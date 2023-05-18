20+ человек, которые на своем примере показали, что уборка может изменить жилье до неузнаваемости

Навести порядок в доме — это задача не из легких, но как же приятно смотреть на чистое жилище. У каждого свой подход: одни предпочитает делать уборку ежедневно, другие выделяет на это один день в неделю. А есть те, кому заставить себя так трудно, что даже горы хлама вокруг никак не мотивируют к действию. В нашей статье пользователи сети поведали, каких успехов они достигли, устраняя бардак в своем уютном гнездышке.

«Решила сделать уборку в ванной. Теперь она стала самой любимой комнатой в доме»

Если не знаете, с чего начать уборку, то в этой статье найдется несколько советов.

«Ненавидела эту ванную. На обновление ушло примерно 5 часов»

«Сделала уборку в своей спальне. Даже рассортировала одежду по стилю и цвету»

«Смогла выбраться из моего депрессивного убежища и начать с чистого листа»

Это место преобразилось до неузнаваемости

«Оказывается, жить в одиночестве труднее, чем я думал. Но я почти справился с беспорядком»

«Пришлось взять дополнительный выходной, чтобы справиться с таким запущенным случаем»

«Я снова позволила депрессии выбить меня из колеи. Было трудно, но теперь я чувствую, как этот туман рассеивается»

«Наконец навела порядок в кухне после нескольких месяцев застоя»

«А цель на завтра — вымыть всю посуду»

«Даже не верится, что довела комнату до такого состояния. Разгребала ее 4 часа»

«Осталось еще карниз повесить»

«Щелк! — и мамина спальня сияет чистотой»

«Через пару недель снова все разбросаю. Но вот сейчас я очень постаралась»

«Теперь моя комната выглядит более-менее прилично. А раньше был полный хаос»

«3 стирки спустя...»

«Я наконец смогла прибрать игровую комнату»

«Уборка всегда требует от меня мотивации, но я сделал это!»

Отличная работа, но, кажется, теперь у тебя в комнате полно привидений. © 12klee / Reddit

«Дети просто уничтожили эту комнату. Мелки теперь под строжайшим запретом»

«Вычистил и обновил свою ванную»

Очарована тем, как она сияет. И влюблена в занавеску для душа! © frosted_curtainrod / Reddit

«У меня 3 щенка, 2 кота, 2 свинки, 2 ребенка и муж. И вот что я сделала с этой комнатой за 1 час!»

«А мой парень говорил, что кухня на фото „до“ — чистая»