует. Как-то на день рождения пообещала мне грибочков маринованных. Приносит банку, а у той крышка ржавая, вспученная. И это полбеды. Знаете, что она сказала, вручая мне их? «Возьми, но на стол не ставь, а то они у меня пятый год стоят, я боюсь ими отравиться».
Отношения невестки со свекровью зачастую по накалу страстей оставят далеко позади даже шекспировские драмы.
- У меня был день рождения. Муж решил подарить мне праздник. В кафе. Весьма скромный. Я прическу в салоне сделала, пригласила несколько близких друзей. Они пришли с цветами и деньгами, так как я хотела ставить брекеты и копила на них. Подарили мне около $300. Как-то так получилось, что конверт с деньгами оказался у мужа. В общем, он деньги себе оставил. Когда я попросила мне их вернуть, супруг заявил, что брекеты мне не нужны, я и так красивая, а деньги эти он забирает за то, что оплатил кафе ($60 — $ 80) и прическу в салоне ($10). В итоге брекеты я так и не поставила. © LunaBrawa / Pikabu
- На юбилей заказала шикарный ресторан, пригласила родню. Свекровь притаранила вазу, хрустальную, огромную, явно из каких-то своих закромов, где хлам копиться с тех пор, как динозавры вымерли. Ладно, думаю, сойдет, меня как раз цветами задарили. Попросила официанта налить в нее воду, но свекровка хвать меня за руку и шипит на ухо: «Скажи, чтобы воды налили немножко, потому что там трещина посередине. Так-то ваза хорошая».
- Однажды я рассталась с парнем, в том числе, из-за его патологической жадности. А он расставаться не хотел совсем. Пришел ко мне с 3 розами в газетке, в ресторан позвал. Я думаю, ну, исправляется человек, надо шанс дать. Сидим в кафе в итоге, он зажигает свечку на столе своей зажигалкой. Официант предупреждает, что свеча платная. Парень кивает. Посидели, поговорили по душам, как-то жалко его стало, подумала, может, придираюсь к нему, вон как переживает. Выходим из кафе. Он, потирая ручки и злорадно хихикая, выдает: «А за свечку-то мы не заплатили!» © Оксана Шуткова / ADME
- В универе у меня был ухажер. Жил он на съемной квартире, а я — в общаге. Денег особо не было. Купили мы как-то большой «Сникерс» к чаю, хотели порезать на дольки и съесть. Дык это чудо притащило линейку, по линейке отрезало ровно половину и отдало мне. Осадочек остался. © Маша Морозова / ADME
- Моя семья более чем обеспечена, но отец — один из самых скупых людей, которых я знаю. Однажды зимой он выключил водонагреватель, чтобы сэкономить деньги. В течение примерно 2 месяцев мы всей семьей (за исключением него) принимали ледяной душ, думая, что кто-то другой слил всю горячую воду, а эта просто не успела нагреться. Когда мы все узнали и пошли к отцу с вопросами, он просто пожал плечами. © cowjk / Reddit
- Исполнялось мне 30 лет. Я ждала от мужа особый подарок — все-таки юбилей. Сидим, родня начинает преподносить кто деньги, кто парфюм. И тут мой муж вскакивает и убегает в дом. Через пару минут возвращается с конвертом. Открываю, а там на белом листе его почерком написано: «Поездка в Италию для любимой жены!» Мол, купил путевку, не успели доставить. Ну, все обалдели, поздравили, мол, красавчик, все дела. Я тоже была довольна как слон: давно мечтала в Италию съездить. Когда гости разъехались, я пошла к мужу узнавать, когда я лечу в Италию — надо же визу оформить. И вот тут начинается самое интересное. Оказалось, что никакой путевки нет, так как он не знал, на какой курорт я хочу. Я пошла штудировать интернет. Но в итоге ему все дорого! Оказывается, это он понтовался перед родней, а денег-то у него и нет. «И вообще, зачем тебе эта Италия сдалась?! И что ты такого полезного в жизни сделала, кроме как родила троих детей и вела домашнее хозяйство? Не заслужила ты такой поездки от слова совсем! И вообще, ты зажралась!» — выдал муж (и это в мой день рождения). Разругались в пух и прах! Надо отдать должное его маме, которая поняла, насколько сынок был неправ, и сама купила мне тур, правда в Грецию. Сколько было вони от мужа — не передать. © DobrayaVredina / Pikabu
- Мой муж получает $ 1,7 тыс. Мы живем в квартире более 100 кв.м. Легче ли мне от его большой зарплаты? Ха-ха-ха! Он клинический жмот. Вечные обвинения меня в транжирстве, вечное «А что, дешевле не найти?» Я и швец, и жнец, и на дуде игрец. Клининг? Ты что, это же дорого! Купить одежду не на распродаже? Ты что, смотри, сколько стоит! Но зато на себя любимого потратить — вообще не вопрос. Он в неделю мяса съедает минимум на $ 30, причем в магазин за этим мясом хожу я и «транжирю» деньги на его же еду! По его мнению, обувь на ребенка должна стоить не больше $ 10. А то, что таких цен попросту нет, его не волнует. Когда ребенок родился, у папы вообще крышу рвало, что для детей, оказывается, все такое дорогое! Он мне мозги чайной ложкой выедал каждый божий день. Частный сад? Дорого! Няня? Дорого! Маникюр? А тебе зачем, по мужикам ходить? Короче, вот так. © #щастьематеринства / VK
