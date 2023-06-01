20+ человек, которых чужая безграмотность поразила в самое сердце

Общаясь с другими совершеннолетними людьми, все мы предполагаем, что хотя бы школу-то они окончили, то есть обладают необходимым минимумом знаний. Однако иногда взрослые выдают такие перлы, что хочется усадить их за парту, выдать учебники и не отпускать, пока ума не наберутся.