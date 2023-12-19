20+ человек, которые нашли в секонде настоящее сокровище, а заплатили сущие копейки
Герои этой подборки не зря ходили по секондам. Ведь там есть шанс найти крутые вещи по бросовой цене. Можно заплатить меньше ста рублей и отхватить серьги от Tiffany или золотое кольцо с сапфиром. Вот умеют же люди! Ну а мы смотрим и завидуем.
«Серьги от Tiffany за $ 0,34. Я в восторге!»
«Это украшение из 14-каратного золота c жемчугом и бриллиантами обошлось мне в $ 9,99»
«Серьги Jean Paul Gaultier всего за $ 0,25»
«Серьги из белого золота с бриллиантами за $ 4,99»
Кому-то удалось отхватить серьги с бриллиантами за $ 6,99, хотя их оценочная стоимость — $ 4 682
«Вернувшись домой, обнаружил в кармане джинсов хрустящие $ 20»
Цепочка из 10-каратного золота с подвеской из 14-каратного золота и настоящим алмазом внутри
«Моя лучшая находка на блошином рынке — ожерелье из 18-каратного золота с 82 бриллиантами»
- «Вам срочно нужно к ювелиру, но не оставляйте его наедине с украшением, потому что, хоть я и не эксперт, ожерелье может стоит $ 80 тысяч или выше». © DeannaSewSilly / Reddit
Старинное серебряное кольцо со стеклом за $ 1,5
Итальянский старинный серебряный футляр для помады 40-х годов за $ 0,99
«На тротуаре лежала подарочная коробка с черным липким подносом внутри. Оказалось, что изделие было изготовлено из серебра около 200 лет назад»
«Вчера урвал набор из более 100 столовых приборов из стерлингового серебра за $ 20»
«Нашла на распродаже винтажное жемчужное ожерелье Mikimoto за $ 25»
Серьги из 14-каратного золота всего за $ 2
«Это кольцо с сапфиром из 10-каратного золота лежало вместе с бижутерией на барахолке и обошлось мне в символический $ 1»
Эта подвеска из 18-каратного золота продавалась в коробке с бижутерией
«Отхватила серьги из 10-каратного золота за $ 20»
«Купил коробку на аукционе, а внутри нашел кошелек, полный старых купюр»
«Я и раньше находил интересные вещи в карманах костюмов из секондов, но такого у меня еще не было — $ 2 000 наличными»
«В наш секонд-хенд принесли помолвочное кольцо. Я в шутку надела его, не подозревая о том, что оно стоит как моя учеба в университете»
А здесь у нас еще 16 удачливых пользователей сети, которые сумели за гроши отхватить настоящее сокровище.
Фото на превью Abloy702 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые нашли в секонде настоящее сокровище, а заплатили сущие копейки
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