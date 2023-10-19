20 человек, которые не могли себе позволить понравившуюся вещь. А потому смастерили ее сами

Что делать, если хочется вещь, цена на которую неприлично завышена? Конечно, сделать копию понравившейся вещи самому. Так решили люди из этой подборки и взялись воплощать свои мечты — начиная от платья и кардигана и заканчивая картиной Дали и витражным окном. А о том, насколько стоящим получился результат их усилий, судить оставляем вам.

«Мы сейчас сильно стеснены в средствах. Так что я купила ткань и пуговицы в комиссионном магазине и сама сшила платья, которые 5-летняя дочурка будет носить в садик»

«Вместо дорогих горшков я использую керамические чашки, которые нахожу в комиссионках. На их дне сверлю отверстия, а старые блюдца заменяют подставки»

«Увидела в продаже платье, и оно мне запало в душу. Покупать его за полную цену не хотела — дорого, а ждать распродажи терпения нет. Решила пошить сама»

«Мой пес искромсал обшивку дивана. Заказать его перетяжку мне было не по карману, пришлось браться за дело самостоятельно»

«Дочке понравились одни штаны, но мне они были не по средствам. Постаралась, как могла, сшить сама»

«Увидела в соцсетях винтажную юбку. Она оказалась для меня слишком дорогой, поэтому я сшила ее сама из простыни, которую приобрела в комиссионке»

«Меня прямо взбесило, что дорогие мельницы для перца оказались некачественными. Так что я потратил 30 часов, но сделал их своими руками»

«Настоящего Дали мне не купить, потому решил нарисовать его картину сам»

«Жена хотела дорогие буквы c подсветкой для нашей свадьбы. Сделал их сам из дерева, причем вдвое дешевле»

«Переехали. Лишних денег на новый обеденный стол нет. Так что решили, что сможем сделать его и сами»

«Сделала копию платья, которое мне было не по карману. 100 %, что оно того стоило!»

«Цена на фирменную лампу в виде рыбы кусалась, так что я напечатал такую же на 3D-принтере»

«Такие тыквы из ткани часто вижу в магазинах, но они слишком дорогие. Ничего, сшила себе сама»

«Обожаю витражи, но заказать их — это что-то на богатом. Решила сделать сама с помощью отделочной ленты и акриловой краски. Так дешево и сердито осуществила мечту»

«Приглянулся кардиган, но цена кусалась: он стоил больше $ 1000. Делать нечего, решила связать сама, хоть и опыта маловато. Но результат того стоил»

«Все комоды, которые мне нравились, не вписывались по цене в рамки моего бюджета. Поэтому я просто переделала старый»

«В кармане было пусто, поэтому решил сам связать подарок для своей дочурки. Вот какая змейка у меня получилась»

«Увидела в продаже игольницу в виде губной помады. Ее цена била по кошельку. Решила сделать подобную сама»

«Узнав, насколько дорого стоит обрамление картин, я решила сделать рамки для своих репродукций самостоятельно»

«Когда мама была подростком, она мечтала о джинсовке. А денег в семье было в обрез. Но бабуля была не лыком шита: со всей семьи она собрала рваные джинсы и сшила маме куртку»

«Каждую пуговку она взяла от тех рваных джинсов и вручную перешила на нее. А на карман пришила лейбл Levis, как на настоящей джинсовой куртке. Прошли годы, и мама передарила ее мне».