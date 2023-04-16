20+ человек, которые и знать не знали, что в собственном доме найдут настоящий клад
В старых домах можно найти кучу уникальных вещей: древнюю мебель, украшения или сейфы. Даже если заглянуть в отдаленные уголки своего жилища, то есть шанс, что там долгое время скрывался настоящий клад. Пользователи сети поведали, какие находки им довелось отыскать на чердаках и в подвалах.
«Недавно я купила дом 1965 года. Везде аккуратные светильники. В интернете узнала, что некоторые из них могут быть конца 1800-х годов»
«Нашел такую серебряную баночку у себя дома. Здание 1870-х годов»
А вы уже видели статью про 20 самых странных находок, которые пользователи сети обнаружили во время ремонта?
«Нашел визитку в нашем доме 1890 года на чердаке. В то время номер телефона состоял всего из 4 цифр»
«Переехал в новый дом и нашел вот это. Стоит ли пытаться восстановить?»
- Это весы со 100-летней историей. © artschool04 / Reddit
«Жена обнаружила это спрятанным под полом»
«Нашел в своем доме старинные часы»
«Брат снимал изоляцию с потолка в своем доме, и оттуда вывалилось это»
- Хм, пойду-ка вскрою стену у себя в квартире. © drumbum7991 / Reddit
«Пылесосы разных поколений из подполья 84-летнего дома моих друзей»
«Cтаринное кольцо с 12 камнями. Обнаружено в старом доме моего отца»
- Очень похоже на кольцо многодетной матери. © John2Nhoj / Reddit
«Нашел это в подвале своего дома 1900 года постройки. Похоже на крышку печи»
«Делал уборку в доме и наткнулся на спрятанный старый аккордеон»
«Обнаружил на чердаке стопку из 50 журналов National Geographic за период с 1965 по 1969 год в почти идеальном состоянии»
«Обнаружили это на чердаке»
«Я нашел это аккуратное складное кресло-качалку у себя дома. Думаю, что оно примерно 50-х годов»
«Винтажный проектор лежал в гараже, который принадлежал предыдущему владельцу нашего дома»
«Наткнулся на этот будильник 1970-х годов в старых вещах отца. Он до сих пор работает как новый!»
«У меня есть старый дом 1880 года. Делал в нем ремонт и обнаружил эту кнопку под накладкой на порог»
«Делал в доме ремонт и достал вот это из-за плинтуса. Теперь ищу видеомагнитофон»
«Этот телефон лежал на чердаке нашего дома 1970 года постройки»
«Я нашел в старом доме щит, который принадлежал моему дедушке. В интернете ничего подобного не обнаружил»
- Очень круто. Думаю, это элемент декора, который можно повесить на стену. Он слишком богато украшен для боевого щита. © 4runner01 / Reddit
«Нашел дома во время уборки вот такой раритет. Оригинальная британская сборка»
Фото на превью ThatWhatISaid / Reddit
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