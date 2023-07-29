20 человек, которые не позволяют окружающим отравлять свою жизнь дурацкими стереотипами
«Женщина должна заниматься бытовыми делами, а мужчина — зарабатывать деньги, и никак иначе». «Если у человека есть татуировки, значит, он точно преступник». «Уборщицы всегда сварливые». Скажем прямо: все эти уже весьма потрепанные стереотипы довольно прочно закрепились в нашем обществе. Но все-таки многие люди предпочитают воздерживаться от клишированного мышления и живут без оглядки на мнение остальных.
- Мама моего жениха очень властная, жестко старается всеми рулить, а особенно 2 своими невестками. Ну и мной, как потенциальной. Когда у нее на даче собирались большие компании, она всегда пыталась меня припрячь к готовке, но я бунтовала. Я считаю несправедливым, что на стол накрывают и суетятся только женщины, а мужчины, в том числе мой, прохлаждаются, хотя в повседневной жизни он готовит себе сам. И когда она в очередной раз при всех сказала, что я бездельница, что мой мужчина не должен готовить, потому что он купил мясо, я демонстративно протянула ему 5 тысяч со словами: «Считай, что мясо купила я». Мама его только выдавила: «С характером она у тебя, прям как я», и с этого момента мы стали чуть ли не лучшими подругами. Но мужчины, конечно, готовить не начали. © Подслушано / Ideer
- Пришла на маникюр, а там мастер — мужчина. Причем ему лет 45, с пузиком небольшим, в футболке Adidas сидит. Больше похож на дальнобойщика. А я думаю, это нормально: он девушкам маникюр делает, я мужикам футбольные турниры организую. Долой стереотипы! Главное, чтобы работалось в радость. © Подслушано / Ideer
- Один мой товарищ больше 2 м высотой и больше 100 кг весом долгое время ездил на абсолютно девчачьей «реношке», так как это гораздо удобнее, чем на огромном «сарае» мотаться целый день по городу по рабочим и семейным делам. © squirrel / ADME
- За что спасибо моему мужу, так это за помощь с новорожденным. Я не знала некоторых нюансов, а он был в курсе и всегда помогал мне с уходом за малышом. Как-то к нам в гости пришла моя беременная подруга со своим мужем. У того просто шок случился, когда мой муж притащил кучу комбинезонов и на примере показал, какие застежки лучше и удобнее, чем нужно пользоваться для подогрева смесей и отмывания бутылок, какие есть хорошие производители сосок, памперсов, прорезывателей и бутылочек и т. д. И ему это все было только в удовольствие. А тот, чужой муж, не оценил и всё бормотал, что не мужское это дело. © CatKate / ADME
- Обожаю смотреть всяческие ромкомы. Я вырос с матерью-одиночкой, она их любила, а я любил смотреть их вместе с ней. Так что теперь моя жена может выбрать любой «девчачий» фильм и не беспокоиться, что я под него засну. © Catastrophon / Reddit
- В моей семье была традиция — на бабулин день рождения (21 января) есть окрошку. Это в Сибири-то! Так что я максимально далека от стереотипов. Что не отменяет, конечно, того факта, что их полно, стереотипов этих. © Изяслав в ярости / ADME
- Мне очень много лет, но я хорошо разбираюсь в технологиях, и так было всегда. Я умею неплохо кодировать и всегда с радостью изучаю любые новые технологии, как только они появляются. И еще я женщина. В общем, я старушка, которая любит компьютер и интернет. © niceoldgranny / Reddit
- Читаю всегда и очень много, притом не любовные романы или детективы. Но я абсолютно не соответствую стереотипам о том, что читающие — это умные, высокообразованные, обладающие красивым слогом люди. Я даже посты не могу писать в социальных сетях, хватает только на комментарии. Не могу выразить свою мысль, даже отстоять или аргументировать ее. Да и с грамотностью у меня так себе. Чтение для меня просто побег от реальности, типа сериалов. Но вот это несоответствие очень огорчает. © Подслушано / Ideer
- У меня был коллега под 2 м ростом, весь в татуировках. В свободное время он работал в службе спасения котят и занимался верховой ездой. А по выходным он сидел дома с кошками. © MissMormie / Reddit
- Захожу в троллейбус и просто теряю дар речи: за рулем шикарная блондинка лет 40, подтянутая, с хорошим макияжем, стильно и со вкусом одетая (притом в белое)! Сломала все, ну просто все стереотипы. © Подслушано / Ideer