- Нам родители мужа на свадьбу не подарили ничего, зато после бракосочетания мне было вручено 2 коробки «сокровищ»: коцаные и юзаные старые тарелки не комплектом, форма для запекания «почти новая» («Только край сколотый и что-то пригорело — отмоешь»), какие-то лютые селедочницы и поцарапанные железные миски. И всей родне при случае сообщается, мол, мы молодым всю кухню наполнили. Итог: большую часть «сокровищ» я отнесла по-тихому на помойку, где этому всему и место. И мы сами с нескольких зарплат купили тарелки, приборы. Мне кажется, что сейчас даже в самой бедной деревне свекровь понимает, что лучше подарить один, но новый комплект постельного белья или тарелок. Но, к сожалению, не моя. © DamaVpanamke / Pikabu
- Брат позвал меня в центр города, чтоб угостить обедом в честь моего дня рождения. Мы подошли к ларьку с фастфудом, он купил мне буррито за $ 5 и предложил разделить его пополам, потому что большое же. Спасибо, брательник, за буррито на день рождения за $ 2,50! © deathmastersnitch / Reddit
- Мой тесть врач, человек очень состоятельный. Однажды смотрю, а он наполняет пустую банку из-под кетчупа водой. Я подумал, что он хочет помыть ее перед тем, как отправить на переработку, но тесть выдал нерешительно: «Там еще немного осталось. Жалко выбрасывать». Оказалось, он всегда разбавляет последние капли кетчупа, чтобы потом использовать его для хот-дога. Я не понимаю. Люди используют кетчуп, чтобы сделать еду вкуснее. А иначе зачем это все? © Lucas Gavin Hawking / Quora
- Однажды, когда я был маленьким, к нам приехал дед. Он брал бумажное полотенце, использовал его, затем мыл с мылом и вешал сушиться на выдвижной ящик. Клянусь, одно бумажное полотенце он использовал 5 раз! © BowmanTheShowman / Reddit
- Когда мне было лет 18, я встречалась с парнем на пару лет старше меня. Мы оба были студентами. Деньги нам давали родители, но я еще подрабатывала в двух местах. На эти деньги мы снимали квартиру, в которой вместе жили. Как-то раз у меня случилось жуткое отравление: температура, слабость, полощет каждые 15 минут. Я звоню своему и прошу купить мне что-то для живота, а он такой: «Ты с ума сошла? Не буду я $ 5 на это тратить!» Когда парень пришел домой, я лежала еле живая у унитаза. А он увидел меня и спрашивает: «Ой, а ты что, ужин не приготовила?» Сразу позвонил своей мамаше и уехал есть к ней. Я из последних сил набрала подруге. Она примчалась и 2 дня меня выхаживала. Но от парня не ушла. А потом и у него случилось похожее отравление. Я, зная, как бывает плохо, купила лекарства, приготовила воды, тазик поставила и ушла на работу. Возвращаюсь вечером, а у нас по дому носится его мамаша. И с порога на меня наезжает: «Мой сыночек при смерти лежит, а ты оставить его вздумала?!» В общем, не сложилось у нас. © marisol90 / Pikabu
- Подружка зашла ко мне в гости с парнем, принесли кусок сыра. Красивый, в узорах, точечки были выбиты по краю. Я нарезала сыр, от себя поставила салат и напитки. Парень почему-то нервничал и посматривал на часы. Как допили напитки, он сказал, что им пора. Пора так пора: начинаю убирать со стола, остатки сыра тоже уношу. У парня вытягивается лицо: «А сыра еще много осталось». Я его успокоила, что обязательно спасу их сыр завтра утром, не пропадет. Ушли они, а потом подружка звонила и рассказывала, как парень всю дорогу возмущался, что я зажала его сыр, ведь они могли бы с ним еще к кому-то в гости сходить. © Татьяна Лобанова / ADME
- Прожили с мужем 45 лет. Он всю жизнь деньги прятал, а к старости вообще рехнулся. Как-то с работы пришла, смотрю, а он обед приготовил. Говорю: «Какой ты молодец! Спасибо!» а муж в ответ: «Не спасибо, а $ 6 на стол!» Я бросила деньги на скатерть и ушла из кухни. Возвращаюсь, а на столе денег нет. Почему я все это терпела? Вначале любила, потом жалела, потом думала: «Ну куда идти с детьми-то?» Вот так свою жизнь и прожила. © ольга дьяченко / Dzen
- У нас один парень в общежитии получал регулярно жирные посылки от родственников с домашней едой, но никогда не делился. При этом на наших гулянках он всегда старался поесть нахаляву. Мы решили его проучить: пошли в наше почтовое отделение и на это же отделение отправили ему посылку в большом ящике (у него же и взяли). Пацан жил на 5 этаже общаги, лифта там не было. Как он пер этот ящик! Как он его вожделел! Когда он ящик открыл, то увидел внутри кучу гравия и записку с текстом «Носи на здоровье!» © Astak86 / Pikabu
Проучить наглецов и сквалыг мечтают многие, жаль не всем удается это сделать легко и с юмором.
