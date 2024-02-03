20+ человек, которые после увольнения начали жизнь с чистого листа и ни на секунду не пожалели

Далеко не все люди любят свою работу, но стабильная зарплата держит на насиженном месте. А некоторые все же решаются на перемены и начинают заниматься тем, к чему лежит душа. Конечно, успеха добивается не каждый, однако тех, кто не пожалел о решении круто изменить свою жизнь, много. И наша статья — очередное тому доказательство.

«Устав от работы в магазине, моя жена уволилась и стала осваивать профессию своей мечты. Вчера она сделала первую татуировку!»

«Я ушел с должности инженера в крупной энергетической компании, в которой проработал 11 лет. И теперь всю свою жизнь буду посвящать любимому делу — работе с кожей»

«Уже год тружусь на себя, есть свои сложности, но оно того стоит. Сейчас очень люблю работать над сундуками и комодами».

«Моя девушка бросила работу, чтобы стать художником по керамике. Мне кажется, она делает потрясающие вещи, поэтому я хотел показать их вам»

«Я бросил работу, чтобы рисовать цветы и другие вещи». — «Это просто великолепно!»

Когда многим пожертвовала для семьи, а потом случайно нашла себя

До декрета я была крутым юристом. А потом 10 лет работала там, где «для семьи удобнее»: чтобы в садик малышей взяли — нянечкой, затем — техничкой в школе. Муж ноги об меня вытирал, ведь он добытчик, а я так. Я плюнула на все и теперь получаю больше него: просто пилю ноготочки в салоне красоты в нашем же доме. Очень медитативное занятие! Трехмесячные курсы — и все, я мастер. Теперь у меня уже богатый опыт, свои клиентки, я особо не напрягаюсь и работу свою люблю. А бывший муж так и не понял, почему мне надоело быть удобной.

«Я развелся, потерял работу, поэтому мы с другом сели на мотоциклы и поехали на север, в Арктику, пока дорога не кончится»

«Мы нашли самое красивое место на земле, в котором я побывал!»

«Моя невеста уволилась, чтобы осуществить свою мечту. Она только что сделала свой первый свадебный торт на заказ»

«Я ушла с работы и решила осуществить свою мечту — стать писателем в жанре исторической фантастики. Моя книга опубликована! Пожелайте мне удачи!»

«Поздравьте меня!»

«Однажды я бросила работу в СМИ и ушла в зоопарк. Трудиться. Теперь мой любимый коллега выглядит вот так»

Когда самая простая работа приносит удовольствие

У меня 2 образования, работала на госслужбе, но выгорела. Переехала из города в пригород, привела новый огородик в порядок и стала жить. Но покоя не давал мусор кругом, и я устроилась дворником на нашем участке не денег ради, а ради идеи. Начались трудовые будни. В первый рабочий день у меня была только лопата и шпатель для соскабливания рекламы. Я начала откапывать тротуар. Откапывала до глубокой ночи: он был завален не только обычным снегом, но и тем, что люди скидывали, чистя свои дворы. Я справилась. Дальше было долгожданное потепление, после которого я собрала весь мусор, разгребла несанкционированную свалку, вычистила контейнерные площадки. Мусор периодически появлялся, но по мере моей работы сошел на нет, в последнюю неделю его не было совсем! Это говорит о том, что там, где чисто, мусорить не хочется! © AFortunA1711 / Pikabu

«Я уволился, чтобы стать разработчиком веганских рецептов, а сегодня наконец осуществил свою мечту — опубликовал кулинарную книгу»

«Недавно я бросила работу, чтобы создавать ювелирные изделия из серебра и меди. Вот несколько моих последних творений». — «Это безумно красиво!»

«Я уволился, начал разрабатывать дизайн рисунков для тканей и шить. Этот принт называется „Стой у розового света“»

«Я потеряла работу и квартиру в Нью-Йорке. Ночуя у друзей, которые меня приютили, я наконец-то решила открыть свой бизнес»

«Я делаю выпечку с использованием чая. Все еще учусь, но это стоит того!»

Когда глаза боятся, а руки делают

В детстве хотела стать ветеринаром, но родители отговорили. Трудилась поваром, визажистом, официанткой, на последней работе начала ненавидеть людей. А потом у меня появилась собака. И все. Я поняла, что хочу работать с животными. Для ветеринара я действительно слишком впечатлительная — я бы рыдала сутками напролет. И я решила, что стану грумером, ведь собак надо стричь. Месяц назад закончила курсы, арендовала кабинет и теперь счастлива, что нашла себя в этом мире. В 28 лет опять начала заново. Страшно очень. Но голова боится, а руки делают. © Mashina94 / Pikabu

«Когда мне было 28, я бросил работу и переехал в горы в Швеции, чтобы стать гидом!»

«Я провел 4 дня в пустыне в одиночестве, со мной был только костер и немного еды.Теперь это мое рабочее место!»

«Мой брат уволился и поступил в школу деревообработки. Это первый стол, который он сделал сам»

«Полгода назад я бросил работу в продажах, чтобы заняться тем, что страстно люблю: садоводством и трудом на открытом воздухе. Теперь я работаю садовником»

«Мы с женой уволились с повседневной работы около 8 лет назад, чтобы зарабатывать себе на жизнь изготовлением пустотелых книг. Вот некоторые из них»

Найти свое место в жизни очень ценно

Работала учителем начальных классов, выгорела. Достали родители, которые пишут в час ночи: «А почему у Васи 2?», дети с претензиями: «Я ребенок, мне все можно!», директор с придирками. Устроилась зоотехником в зоопарк и в первый же день просто обалдела, когда подметала контактную площадку, а ко мне подошел ослик и положил свою голову мне на плечо. Это было так трогательно! Я расцветаю, когда обнимаю своих любимых козочек, овечек, кормлю кроликов, вычесываю лам. С ними гораздо проще, чем с детьми. Гораздо!

«Один мой хороший друг недавно уволился с работы и переехал в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою мечту — создавать гитары»

«9 месяцев назад я ушел с работы, купил хороший фотоаппарат и начал путешествовать по миру»

«Недавно бросил ненавистную мне работу. Теперь получаю меньше денег, но я люблю свободу! На фото я в новом рабочем амплуа»

«Год назад я бросила работу и начала варить мыло. Ни о чем не жалею. Не бойтесь идти к своей мечте!»