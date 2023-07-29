20 человек, которые не позволяют окружающим отравлять свою жизнь дурацкими стереотипами

«Женщина должна заниматься бытовыми делами, а мужчина — зарабатывать деньги, и никак иначе». «Если у человека есть татуировки, значит, он точно преступник». «Уборщицы всегда сварливые». Скажем прямо: все эти уже весьма потрепанные стереотипы довольно прочно закрепились в нашем обществе. Но все-таки многие люди предпочитают воздерживаться от клишированного мышления и живут без оглядки на мнение остальных.