- В начале карьеры директор у меня был такой жмот, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Чтобы было понимание — он на корпоратив заказал ритуальный автобус. Вот прям с венками и крестами. Видимо, показаться щедрым хотелось, а деньги тратить — не очень. © ***TheSilence / Pikabu
- Мы поженились с мужем, когда у каждого была своя квартира. Решили жить у меня, а его квартиру сдавать и деньги частично вкладывать в общий бюджет. Сначала он половину со сдачи жилья отдавал мне, и я тратила деньги на коммунальные платежи, покупала бытовую химию, продукты. Потом муж сильно сократил свой вклад — стал оплачивать только половину коммуналки. Если мы ездили в магазин за нужными товарами, то платил один, а второй потом возвращал стоимость половины купленного. Но муж стал внимательней смотреть чеки, отказывался оплачивать то, что я покупала себе, например, прокладки или творог, который он не ест. Потом он вообще перестал вкладываться в квартиру. Например, нужно было поменять унитаз, а муж сказал: «Давай ты сама все оплатишь, твоя же квартира!» И это при том, что унитаз сломал он сам! Потом мы затеяли ремонт косметический, в который он решил ни копейки не вкладывать, мол, не его же жилье. А то, что он живет здесь, спит на моей мебели, ест из моей посуды, тратит мою воду и топчет мой ковер, не считается? В общем, развелись мы. © Подслушано / VK
- Пригласил меня как-то парень на свидание на сноубордах покататься. Приехали на базу, взяли в аренду снаряжение. Съехала пару раз, надоело, решила его наверху подождать. Зима, мороз, я уже коченею. Прошу у него ключи от машины, погреться, а он отвечает: "«Ты знаешь, у меня бензина мало, ты побегай вверх-вниз, согреешься быстро». Мои чувства остыли так же быстро, как и мои ноги. © Подслушано / VK
- Помнится, я встречалась с молодым человеком у себя дома, и как-то все пошло по накатанной схеме: в пятницу он приходил на ужин, а оставался на все выходные. И спустя некоторое время я задалась вопросом, почему только на мою долю выпадают все затраты на свидания: я хожу по магазинам, покупаю продукты на двоих. Так вот, парень очень удивился моему недовольству, ибо считал, что мы вкладываемся на равных: он ведь тоже тратится каждый раз — на дорогу! Я сказала, что если он считает этот расклад справедливым, я готова оплачивать $ 1,8 транспортных расходов, если за них можно получить отдых на выходные по системе «все включено». Как вы понимаете, меркантильной в этой ситуации по итогу выставили меня. © Sandra / ADME
- Есть у меня подруга из серии «я не жадная, я домовитая». Подарки дарила — закачаешься. То колготки из перехода, то хрусталь бабкин. А тут принесла торт, типа ручная работа, сама пекла. Все бы ничего, но он весь был усыпан мукой. Спрашиваю, мол, зачем, а она в ответ: «Так сахарная пудра дорогая, а мука копейки стоит».
- Моя старшая сестра хорошо зарабатывает, а если точнее, то очень-очень хорошо. Она живет одна, детей и семьи нет. Я учитель, зарплата небольшая. Как-то наши родители затеяли ремонт, я предложила сестре помочь финансово. Она говорит: «Окей, давай скинемся пополам, по 100-150 тысяч с каждой хватит». Для меня это очень большая сумма, а для сестры — нет. Я говорю: «Может, разделим иначе, 50 и 150, например?» Сестра говорит: «С чего это?» Я говорю: «Ну у тебя зарплата больше ощутимо. Я не отказываюсь от помощи, просто по мере возможностей готова помочь». Сестра против. Скинулись по 50 тысяч, больше она не дала. Родители ухаживали за бабушкой, маминой мамой. Ей нужна была сиделка, лекарства. И опять мы с сестрой помогали пополам, она не дала денег больше меня. От бабушки осталась квартира. Родители сказали, что хотели бы отписать ее мне, потому что у меня нет своего жилья, я снимаю. А у сестры своя хорошая квартира. На это сестра возмутилась и сказала, что вообще-то она бабушке тоже внучка и не понимает, почему ей ничего не достанется. На вопрос о том, зачем ей нужно это наследство, ведь она очень обеспеченная, сестра сказала, что это неважно, что деньги счет любят и лишними никогда не бывают. Камень преткновения — старая однокомнатная хрущевка. Зачем ей половина — не знаю. © Подслушано / VK
Никто не будет спорить с тем, что заглядывать в чужой кошелек — плохо. Вот только жадные люди обычно экономят в ущерб окружающим и тут уж каждый имеет право высказаться и осудить подобное поведение.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые на соревнованиях по жадности заняли бы сразу все призовые места
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