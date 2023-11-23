20+ человек, которые надеялись на полет с комфортом, но нарвались на какой-то спектакль в воздухе

Когда необходимо быстро преодолеть большое расстояние, например, между городами или даже странами, то самолет будет просто незаменим. Однако всегда есть нюансы. Как и в любом другом общественном транспорте, всегда найдутся пассажиры, которые устроят из спокойного полета целое представление.

К сожалению, нельзя предугадать, какие пассажиры будут лететь вместе с вами. Возможно, что все будут вести себя культурно и спокойно, но есть шанс нарваться на неадекватных личностей. Но чтобы перелет был максимально комфортным, нужно знать несколько правил.