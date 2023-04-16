20+ человек, которые и знать не знали, что в собственном доме найдут настоящий клад

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В старых домах можно найти кучу уникальных вещей: древнюю мебель, украшения или сейфы. Даже если заглянуть в отдаленные уголки своего жилища, то есть шанс, что там долгое время скрывался настоящий клад. Пользователи сети поведали, какие находки им довелось отыскать на чердаках и в подвалах.

«Недавно я купила дом 1965 года. Везде аккуратные светильники. В интернете узнала, что некоторые из них могут быть конца 1800-х годов»

«Нашел такую серебряную баночку у себя дома. Здание 1870-х годов»

А вы уже видели статью про 20 самых странных находок, которые пользователи сети обнаружили во время ремонта?

«Нашел визитку в нашем доме 1890 года на чердаке. В то время номер телефона состоял всего из 4 цифр»

«Переехал в новый дом и нашел вот это. Стоит ли пытаться восстановить?»

Это весы со 100-летней историей. © artschool04 / Reddit

«Жена обнаружила это спрятанным под полом»

«Нашел в своем доме старинные часы»

«Брат снимал изоляцию с потолка в своем доме, и оттуда вывалилось это»

Хм, пойду-ка вскрою стену у себя в квартире. © drumbum7991 / Reddit

«Пылесосы разных поколений из подполья 84-летнего дома моих друзей»

После прочтения статьи загляните сюда и сюда. Там тоже куча крутых находок.

«Cтаринное кольцо с 12 камнями. Обнаружено в старом доме моего отца»

Очень похоже на кольцо многодетной матери. © John2Nhoj / Reddit

«Нашел это в подвале своего дома 1900 года постройки. Похоже на крышку печи»

«Делал уборку в доме и наткнулся на спрятанный старый аккордеон»

«Обнаружил на чердаке стопку из 50 журналов National Geographic за период с 1965 по 1969 год в почти идеальном состоянии»

«Обнаружили это на чердаке»

«Я нашел это аккуратное складное кресло-качалку у себя дома. Думаю, что оно примерно 50-х годов»

Еще много старинных находок можно посмотреть тут или здесь.

«Винтажный проектор лежал в гараже, который принадлежал предыдущему владельцу нашего дома»

«Наткнулся на этот будильник 1970-х годов в старых вещах отца. Он до сих пор работает как новый!»

«У меня есть старый дом 1880 года. Делал в нем ремонт и обнаружил эту кнопку под накладкой на порог»

«Делал в доме ремонт и достал вот это из-за плинтуса. Теперь ищу видеомагнитофон»

«Этот телефон лежал на чердаке нашего дома 1970 года постройки»

«Я нашел в старом доме щит, который принадлежал моему дедушке. В интернете ничего подобного не обнаружил»

Очень круто. Думаю, это элемент декора, который можно повесить на стену. Он слишком богато украшен для боевого щита. © 4runner01 / Reddit