- Когда выходила замуж (22 года назад), я свое платье, единственное и неповторимое, нашла в салоне, где наряды мастера шили сами. В салоне, как и полагается, хлопотали хрупкие девушки-консультантки. Но тут открылась дверь и зашел «шкаф» размером с дверной проем: хмурый дядька под 2 м ростом, руки как окорока, пальцы как сардельки. Оказалось, что это он шьет эти платья, да еще и вышивкой их украшает. Как представила его с иголкой и бисером, аж сердечки из глаз посыпались. © Елена Качан
- Моя свекровь постоянно причитает, что я своего сына допускаю к домашним делам. Он мне со стиркой помогает, уборку делать, кашу варить, посуду вытирает. Так вот, по ее мнению, нельзя мужчин заставлять домашними делами заниматься: на это я есть. Ну а я на это лишь улыбаюсь, потому что считаю, что ребенка надо с детства учить ухаживать за собой, чтобы потом ему было гораздо легче в жизни, да и мне проще. Пусть ему и всего 4 года. © Пупырка / ADME
- Я мужчина, который не вылезает из футболок и джинсов, но одно из моих любимых занятий — это просматривать фотогалереи с красных дорожек и решать, кто выглядит круто, а кому следует нанять другого стилиста. Мы с женой даже придумали фразу «слишком много фруфляжей». Никто из нас не знает, что такое фруфляж, но мы знаем, когда в платье его слишком много. © DeerTrivia / Reddit
- Делаю в комнате ремонт. Купил через интернет 9 мешков штукатурки и 4 гипсокартонных листа. Заказал доставку и подъем на этаж. Позже мне позвонили сообщить, что груз подъезжает. Смотрю в окно, а из «газели» выходит парень скромного телосложения и начинает выгружать мои мешки и листы. Я уже грустно представляю, что через пару ходок бедный паренек устанет и мне придется ему помогать. Но не прошло и 5 минут моих переживаний, как в дверь начал кто-то долбиться. Открываю, а там мешки со штукатуркой стоят, а под ними он, грузчик. Короче, этот парень за 3 ходки поднял все мешки (по 3 мешка за 1 раз) и за 2 — листы. Он один нес одновременно 2 листа 2,5 × 1,5 м! © batyr24 / Pikabu
- Я интроверт и терпеть не могу толпы людей. Но мне нравится выступать публично и быть в центре внимания. Я могу импровизировать, читать лекции и проводить семинары. Только не просите меня стоять в толпе на концерте. © chaossabre / Reddit
- У нас в фирме работает одна уборщица. Так вот, она полная противоположность существующему стереотипу о людях этой профессии. Ей 54 года, всегда в настроении, суперпозитивная. Натоптали — вытерла еще раз: «Мы ж не мухи, не летаем». Всегда поговорит с нами, пошутит. Всегда стильно одета, подтянута, при макияже. С марта по октябрь на работу на велосипеде ездит, хотя у нас есть служебный автобус, а летом щеголяет в шортах и светит своими загорелыми, стройными ногами без целлюлита. Смотришь на нее, и глаз радуется. © Подслушано / Ideer
- Я люблю хорошую ванну с пеной. Понятия не имею, каким образом пузырьки в сочетании с ванной стали считаться женскими. Я зарабатываю на жизнь тем, что перевожу грунт, и для моих больных мышц и костей нет ничего лучше, чем горячая ванна с пенящимися пузырьками и солью. © throwawaytrumper / Reddit
- У коллеги сын в средней школе очень хотел на уроки труда с девочками: там готовили, и ему это было интереснее, чем строгать доски. С борьбой, но они выбили право выбирать. Дети при этом отреагировали нормально: то ли дети именно у них хорошие, то ли поколение уже такое, что для них эти разделения непонятны и неважны. © Ардна Скела / ADME
- Я обладательница того самого 48-го размера, который принято называть «жирным». Подруги и жены друзей моего мужа по возможности меня подкалывают, жестко намекают сесть на диеты, приводя в пример свои миниатюрные размеры (40–42). А все потому, что, когда мы собираемся все вместе, их кавалеры пялятся на меня и делают комплименты. Этих дам раздражает, что я жизнерадостная оптимистка с округлым животиком. Стереотипы придумали сами женщины, нужно просто любить себя, и тогда будет счастье. © Подслушано / Ideer
- У меня забит рукав (тату на всю руку). Спокойно иду по городу, останавливаюсь на светофоре и вижу пристальный взгляд бабульки. Ну, думаю, сейчас начнется. Она ко мне подходит и спрашивает: «Эта фигня смывается?» Я ей ответил, а она мне и выдает: «Молодец, отрывайся, пока молод, а то потом вспоминать нечего будет». Шаблон сломлен. Улыбка была до ушей. © Подслушано / Ideer
От всех этих стереотипов люди уже порядком подустали. Как, впрочем, и от навязанных стандартов красоты — многих женщин они уже начинают изрядно бесить.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые не позволяют окружающим отравлять свою жизнь дурацкими стереотипами
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